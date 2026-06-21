Au refuzat 95 de milioane de euro  Pentru ce sumă e dispusă Newcastle să renunțe la vedeta echipei

Newcastle a respins o ofertă imensă de la o rivală din Premier League pentru mijlocașul italian Sandro Tonali (26 de ani).

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Sosit în vara anului 2023 pe St James’ Park, fostul jucător al lui AC Milan a atras atenția mai multor cluburi importante din Anglia datorită evoluțiilor sale solide.

Newcastle a respins o ofertă de 95 de milioane de euro pentru Sandro Tonali

Tottenham, echipa la care evoluează Radu Drăgușin, a făcut o ofertă de 95 de milioane de euro pentru Sandro Tonali, dar Newcastle a refuzat, potrivit Sky Sports.

Clubul de pe St James’ Park și-ar dori să primească 115 milioane de euro în schimbul mijlocașului italian, sumă care poate fi atinsă și prin includerea unor bonusuri de performanță în ofertă, scrie gazzetta.it.

80 de milioane de euro este cota de piață a lui Sandro Tonali, conform Transfermarkt

Newcastle nu se grăbește să-l vândă pe Tonali. După ce Nottingham Forest a cerut 150 de milioane de euro pentru Elliott Anderson (23 de ani), conducerea „coțofenelor” s-a convins că prețul cerut pentru Sandro Tonali este mai mult decât justificat.

Tottenham nu va evolua sezonul viitor în cupele europene, după ce a încheiat pe locul 17 în Premier League, iar acest fapt poate cântări decisiv în vederea potențialului transfer al lui Tonali.

2028 este anul când contractul lui Sandro Tonali cu Newcastle va expira

De serviciile lui Tonali s-au mai interesat și alte nume grele din Premier League, cum ar fi Manchester City și Manchester United, dar și campioana Arsenal.

Sandro Tonali și-a început cariera la academia italienilor de la Brescia, reușind să facă pasul la echipa mare în anul 2018.

După două sezoane la nivel profesionist, mijlocașul le-a atras atenția celor de la AC Milan, care l-au împrumutat timp de un sezon.

A impresionat în tricoul formației din Milano, iar conducerea rossonerilor a decis să îl cumpere definitiv, în schimbul sumei de 14 milioane de euro.

După două sezoane petrecute pe San Siro, Tonali a fost transferat de Newcastle, în 2023. Englezii au plătit 60 de milioane de euro pentru fotbalistul italian.

Italianul a fost suspendat timp de 10 luni în octombrie 2023 după ce a recunoscut că a încălcat regulile privind pariurile sportive în perioada în care a evoluat în Itala. Pariase inclusiv pe partide ale echipelor la care juca.

Sancțiunea l-a făcut să rateze restul sezonului și UEFA Euro 2024. A fost obligat să urmeze un program de terapie și reabilitare legat de dependența de jocuri de noroc.

32 de selecții a bifat Sandro Tonali pentru naționala Italiei. A marcat 4 goluri și a oferit 5 pase decisive

A câștigat două trofee în cariera sa: titlul cu AC Milan (2021/2022) și Cupa Ligii Angliei cu Newcastle (2025).

În sezonul precedent, Sandro Tonali a jucat 53 de meciuri în toate competițiile pentru clubul de pe St James’ Park. A marcat 3 goluri și a oferit 7 pase decisive.

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