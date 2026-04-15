„Prea multe riscuri” Un fost atacant englez critică stilul de joc al Barcelonei: „Nu va câștiga Liga Campionilor sub conducerea lui Flick”

Troy Deeney (37 de ani), fostul atacant englez, a analizat confruntarea Atletico Madrid - Barcelona 1-2, din manșa retur a sferturilor de finală din Liga Campionilor.

În ciuda victoriei de pe Metropolitano, catalanii au ratat calificarea în semifinale, după ce pierduseră pe Camp Nou, 0-2.

Troy Denney: „Barcelona nu va câștiga Liga Campionilor sub conducerea lui Flick”

Deeney, fost atacant în Premier League la Watford, a criticat stilul de joc avântat al Barcelonei și consideră că acesta este motivul pentru care campioana Spaniei a fost eliminată din Liga Campionilor.

„Nu vor câștiga niciodată o competiție precum Liga Campionilor sub conducerea lui Hansi Flick .

Stilul său de joc îi face să își asume prea multe riscuri în defensivă, oferind adversarilor prea multe ocazii de a marca.

La acest nivel, nu îți poți permite să primești atât de multe goluri. Nu așa câștigi Liga Campionilor”, a declarat Troy Denney, citat de as.com.

2015 este anul în care Barcelona a câștigat ultima dată Liga Campionilor, după o finală cu Juventus, 3-1

Michah Richards: „În 11 jucători, Barcelona se califica”

Micah Richards, fost jucător la Manchester City, este de părere că eliminarea lui Eric Garcia din minutul 79 a făcut diferența.

„Este cel mai bun meci pe care l-am văzut în acest sezon. Calitatea este ridicată. Lamine a fost excelent. Atlético a primit ocazii, dar până la urmă a reușit. Încă o dată, un cartonaș roșu schimbă jocul.

Cu unsprezece jucători, Barcelona s-ar fi calificat, dar aceasta este Liga Campionilor”, a spus și Micah Richards pentru sursa citată.

5 trofee ale Ligii Campionilor are Barcelona (1992, 2006, 2009, 2011, 2015)

