„Prea multe riscuri” Un fost atacant englez critică stilul de joc al Barcelonei: „Nu va câștiga Liga Campionilor sub conducerea lui Flick”
„Prea multe riscuri” Un fost atacant englez critică stilul de joc al Barcelonei: „Nu va câștiga Liga Campionilor sub conducerea lui Flick”

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 15.04.2026, ora 23:05
alt-text Actualizat: 15.04.2026, ora 23:09
  • Troy Deeney (37 de ani), fostul atacant englez, a analizat confruntarea Atletico Madrid - Barcelona 1-2, din manșa retur a sferturilor de finală din Liga Campionilor.

În ciuda victoriei de pe Metropolitano, catalanii au ratat calificarea în semifinale, după ce pierduseră pe Camp Nou, 0-2.

„Sunt dezamăgit de Barça” Fostul fundaș al catalanilor nu-l înțelege pe Hansi Flick: „Își asumă riscuri jucând așa”
 „Sunt dezamăgit de Barça” Fostul fundaș al catalanilor nu-l înțelege pe Hansi Flick: „Își asumă riscuri jucând așa”

Troy Denney: „Barcelona nu va câștiga Liga Campionilor sub conducerea lui Flick”

Deeney, fost atacant în Premier League la Watford, a criticat stilul de joc avântat al Barcelonei și consideră că acesta este motivul pentru care campioana Spaniei a fost eliminată din Liga Campionilor.

„Nu vor câștiga niciodată o competiție precum Liga Campionilor sub conducerea lui Hansi Flick .

Stilul său de joc îi face să își asume prea multe riscuri în defensivă, oferind adversarilor prea multe ocazii de a marca.

La acest nivel, nu îți poți permite să primești atât de multe goluri. Nu așa câștigi Liga Campionilor”, a declarat Troy Denney, citat de as.com.

2015
este anul în care Barcelona a câștigat ultima dată Liga Campionilor, după o finală cu Juventus, 3-1

Michah Richards: „În 11 jucători, Barcelona se califica”

Micah Richards, fost jucător la Manchester City, este de părere că eliminarea lui Eric Garcia din minutul 79 a făcut diferența.

„Este cel mai bun meci pe care l-am văzut în acest sezon. Calitatea este ridicată. Lamine a fost excelent. Atlético a primit ocazii, dar până la urmă a reușit. Încă o dată, un cartonaș roșu schimbă jocul.

Cu unsprezece jucători, Barcelona s-ar fi calificat, dar aceasta este Liga Campionilor”, a spus și Micah Richards pentru sursa citată.

5
trofee ale Ligii Campionilor are Barcelona (1992, 2006, 2009, 2011, 2015)

„Vom duce echipa în Liga 1” Alfred Simonis, despre finanțarea CJ Timiș la Poli Timișoara: „N-o să ne batem la titlu din bani publici”
„Vom duce echipa în Liga 1” Alfred Simonis, despre finanțarea CJ Timiș la Poli Timișoara: „N-o să ne batem la titlu din bani publici” 
FIA intervine Decizia luată după ce Ferarri s-a plâns că Mercedes și Red Bull fentează regulile în calificări
FIA intervine Decizia luată după ce Ferarri s-a plâns că Mercedes și Red Bull fentează regulile în calificări

INTERVIU. Avertisment de la Prodecanul Facultății de Automatică din București: „Când Uber ajunge să vândă traseele oamenilor care merg la clinici de oncologie”
INTERVIU. Avertisment de la Prodecanul Facultății de Automatică din București: „Când Uber ajunge să vândă traseele oamenilor care merg la clinici de oncologie”
Liga Campionilor fc barcelona hansi flick troy deeney
Cel mai mare dezmăț pe bani publici! Raport financiar șocant la un club de fotbal din România: Primăria dă o sumă record, mult peste ce primește U Cluj
Cel mai mare dezmăț pe bani publici! Raport financiar șocant la un club de fotbal din România: Primăria dă o sumă record, mult peste ce primește U Cluj
Pleacă Rădoi de la FCSB? Prima reacție a lui Gigi Becali: „Ce mă interesează pe mine?”
Pleacă Rădoi de la FCSB? Prima reacție a lui Gigi Becali : „Ce mă interesează pe mine?”
„Durerea îl ține pe loc” Andrei Nicolescu, despre George Pușcaș: „Sunt semne de întrebare” + Ce spune despre mercato de vară
„Durerea îl ține pe loc”  Andrei Nicolescu, despre  George Pușcaș: „Sunt semne de întrebare” + Ce spune despre mercato de vară
Chetă pentru TAS Ilie Drăgan cere donații pentru procesul cu Răzvan Burleanu: „Lupt împotriva sistemului” » Ce sumă vrea să strângă
Chetă pentru TAS Ilie Drăgan cere donații pentru procesul cu Răzvan Burleanu: „Lupt împotriva sistemului” » Ce sumă vrea să strângă
Au sărit la arbitru! FOTO. Fotbaliștii lui Real Madrid, furioși după eliminarea din Liga Campionilor! Jude Bellingham, ținut cu greu! Guler a văzut cartonașul roșu!
Au sărit la arbitru! FOTO. Fotbaliștii lui Real Madrid, furioși după eliminarea din Liga Campionilor! Jude Bellingham, ținut cu greu! Guler a văzut cartonașul roșu!
Liga Campionilor  Bayern a eliminat-o pe Real Madrid, după un meci formidabil! » Arsenal a trecut de Sporting și e în semifinalele Champions League
Arda Guler, ce torpilă! FOTO: Un nou gol fabulos al turcului, în Bayern - Real Madrid! Șutul în vinclu, din lovitură liberă, l-a dărâmat pe Neuer!
Gol după 35 de secunde! FOTO. Guler a profitat de gafa lui Neuer și a deschis scorul cu Bayern! Bavarezii au egalat după 6 minute!
Radu Naum: Frumosul și bestia

Radu Naum: Frumosul și bestia
Cristian Geambașu: Ce credeai, Edi?

Cristian Geambașu: Ce credeai, Edi?
Cătălin Tolontan: Un om important în succesul lui LUCESCU

Cătălin Tolontan: Un om important în succesul lui LUCESCU
Cristian Geambașu: Cîrjan, statistica și fotbaliștii

Cristian Geambașu: Cîrjan, statistica și fotbaliștii
Theodor Jumătate: Jalnica Barcelona anti-Kovacs

Theodor Jumătate: Jalnica Barcelona <span>anti-Kovacs</span>
Dan Udrea: O plecăciune în fața unui ucrainean și a unui ceh

Dan Udrea: O plecăciune în fața unui ucrainean și a unui ceh
Cătălin Țepelin: Un bărbat în picioare

Cătălin Țepelin: Un bărbat în picioare
Vlad Nedelea: Războiul Lucescu-presă care n-a existat

Vlad Nedelea: Războiul <span>Lucescu-presă</span> care <span>n-a</span> existat
Radu Naum: Le grand Monsieur

Radu Naum: Le grand Monsieur
Cristian Geambașu: Fotbalistul Mircea Lucescu. Încercare de restituire a unui personaj

Cristian Geambașu: Fotbalistul Mircea Lucescu. Încercare de restituire a unui personaj
Cătălin Tolontan: Boala lui Mircea Lucescu și alegerea pe care am făcut-o

Cătălin Tolontan: Boala lui Mircea Lucescu și alegerea pe care am <span>făcut-o</span>
Dan Udrea: Mircea Lucescu - numărând timpul

Dan Udrea: Mircea Lucescu <span>-</span> numărând timpul
Theodor Jumătate: Il Luce s-a stins pe teren

Theodor Jumătate: Il Luce <span>s-a</span> stins pe teren
Cătălin Tolontan: A murit Mircea Lucescu, copilul care n-a vrut să mai sufere de foame

Cătălin Tolontan: A murit Mircea Lucescu, copilul care <span>n-a</span> vrut să mai sufere de foame
Radu Naum: Latin Mannschaft

Radu Naum: Latin Mannschaft
Cristian Geambașu: Metoda Spalletti

Cristian Geambașu: Metoda Spalletti
Dan Udrea: Când victima devine complicele huliganilor

Dan Udrea: Când victima devine complicele huliganilor
Ioana Mihalcea: Cine vrea să vadă imaginile cu Răzvan Lucescu?

Ioana Mihalcea: Cine vrea să vadă imaginile cu Răzvan Lucescu?
Cristian Geambașu: Șumi la tenis. Spectacol!

Cristian Geambașu: Șumi la tenis. Spectacol!
Radu Naum: Să vină Hagi, să vină Hagi la băieți!

Radu Naum: Să vină Hagi, să vină Hagi la băieți!
Dobre, criticat de Săpunaru Fostul fundaș al Rapidului, despre ieșirea atacantului: „Nu poți să dai în antrenor!”
Dobre, criticat de Săpunaru Fostul fundaș al Rapidului, despre ieșirea atacantului: „Nu poți să dai în antrenor!”
U Cluj, lovitură de 1,5 milioane de euro? Golgheterul din Liga 1, dorit de un club uriaș din Turcia
 U Cluj, lovitură de 1,5 milioane de euro? Golgheterul din Liga 1, dorit de un club uriaș din Turcia
„Tatăl fotbalistic” al lui Messi Javier Mascherano a demisionat de la Inter Miami! Cine e Guillermo Hoyos, noul antrenor al echipei din MLS
„Tatăl fotbalistic” al lui Messi Javier Mascherano a demisionat de la Inter Miami! Cine e Guillermo Hoyos, noul antrenor al echipei din MLS
FOTO | Incendiu în centrul Bucureștiului, pe Strada Tache Ionescu. Mai multe mașini de pompieri și echipaje de poliție se află la fața locului
FOTO | Incendiu în centrul Bucureștiului, pe Strada Tache Ionescu. Mai multe mașini de pompieri și echipaje de poliție se află la fața locului

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
