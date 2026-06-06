Fernando Alonso, zi de coșmar FOTO. Ce l-a enervat pe pilotul Aston Martin vineri, la Monaco: „Cele mai slabe! E un subiect complicat”

Fernando Alonso (44 de ani), pilotul celor de la Aston Martin, a avut o zi de vineri complicată, înainte de Marele Premiu de la Monaco.

Spaniolul a încheiat primele două sesiuni de antrenamente libere departe de primele locuri și a criticat dur comportamentul actualei generații de monoposturi pe circuitul stradal din Principat.

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Ferrari a fost echipa în formă în antrenamentele de vineri. Charles Leclerc a fost cel mai rapid în prima sesiune, iar Lewis Hamilton a terminat al doilea. În a doua sesiune, Hamilton a urcat pe primul loc, urmat de Leclerc și Max Verstappen.

Fernando Alonso a criticat dur actuala generație de monoposturi: „Cele mai slabe pe care le-am condus”

Pentru Alonso, ziua a început prost încă din primul antrenament. A pierdut controlul monopostului la ieșirea din tunel și a lovit parapetul de pe partea dreaptă.

După o zi în care Aston Martin nu și-a găsit ritmul potrivit, Alonso a criticat dur actualele mașini din Formula 1.

„Este cea mai slabă generație de mașini pe care am condus-o vreodată la Monaco.

Există multă inconsistență la frâna de motor a mașinii, din cauza modului în care se reîncarcă bateria la frânare sau când ridic piciorul de pe accelerație.

Uneori este mai puțină, alteori există, alteori nu. Cu bateria plină nu se reîncarcă, așa că nu ai frână de motor”, a declarat acesta, conform marca.com.

Nu suntem mulțumiți de puntea față, pierdem multă aderență pe față la mijlocul virajelor și avem o subvirare cronică pe care nu reușim să o rezolvăm. Fernando Alonso, pilot Aston Martin

Spaniolul, care încă nu a reușit să obțină vreun punct în acest sezon, a vorbit și despre dificultățile apărute la schimbarea treptelor de viteză.

„Există probleme și acolo. Atât la urcarea, cât și la coborârea treptelor, împreună cu nivelul de reîncărcare a bateriei la intrarea în viraje. La Monaco, acestea sunt aspecte cruciale pentru a fi precis și pentru a avea încredere în viraje.

Este un mod inconsistent de a schimba în trepte inferioare și de a aborda viteza în viraje, așa că nu este ușor de condus.

Am făcut câteva modificări de set-up, vom face mai multe în această noapte și sperăm să îmbunătățim situația, dar deocamdată este un subiect complicat”, a mai spus pilotul.

În final, Alonso a criticat filosofia actualei ere hibride din Formula 1.

Recuperăm multă energie în timpul frânării, puntea spate încarcă bateria complet la frânare și apoi ai retrogradări în care trebuie să interacționezi cu impulsul motorului pentru a introduce treapta următoare. Se întâmplă multe lucruri și nu suntem la nivelul necesar. Așa sunt regulile. Mașinile hibride nu ar trebui să concureze, este atât de simplu. Fernando Alonso, pilot Aston Martin

Rezultatele din a doua sesiune de antrenamente libere de la Monaco

Lewis Hamilton (Ferrari) – 1:13.026 Charles Leclerc (Ferrari) – +0.111 Max Verstappen (Red Bull Racing) – +0.168 George Russell (Mercedes) – +0.379 Kimi Antonelli (Mercedes) – +0.503 Isack Hadjar (Red Bull Racing) – +1.061 Oscar Piastri (McLaren) – +1.062 Nico Hulkenberg (Audi) – +1.068 Gabriel Bortoleto (Audi) – +1.333 Oliver Bearman (Haas F1 Team) – +1.430 Pierre Gasly (Alpine) – +1.471 Carlos Sainz (Williams) – +1.486 Alexander Albon (Williams) – +1.574 Arvid Lindblad (Racing Bulls) – +1.722 Franco Colapinto (Alpine) – +1.732 Liam Lawson (Racing Bulls) – +1.759 Esteban Ocon (Haas F1 Team) – +1.819 Sergio Perez (Cadillac) – +2.090 Lando Norris (McLaren) – +2.248 Fernando Alonso (Aston Martin) – +2.268 Valtteri Bottas (Cadillac) – +2.733 Lance Stroll (Aston Martin) – +3.148

Programul Marelui Premiu de Formula 1 de la Monaco

Sâmbătă, 6 iunie

Antrenamentul 3: ora 13:30 – live pe AntenaPLAY

Calificările: ora 16:45 – live pe Antena 3 CNN și AntenaPLAY

Duminică, 7 iunie

Cursa: ora 15:45 / start efectiv în jur de 15:45 – live pe Antena 1 și AntenaPLAY

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