Fernando Alonso, zi de coșmar FOTO. Ce l-a enervat pe pilotul Aston Martin vineri, la Monaco: „Cele mai slabe! E un subiect complicat” +37 foto
Fernando Alonso. Foto: Imago
Formula 1

Fernando Alonso, zi de coșmar FOTO. Ce l-a enervat pe pilotul Aston Martin vineri, la Monaco: „Cele mai slabe! E un subiect complicat”

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 06.06.2026, ora 10:17
alt-text Actualizat: 06.06.2026, ora 10:30
  • Fernando Alonso (44 de ani), pilotul celor de la Aston Martin, a avut o zi de vineri complicată, înainte de Marele Premiu de la Monaco.
  • Spaniolul a încheiat primele două sesiuni de antrenamente libere departe de primele locuri și a criticat dur comportamentul actualei generații de monoposturi pe circuitul stradal din Principat.
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Ferrari a fost echipa în formă în antrenamentele de vineri. Charles Leclerc a fost cel mai rapid în prima sesiune, iar Lewis Hamilton a terminat al doilea. În a doua sesiune, Hamilton a urcat pe primul loc, urmat de Leclerc și Max Verstappen.

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Fernando Alonso a criticat dur actuala generație de monoposturi: „Cele mai slabe pe care le-am condus”

Pentru Alonso, ziua a început prost încă din primul antrenament. A pierdut controlul monopostului la ieșirea din tunel și a lovit parapetul de pe partea dreaptă.

Fernando Alonso a pierdut controlul monopostului și a lovit parapetul în timpul unei sesiuni de antrenament. Foto: „X”, @F1
Fernando Alonso a pierdut controlul monopostului și a lovit parapetul în timpul unei sesiuni de antrenament. Foto: „X”, @F1

Galerie foto (37 imagini)

Fernando Alonso a pierdut controlul monopostului și a lovit parapetul în timpul unei sesiuni de antrenament. Foto: „X”, @F1 Fernando Alonso a pierdut controlul monopostului și a lovit parapetul în timpul unei sesiuni de antrenament. Foto: „X”, @F1 Fernando Alonso a pierdut controlul monopostului și a lovit parapetul în timpul unei sesiuni de antrenament. Foto: „X”, @F1 Fernando Alonso a pierdut controlul monopostului și a lovit parapetul în timpul unei sesiuni de antrenament. Foto: „X”, @F1 Fernando Alonso a pierdut controlul monopostului și a lovit parapetul în timpul unei sesiuni de antrenament. Foto: „X”, @F1
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După o zi în care Aston Martin nu și-a găsit ritmul potrivit, Alonso a criticat dur actualele mașini din Formula 1.

„Este cea mai slabă generație de mașini pe care am condus-o vreodată la Monaco.

Există multă inconsistență la frâna de motor a mașinii, din cauza modului în care se reîncarcă bateria la frânare sau când ridic piciorul de pe accelerație.

Uneori este mai puțină, alteori există, alteori nu. Cu bateria plină nu se reîncarcă, așa că nu ai frână de motor”, a declarat acesta, conform marca.com.

Nu suntem mulțumiți de puntea față, pierdem multă aderență pe față la mijlocul virajelor și avem o subvirare cronică pe care nu reușim să o rezolvăm. Fernando Alonso, pilot Aston Martin

Spaniolul, care încă nu a reușit să obțină vreun punct în acest sezon, a vorbit și despre dificultățile apărute la schimbarea treptelor de viteză.

„Există probleme și acolo. Atât la urcarea, cât și la coborârea treptelor, împreună cu nivelul de reîncărcare a bateriei la intrarea în viraje. La Monaco, acestea sunt aspecte cruciale pentru a fi precis și pentru a avea încredere în viraje.

Este un mod inconsistent de a schimba în trepte inferioare și de a aborda viteza în viraje, așa că nu este ușor de condus.

Am făcut câteva modificări de set-up, vom face mai multe în această noapte și sperăm să îmbunătățim situația, dar deocamdată este un subiect complicat”, a mai spus pilotul.

În final, Alonso a criticat filosofia actualei ere hibride din Formula 1.

Recuperăm multă energie în timpul frânării, puntea spate încarcă bateria complet la frânare și apoi ai retrogradări în care trebuie să interacționezi cu impulsul motorului pentru a introduce treapta următoare. Se întâmplă multe lucruri și nu suntem la nivelul necesar. Așa sunt regulile. Mașinile hibride nu ar trebui să concureze, este atât de simplu. Fernando Alonso, pilot Aston Martin

Rezultatele din a doua sesiune de antrenamente libere de la Monaco

  1. Lewis Hamilton (Ferrari) – 1:13.026
  2. Charles Leclerc (Ferrari) – +0.111
  3. Max Verstappen (Red Bull Racing) – +0.168
  4. George Russell (Mercedes) – +0.379
  5. Kimi Antonelli (Mercedes) – +0.503
  6. Isack Hadjar (Red Bull Racing) – +1.061
  7. Oscar Piastri (McLaren) – +1.062
  8. Nico Hulkenberg (Audi) – +1.068
  9. Gabriel Bortoleto (Audi) – +1.333
  10. Oliver Bearman (Haas F1 Team) – +1.430
  11. Pierre Gasly (Alpine) – +1.471
  12. Carlos Sainz (Williams) – +1.486
  13. Alexander Albon (Williams) – +1.574
  14. Arvid Lindblad (Racing Bulls) – +1.722
  15. Franco Colapinto (Alpine) – +1.732
  16. Liam Lawson (Racing Bulls) – +1.759
  17. Esteban Ocon (Haas F1 Team) – +1.819
  18. Sergio Perez (Cadillac) – +2.090
  19. Lando Norris (McLaren) – +2.248
  20. Fernando Alonso (Aston Martin) – +2.268
  21. Valtteri Bottas (Cadillac) – +2.733
  22. Lance Stroll (Aston Martin) – +3.148

Programul Marelui Premiu de Formula 1 de la Monaco

Sâmbătă, 6 iunie

  • Antrenamentul 3: ora 13:30 – live pe AntenaPLAY
  • Calificările: ora 16:45 – live pe Antena 3 CNN și AntenaPLAY

Duminică, 7 iunie

  • Cursa: ora 15:45 / start efectiv în jur de 15:45 – live pe Antena 1 și AntenaPLAY

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