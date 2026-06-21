Au refuzat 95 de milioane de euro  Pentru ce sumă e dispusă Newcastle să renunțe la vedeta echipei
Foto: Imago
Campionate

Au refuzat 95 de milioane de euro Pentru ce sumă e dispusă Newcastle să renunțe la vedeta echipei

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 21.06.2026, ora 16:58
alt-text Actualizat: 21.06.2026, ora 23:47
  • Newcastle a respins o ofertă imensă de la o rivală din Premier League pentru mijlocașul italian Sandro Tonali (26 de ani).
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Sosit în vara anului 2023 pe St James’ Park, fostul jucător al lui AC Milan a atras atenția mai multor cluburi importante din Anglia datorită evoluțiilor sale solide.

Irina Begu, pe tabloul principal Adversara era mare favorită, dar românca a învins-o în două seturi. Ce urmează la Bad Homburg
Citește și
Irina Begu, pe tabloul principal Adversara era mare favorită, dar românca a învins-o în două seturi. Ce urmează la Bad Homburg
Citește mai mult
Irina Begu, pe tabloul principal Adversara era mare favorită, dar românca a învins-o în două seturi. Ce urmează la Bad Homburg

Newcastle a respins o ofertă de 95 de milioane de euro pentru Sandro Tonali

Tottenham, echipa la care evoluează Radu Drăgușin, a făcut o ofertă de 95 de milioane de euro pentru Sandro Tonali, dar Newcastle a refuzat, potrivit Sky Sports.

Clubul de pe St James’ Park și-ar dori să primească 115 milioane de euro în schimbul mijlocașului italian, sumă care poate fi atinsă și prin includerea unor bonusuri de performanță în ofertă, scrie gazzetta.it.

80 de milioane de euro
este cota de piață a lui Sandro Tonali, conform Transfermarkt

Newcastle nu se grăbește să-l vândă pe Tonali. După ce Nottingham Forest a cerut 150 de milioane de euro pentru Elliott Anderson (23 de ani), conducerea „coțofenelor” s-a convins că prețul cerut pentru Sandro Tonali este mai mult decât justificat.

Tottenham nu va evolua sezonul viitor în cupele europene, după ce a încheiat pe locul 17 în Premier League, iar acest fapt poate cântări decisiv în vederea potențialului transfer al lui Tonali.

2028
este anul când contractul lui Sandro Tonali cu Newcastle va expira

De serviciile lui Tonali s-au mai interesat și alte nume grele din Premier League, cum ar fi Manchester City și Manchester United, dar și campioana Arsenal.

Sandro Tonali și-a început cariera la academia italienilor de la Brescia, reușind să facă pasul la echipa mare în anul 2018.

După două sezoane la nivel profesionist, mijlocașul le-a atras atenția celor de la AC Milan, care l-au împrumutat timp de un sezon.

A impresionat în tricoul formației din Milano, iar conducerea rossonerilor a decis să îl cumpere definitiv, în schimbul sumei de 14 milioane de euro.

După două sezoane petrecute pe San Siro, Tonali a fost transferat de Newcastle, în 2023. Englezii au plătit 60 de milioane de euro pentru fotbalistul italian.

Italianul a fost suspendat timp de 10 luni în octombrie 2023 după ce a recunoscut că a încălcat regulile privind pariurile sportive în perioada în care a evoluat în Itala. Pariase inclusiv pe partide ale echipelor la care juca.

Sancțiunea l-a făcut să rateze restul sezonului și UEFA Euro 2024. A fost obligat să urmeze un program de terapie și reabilitare legat de dependența de jocuri de noroc.

32 de selecții
a bifat Sandro Tonali pentru naționala Italiei. A marcat 4 goluri și a oferit 5 pase decisive

A câștigat două trofee în cariera sa: titlul cu AC Milan (2021/2022) și Cupa Ligii Angliei cu Newcastle (2025).

În sezonul precedent, Sandro Tonali a jucat 53 de meciuri în toate competițiile pentru clubul de pe St James’ Park. A marcat 3 goluri și a oferit 7 pase decisive.

Citește și

„Unii oameni îmi spun că sunt nebun” FOTO. Un fermier din Bangladesh a făcut un steag de 7,5 kilometri pentru Germania. Motivul e incredibil
Campionatul Mondial
16:30
„Unii oameni îmi spun că sunt nebun” FOTO. Un fermier din Bangladesh a făcut un steag de 7,5 kilometri pentru Germania. Motivul e incredibil
Citește mai mult
„Unii oameni îmi spun că sunt nebun” FOTO. Un fermier din Bangladesh a făcut un steag de 7,5 kilometri pentru Germania. Motivul e incredibil
Alex Băluță revine în România Poli Timișoara l-a convins pe atacant cu un salariu surprinzător
Superliga
16:15
Alex Băluță revine în România Poli Timișoara l-a convins pe atacant cu un salariu surprinzător
Citește mai mult
Alex Băluță revine în România Poli Timișoara l-a convins pe atacant cu un salariu surprinzător

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

INTERVIU de mare emoție al lui Gabriel Liiceanu: „Iubesc România din răsputeri”. El spune că „pe Nicușor Dan l-au înhățat”. La cine se referă
INTERVIU de mare emoție al lui Gabriel Liiceanu: „Iubesc România din răsputeri”. El spune că „pe Nicușor Dan l-au înhățat”. La cine se referă
INTERVIU de mare emoție al lui Gabriel Liiceanu: „Iubesc România din răsputeri”. El spune că „pe Nicușor Dan l-au înhățat”. La cine se referă
Premier League newcastle tottenham oferta sandro tonali
Știrile zilei din sport
Ce reprezintă gestul lui Yamal  FOTO: Explicația semnului făcut de starul Spaniei la  primul său gol marcat la un Campionat Mondial
Campionatul Mondial
21.06
Ce reprezintă gestul lui Yamal FOTO: Explicația semnului făcut de starul Spaniei la primul său gol marcat la un Campionat Mondial
Citește mai mult
Ce reprezintă gestul lui Yamal  FOTO: Explicația semnului făcut de starul Spaniei la  primul său gol marcat la un Campionat Mondial
„La un genunchi nu are ligament!”  Mihai Stoica le răspunde celor de la Csikszereda: „Ne-au cerut ceva ireal” + Ce a ieșit la controlul RMN al lui Ceara
Superliga
21.06
„La un genunchi nu are ligament!” Mihai Stoica le răspunde celor de la Csikszereda: „Ne-au cerut ceva ireal” + Ce a ieșit la controlul RMN al lui Ceara
Citește mai mult
„La un genunchi nu are ligament!”  Mihai Stoica le răspunde celor de la Csikszereda: „Ne-au cerut ceva ireal” + Ce a ieșit la controlul RMN al lui Ceara
Surpriză de proporții la Wimbledon! Serena Williams revine pe teren la turneul de Grand Slam de la Londra. Când are loc competiția
Tenis
21.06
Surpriză de proporții la Wimbledon! Serena Williams revine pe teren la turneul de Grand Slam de la Londra. Când are loc competiția
Citește mai mult
Surpriză de proporții la Wimbledon! Serena Williams revine pe teren la turneul de Grand Slam de la Londra. Când are loc competiția
Probleme pentru Dinamo și FCSB Arena Națională, blocată și în luna septembrie din același motiv ca în sezonul precedent. Ce variante au 
Superliga
21.06
Probleme pentru Dinamo și FCSB Arena Națională, blocată și în luna septembrie din același motiv ca în sezonul precedent. Ce variante au
Citește mai mult
Probleme pentru Dinamo și FCSB Arena Națională, blocată și în luna septembrie din același motiv ca în sezonul precedent. Ce variante au 
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
10:31
Mărturie șocantă „Din cauza drogurilor mi-am pierdut cariera”. Confesiunea în instanță a fostului puști-minune debutat de Reghecampf la FCSB și dorit de Hagi
Mărturie șocantă „Din cauza drogurilor mi-am pierdut cariera”. Confesiunea în instanță a fostului puști-minune debutat de Reghecampf la FCSB și dorit de Hagi
10:20
Iordănescu, aproape de revenire Echipa la care ar putea ajunge fostul selecționer, după ce a refuzat-o pe CFR Cluj
Iordănescu, aproape de revenire  Echipa la care ar putea ajunge fostul selecționer, după ce a refuzat-o pe CFR Cluj
09:19
FCSB s-a reunit FOTO. Roș-albaștrii au efectuat azi vizita medicală: Ronny Labonne e singurul nume nou. Jucătorii-surpriză prezenți + Cine a lipsit
FCSB s-a reunit FOTO. Roș-albaștrii au efectuat azi vizita medicală: Ronny Labonne e singurul nume nou. Jucătorii-surpriză prezenți + Cine a lipsit
10:03
Bianca Mei-Roșu, ce performanță! FOTO+VIDEO. Românca a făcut spectacol la Europenele U21 de la Cluj-Napoca! Aur la simplu și argint la dublu
Bianca Mei-Roșu, ce performanță! FOTO+VIDEO. Românca a făcut spectacol la Europenele U21 de la Cluj-Napoca!  Aur la simplu și argint la dublu
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Forza Kovacs, vinci per noi!

Dan Udrea: Forza Kovacs, vinci per noi!

Dan Udrea: Forza Kovacs, vinci per noi!
Șocanta Turcia: eliminată după 61 de șuturi și zero goluri!

Theodor Jumătate: Șocanta Turcia: eliminată după 61 de șuturi și zero goluri!

Theodor Jumătate: Șocanta Turcia: eliminată după 61 de șuturi și zero goluri!
Convertirea la Messianism

Convertirea la Messianism

: Convertirea la Messianism
Messi a atins cerul. Mbappe se înalță spre el

Theodor Jumătate: Messi a atins cerul. Mbappe se înalță spre el

Theodor Jumătate: Messi a atins cerul. Mbappe se înalță spre el
Noaptea Argentinei: ajutat de husky siberieni, Dumnezeul fotbalului s-a întors!

Dan Udrea: Noaptea Argentinei: ajutat de husky siberieni, Dumnezeul fotbalului s-a întors!

Dan Udrea: Noaptea Argentinei: ajutat de husky siberieni, Dumnezeul fotbalului <span>s-a</span> întors!
Lumea te vrea ignorant!

Cristian Geambașu: Lumea te vrea ignorant!

Cristian Geambașu: Lumea te vrea ignorant!
Mondialul în care nimeni nu mai are nimic garantat

Theodor Jumătate: Mondialul în care nimeni nu mai are nimic garantat

Theodor Jumătate: Mondialul în care nimeni nu mai are nimic garantat
Un diamant: Yan, copy paste Yamal!

Dan Udrea: Un diamant: Yan, copy paste Yamal!

Dan Udrea: Un diamant: Yan, copy paste Yamal!
Hagi, Ancelotti și frica de Suedia

Theodor Jumătate: Hagi, Ancelotti și frica de Suedia

Theodor Jumătate: Hagi, Ancelotti și frica de Suedia
Gianni fără Claudia

Cristian Geambașu: Gianni fără Claudia

Cristian Geambașu: Gianni fără Claudia
Strâmba do Brasil: De la Pele, Ronaldo și Romario la Igor Thiago?!

Dan Udrea: Strâmba do Brasil: De la Pele, Ronaldo și Romario la Igor Thiago?!

Dan Udrea: Strâmba do Brasil: De la Pele, Ronaldo și Romario la Igor Thiago?!
Mondialul din cazarmă

Silviu Tudor Samuilă: Mondialul din cazarmă

Silviu Tudor Samuilă: Mondialul din cazarmă
SUA au învățat și fotbal

Dan Udrea: SUA au învățat și fotbal

Dan Udrea: SUA au învățat și fotbal
Mondialul discriminării. Și al ipocriziei

Theodor Jumătate: Mondialul discriminării. Și al ipocriziei

Theodor Jumătate: Mondialul discriminării. Și al ipocriziei
Coreea de Sud, supernațională. Puma, mini-tricouri

Dan Udrea: Coreea de Sud, supernațională. Puma, mini-tricouri

Dan Udrea: Coreea de Sud, supernațională. Puma, <span>mini-tricouri</span>
I-ați vedea pe Kovacs și pe Trump să fie de râsul planetei?

Dan Udrea: I-ați vedea pe Kovacs și pe Trump să fie de râsul planetei?

Dan Udrea: <span>I-ați</span> vedea pe Kovacs și pe Trump să fie de râsul planetei?
De ce este lăsat Eriksen să se joace cu propria viață?

Cristian Geambașu: De ce este lăsat Eriksen să se joace cu propria viață?

Cristian Geambașu: De ce este lăsat Eriksen să se joace cu propria viață?
Îmbrățișarea Bojanei

Radu Naum: Îmbrățișarea Bojanei

Radu Naum: Îmbrățișarea Bojanei
Eriksen. Viața, dincolo de fotbal

Theodor Jumătate: Eriksen. Viața, dincolo de fotbal

Theodor Jumătate: Eriksen. Viața, dincolo de fotbal
Muncitorul

Cristian Geambașu: Muncitorul

Cristian Geambașu: Muncitorul
Top stiri
Spania își revine la CM 2026 Victorie clară în fața Arabiei Saudite. E cu un pas în faza eliminatorie!
Campionatul Mondial
08:12
Spania își revine la CM 2026 Victorie clară în fața Arabiei Saudite. E cu un pas în faza eliminatorie!
Citește mai mult
Spania își revine la CM 2026 Victorie clară în fața Arabiei Saudite. E cu un pas în faza eliminatorie!
Fost arbitru, propus în Guvern! PSD a decis să susțină învestirea lui Adrian Veștea ca premier, iar fostul om de fotbal se află printre miniștrii propuși
Diverse
21.06
Fost arbitru, propus în Guvern! PSD a decis să susțină învestirea lui Adrian Veștea ca premier, iar fostul om de fotbal se află printre miniștrii propuși
Citește mai mult
Fost arbitru, propus în Guvern! PSD a decis să susțină învestirea lui Adrian Veștea ca premier, iar fostul om de fotbal se află printre miniștrii propuși
„Protagonist maghiar” Presa din Ungaria, reacție după ce Istvan Kovacs a debutat cu succes la CM 2026: „Își revendică originile cu mândrie”
Campionatul Mondial
21.06
„Protagonist maghiar” Presa din Ungaria, reacție după ce Istvan Kovacs a debutat cu succes la CM 2026: „Își revendică originile cu mândrie”
Citește mai mult
„Protagonist maghiar” Presa din Ungaria, reacție după ce Istvan Kovacs a debutat cu succes la CM 2026: „Își revendică originile cu mândrie”
VIDEO | Vizita matinală a lui Ciucu pe șantierul de la Pasajul Basarab. Încep lucrările de reabilitare și restricțiile aici. „În toamnă, se va relua circulația integral”, promite primarul general
B365
20.06
VIDEO | Vizita matinală a lui Ciucu pe șantierul de la Pasajul Basarab. Încep lucrările de reabilitare și restricțiile aici. „În toamnă, se va relua circulația integral”, promite primarul general
Citește mai mult
VIDEO | Vizita matinală a lui Ciucu pe șantierul de la Pasajul Basarab. Încep lucrările de reabilitare și restricțiile aici. „În toamnă, se va relua circulația integral”, promite primarul general

Echipe/Competiții

fcsb 43 CFR Cluj 13 dinamo bucuresti 14 rapid 8 Universitatea Craiova 12 petrolul ploiesti 6 Poli Iasi uta arad 1 farul constanta 3

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Programul complet CM 2026SONDAJ Cine va lua trofeul?
Sondaj
22.06

Programul complet CM 2026 SONDAJ Cine va lua trofeul?

Cine va câștiga CM 2026?

Spania %
Franța %
Argentina %
Brazilia %
Anglia %
Alta %
Programul complet CM 2026SONDAJ Cine va lua trofeul?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share