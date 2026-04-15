BAYERN - REAL MADRID. Arda Guler (21 de ani) a reușit un nou gol spectaculos în partida de la Munchen.

Clasicul european dintre Bayern Munchen și Real Madrid se joacă în sferturile Ligii Campionilor. În tur, bavarezii s-au impus cu 2-1.

BAYERN - REAL MADRID. Arda Guler, gol direct în vinclu la Munchen

După un fault discutabil comis în apropierea careului de Laimer, „centralul” a dictat lovitură liberă în favoarea Realului.

Arda Guler a executat perfect lovitura liberă, reușind să trimită o adevărată torpilă, direct în vinclul porții lui Manuel Neuer.

Portarul german nu a putut interveni, astfel că Real Madrid a dus scorul la 2-1.

După reușita lui Guler, în partida de la Munchen s-au mai marcat alte două goluri.

Harry Kane a restabilit egalitatea în minutul 38, iar Kylian Mbappe i-a readus în avantaj pe „galactici” înainte de pauză, în minutul 42. S-a intrat la cabine cu Real Madrid în avantaj, scor 3-2 și 4-4 la general.

Citește și

