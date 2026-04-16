 Neymar, conflict cu fanii  Brazilianul a marcat din nou pentru Santos și s-a certat cu un suporter: „Un nenorocit gras”

Neymar (34 de ani) a marcat din nou pentru Santos în remiza, 1-1, cu Deportivo Recoleta (Paraguay), din faza grupelor Copa Sudamericana.

La finalul partidei, superstarul brazilian a intrat într-un schimb de replici cu un fan, în timp ce echipa părăsea terenul într-un cor de huiduieli.

Neymar traversează o formă bună, care îi dă încredere pentru o convocare in extremis în lotul Braziliei pentru Cupa Mondială din această vară.

Neymar a marcat pentru Santos în Copa Sudamericana

Fostul superstar al celor de la Barcelona sau PSG a ajuns la 14 contribuții în ultimele 12 meciuri, după ce a deschis scorul pentru Santos, în minutul 4 al duelului cu Deportivo Recoleta.

A fost prima reușită a superstarului brazilian, după 12 ani în competiţiile intercontinentale din America de Sud.

Totuși, reușita sa nu le-a adus celor de la Santos toate cele trei puncte. Richard Ortiz (31 de ani) a egalat pentru Deportivo Recoleta, în primul minut al prelungirilor primei reprize, când a transformat un penalty.

Avea să fie golul care a stabilit și scorul final al partidei.

Neymar, schimbi de replici acide cu un suporter al lui Santos

După primele două partide ale grupei D din Copa Sudamericana, Santos este ultima, cu doar un punct obținut, ceea ce a aprins furia fanilor din tribune.

Aceștia și-au huiduit favoriții, lucru care l-a indignat pe Neymar.

Brazilianul a fost progatonistul unui schimb de replici acide cu un fan pe care l-a numit „gras”.

„Ar trebui să te antrenezi mai mult. Ești un nenorocit gras!”, a fost replica dată de Neymar, după ce a arătat în repetate rânduri spre stema tricoului lui Santos, potrivit dailymail.co.uk.

🚨 AGORA! ESPN pegou de perto o que Neymar disse para o torcedor do Santos:



“Tu devia ter treinado mais. Tá gordinho, car****!”



“Eu tenho que fazer tudo? Cala a boca!”



“Eu sou mimado? Eu tô dando a vida aqui! Respeita!”



🎥 @ESPNBrasil | @SportsCenterBR — Planeta do Futebol 🌎 (@futebol_info) April 15, 2026

„Trebuie să fac totul singur? Taci dracului din gură, te rog! Cum te aștepți să te respect dacă tu nu mă respecți?”, a continuat Neymar, vizibil furios.

În timpul interviului acordat la finalul partidei, atacantul a confirmat că a fost deranjat de caracterul personal al atacurilor venite din zona VIP a stadionului.

„Am răspuns din cauza modului în care mi-a vorbit. Înțeleg fanii care ne critică jocul, dar când lucrurile devin personale, nu voi accepta asta.

Sunt constant, fac mai mult decât ar trebui și nu pot fi tratat în felul acesta. Nu spun că nu pot fi criticat pentru ceea ce fac pe teren, dar nu voi accepta atacuri în afara lui. Fanii se supără când pleacă acasă cu un egal. Și noi la fel.

Sunt supărat de ceea ce am auzit de la unii fani. Nu era vorba despre prestația mea, ci despre mine ca persoană, despre ce apare în presă, despre lucrurile care circulă în media.

Fanii merg prea departe, mă jignesc într-un alt mod și asta mă afectează. Îmi dau viața pentru acest club, fac mai mult decât ar trebui și nu voi accepta să fiu tratat astfel.”, a mai spus Neymar.

