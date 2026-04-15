Arda Guler/ Foto: Getty Images
alt-text Publicat: 15.04.2026, ora 22:23
alt-text Actualizat: 15.04.2026, ora 22:55
  • Bayern Munchen - Real Madrid. „Galacticii” au avut nevoie doar de 35 de secunde pentru a deschide scorul.

Real Madrid a început partida de pe „Alianz Arena” cu un dezavantaj de un gol, după ce a fost învinsă în meciul tur, scor 1-2.

„S-a creat percepția că nu avem bancă”  Andrei Nicolescu, despre strategia lui Zeljko Kopic: „Nu e un reproș, dar...” 
Real Madrid a deschis scorul, la Munchen, după 35 de secunde!

În secunda 30, Neuer a primit o minge de la un coechipier.

Ieșit în afara careului de 16 metri, portarul german a încercat o pasă pe partea dreaptă de atac a echipei sale, dar mingea a ajuns în picioarele lui Arda Guler.

Interaționalul turc nu a stat pe gânduri și a șutat din prima, fără preluare, iar balonul s-a dus nestingherită în poarta goală a lui Bayern.

Golul lui Arda Guler din meciul Bayern - Real Madrid Foto captura Prima Sport .jpeg

labels.photo-gallery

Bucuria Realului a durat doar 6 minute. Aleksander Pavlovic a restabilit egalitatea pe tabelă, în urma unui corner și a refăcut diferența de un gol la general.

Învingătoarea „dublei” dintre Bayern și Real Madrid va da piept în semifinale cu PSG, formație care a eliminat-o în sferturi pe Liverpool, scor 4-0, la general.

Cele mai rapide goluri din istoria Ligii Campionilor

Golul marcat de Guler în secunda 35 al partidei de pe „Alianz Arena” nu este ceva neobișnuit în „dublele” dintre Real Madrid și Bayern Munchen.

Fostul atacant al bavarezilor, Roy Makaay, deține recordul pentru cea mai rapidă reușită din istoria Ligii Campionilor.

Olandezul marca după doar 10 secunde în poarta Realului, în manșa secundă a optimilor din sezonul 2006 - 2007.

Roy Makaay sărbătorind reușita din meciul cu Real/ Foto: IMAGO

Topul celor mai rapide goluri din istoria UCL

  • Roy Makaay - 10.12 secunde în Bayern Real Madrid, 2-1, 07 martie 2007
  • Jonas -10.96 secunde în Valencia - Leverkusen, 3-1, 1 noiembrie 2011
  • Gilberto Silva - 20.07 secunde în PSV - Arsenal, 0-4, 25 septembrie 2002
  • Alessandro Del Piero - 20.12 de secunde în Manchester United - Juventus, 3-2, 1 martie 1997
  • Clarence Seedorf - 21.06 de secunde în Schalke - Milan, 2-2, 28 septembrie 2005, potrivit uefa.com

Real sau Bayern? Luis Enrique așteptă relaxat adversara lui PSG din semifinalele Ligii Campionilor: „Mă uit la meci și beau o bere”
FIA intervine Decizia luată după ce Ferarri s-a plâns că Mercedes și Red Bull fentează regulile în calificări
INTERVIU. Avertisment de la Prodecanul Facultății de Automatică din București: „Când Uber ajunge să vândă traseele oamenilor care merg la clinici de oncologie”
Cel mai mare dezmăț pe bani publici! Raport financiar șocant la un club de fotbal din România: Primăria dă o sumă record, mult peste ce primește U Cluj
Pleacă Rădoi de la FCSB? Prima reacție a lui Gigi Becali : „Ce mă interesează pe mine?”
„Durerea îl ține pe loc”  Andrei Nicolescu, despre  George Pușcaș: „Sunt semne de întrebare” + Ce spune despre mercato de vară
Chetă pentru TAS Ilie Drăgan cere donații pentru procesul cu Răzvan Burleanu: „Lupt împotriva sistemului” » Ce sumă vrea să strângă
Au sărit la arbitru! FOTO. Fotbaliștii lui Real Madrid, furioși după eliminarea din Liga Campionilor! Jude Bellingham, ținut cu greu! Guler a văzut cartonașul roșu!
Liga Campionilor Bayern a eliminat-o pe Real Madrid, după un meci formidabil! » Arsenal a trecut de Sporting și e în semifinalele Champions League
Arda Guler, ce torpilă! FOTO: Un nou gol fabulos al turcului, în Bayern - Real Madrid! Șutul în vinclu, din lovitură liberă, l-a dărâmat pe Neuer!
Frumosul și bestia

Ce credeai, Edi?

Un om important în succesul lui LUCESCU

Cîrjan, statistica și fotbaliștii

Jalnica Barcelona anti-Kovacs

O plecăciune în fața unui ucrainean și a unui ceh

Un bărbat în picioare

Războiul Lucescu-presă care n-a existat

Le grand Monsieur

Fotbalistul Mircea Lucescu. Încercare de restituire a unui personaj

Boala lui Mircea Lucescu și alegerea pe care am făcut-o

Mircea Lucescu - numărând timpul

Il Luce s-a stins pe teren

A murit Mircea Lucescu, copilul care n-a vrut să mai sufere de foame

Latin Mannschaft

Metoda Spalletti

Când victima devine complicele huliganilor

Cine vrea să vadă imaginile cu Răzvan Lucescu?

Șumi la tenis. Spectacol!

Să vină Hagi, să vină Hagi la băieți!

Dobre, criticat de Săpunaru Fostul fundaș al Rapidului, despre ieșirea atacantului: „Nu poți să dai în antrenor!”
 U Cluj, lovitură de 1,5 milioane de euro? Golgheterul din Liga 1, dorit de un club uriaș din Turcia
„Tatăl fotbalistic” al lui Messi Javier Mascherano a demisionat de la Inter Miami! Cine e Guillermo Hoyos, noul antrenor al echipei din MLS
FOTO | Incendiu în centrul Bucureștiului, pe Strada Tache Ionescu. Mai multe mașini de pompieri și echipaje de poliție se află la fața locului
