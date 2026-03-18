Neymar (34 de ani) și-a exprimat dezamăgirea după ce nu a fost convocat de Carlo Ancelotti pentru următoarea acțiune a naționalei Braziliei.

Reprezentativa pregătită de tehnicianul italian va juca două partide amicale, cu Franța și Croația, pe 26 martie și 1 aprilie.

Starul lui Santos a așteptat anunțul selecționerului și a oferit o reacție în format video, pe canalul său de Youtube, după ce nu și-a auzit numele.

Neymar: „Sunt supărat, evident”

Într-un clip postat inițial, Neymar a purtat o discuție cu Brazao, portarul lui Santos, pe subiectul convocării la națională.

„Nu vă anunțau înainte, de obicei?”, a întrbat Brazao, în timp ce Neymar a răspuns amuzat: „Înainte știam că voi fi convocat oricum”.

Neymar antes da convocação de Ancelotti em conversa com Brazão:



“Antigamente eu sabia que ia de qualquer jeito, né?”



Ulterior, starul brazilian a postat un alt clip, din sala de masaj, în care asculta pe telefon conferința lui Carlo Ancelotti, care anunța lista atacanților convocați pentru amicalele următoare, Neymar fiind printre cei absenți.

„Hei, Ancelotti, dar eu?! Lotul echipei naționale tocmai a fost anunțat. Nu am fost convocat. Sunt trist, evident. Asta am spus și ieri. Dar voi susține mereu echipa națională, nu?

Totul este OK, acum e timpul să continui să muncesc, să mă îmbunătățesc din toate punctele de vedere. Și, dacă există o oportunitate, să fiu pregătit”, a spus brazilianul.

În continuare, într-o filmare din mașină, Neymar a mai transmis:

„Am fost supărat, am fost trist. Dar spun așa: acum sunt trist, dar e caz închis acum. Mâine trebuie să nu mai fiu trist. Trebuie să muncesc, să mă antrenez, să joc, iar dacă apare o oportunitate să fiu la Cupa Mondială, sunt pregătit”.

Lotul Braziliei convocat de Carlo Ancelotti pentru amicalele cu Franța și Croația

Portari : Alisson (Liverpool), Bento (Al Nassr) și Ederson (Fenerbahce);

: Alisson (Liverpool), Bento (Al Nassr) și Ederson (Fenerbahce); Fundași : Alex Sandro (Flamengo), Bremer (Juventus), Danilo (Flamengo), Douglas Santos (Zenit), Gabriel Magalhaes (Arsenal), Roger Ibañez (Al Ahli), Leo Pereira (Flamengo), Marquinhos (PSG) și Wesley (Roma);

: Alex Sandro (Flamengo), Bremer (Juventus), Danilo (Flamengo), Douglas Santos (Zenit), Gabriel Magalhaes (Arsenal), Roger Ibañez (Al Ahli), Leo Pereira (Flamengo), Marquinhos (PSG) și Wesley (Roma); Mijlocași : Andrey Santos (Chelsea), Casemiro (Manchester United), Danilo (Botafogo), Fabinho (Al Ittihad) și Gabriel Sara (Galatasaray);

: Andrey Santos (Chelsea), Casemiro (Manchester United), Danilo (Botafogo), Fabinho (Al Ittihad) și Gabriel Sara (Galatasaray); Atacanți: Endrick (Lyon), Gabriel Martinelli (Arsenal), Igor Thiago (Brentford), Joao Pedro (Chelsea), Luiz Henrique (Zenit), Matheus Cunha (Manchester United), Raphinha (Barcelona), Rayan (Bournemouth) și Vinícius Júnior (Real Madrid).

