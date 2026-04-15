Bayern Munchen - Real Madrid. „Galacticii” au avut nevoie doar de 35 de secunde pentru a deschide scorul.

Real Madrid a început partida de pe „Alianz Arena” cu un dezavantaj de un gol, după ce a fost învinsă în meciul tur, scor 1-2.

Real Madrid a deschis scorul, la Munchen, după 35 de secunde!

În secunda 30, Neuer a primit o minge de la un coechipier.

Ieșit în afara careului de 16 metri, portarul german a încercat o pasă pe partea dreaptă de atac a echipei sale, dar mingea a ajuns în picioarele lui Arda Guler.

Interaționalul turc nu a stat pe gânduri și a șutat din prima, fără preluare, iar balonul s-a dus nestingherită în poarta goală a lui Bayern.

Bucuria Realului a durat doar 6 minute. Aleksander Pavlovic a restabilit egalitatea pe tabelă, în urma unui corner și a refăcut diferența de un gol la general.

Învingătoarea „dublei” dintre Bayern și Real Madrid va da piept în semifinale cu PSG, formație care a eliminat-o în sferturi pe Liverpool, scor 4-0, la general.

Cele mai rapide goluri din istoria Ligii Campionilor

Golul marcat de Guler în secunda 35 al partidei de pe „Alianz Arena” nu este ceva neobișnuit în „dublele” dintre Real Madrid și Bayern Munchen.

Fostul atacant al bavarezilor, Roy Makaay, deține recordul pentru cea mai rapidă reușită din istoria Ligii Campionilor.

Olandezul marca după doar 10 secunde în poarta Realului, în manșa secundă a optimilor din sezonul 2006 - 2007.

Roy Makaay sărbătorind reușita din meciul cu Real/ Foto: IMAGO

Topul celor mai rapide goluri din istoria UCL

Roy Makaay - 10.12 secunde în Bayern Real Madrid, 2-1, 07 martie 2007

Jonas -10.96 secunde în Valencia - Leverkusen, 3-1, 1 noiembrie 2011

Gilberto Silva - 20.07 secunde în PSV - Arsenal, 0-4, 25 septembrie 2002

Alessandro Del Piero - 20.12 de secunde în Manchester United - Juventus, 3-2, 1 martie 1997

Clarence Seedorf - 21.06 de secunde în Schalke - Milan, 2-2, 28 septembrie 2005, potrivit uefa.com

