„Nesincronizare totală la FCSB” Adrian Mihalcea speră ca adversara de vineri să continue pasa proastă: „Să nu reușească să iasă din această perioadă”

Adrian Mihalcea (49 de ani) a vorbit despre lupta strânsă din play-out și a prefațat partida cu FCSB.

UTA Arad - FCSB se joacă vineri, de la ora 19:00, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Arădenii se află pe prima poziție din play-out după etapa #1, însă Mihalcea spune că nu este liniștit până nu vede echipa salvată matematic de la retrogradare.

Adrian Mihalcea: „Încă am așa, un pic de fior, când mă uit la ce va fi”

„E foarte bine că am câștigat în prima etapă și atunci putem să regândim toată strategia, dar nu suntem încă salvați.

Trebuie să mai adunăm puncte, trebuie să ne uităm, bineînțeles, și la ce fac celelalte echipe, dar, fiind pe o poziție superioară, rămânem la mâna noastră pentru ceea ce ne dorim.

Încă mă gândesc și încă am așa, un pic de fior, când mă uit la ce va fi, dar și la rezultatele din prima etapă, unele surprinzătoare.

Prima mea idee e aceea de a ne salva și după de a reuși să ne clasăm pe o poziție superioară”, a declarat Adrian Mihalcea, potrivit sportarad.ro.

Adrian Mihalcea: „Sper să existe în continuare această nesincronizare totală a lor”

Antrenorul de la UTA a vorbit și despre duelul cu FCSB și speră ca echipa campioană să nu-și regăsească forma chiar la partida directă de vineri:

„În momentul în care schimbi antrenorul și metodologia sau intensitatea din timpul săptămânii și, bineînțeles, și sistemul, pot apărea astfel de nesincronizări.

Dar, în același timp, calitatea, inteligența jucătorilor te fac să te adaptezi mult mai repede.

Sper să existe în continuare această nesincronizare totală a lor și să nu reușească să iasă din această perioadă mai puțin bună nici împotriva noastră. Am văzut și am analizat meciul lor cu Metaloglobus, poate nu e cel mai relevant, dar, până la urmă, am putut să extragem niște idei.

Trebuie să fim poate mai pregătiți și mai prezenți pe tot parcursul jocului pentru că au un sistem mult mai ofensiv, care, prin dinamica jucătorilor, îți poate pune probleme.

Cu siguranță nu e vorba de delăsare, este o dezamăgire prin ratarea play-off-ului și atât. Dar, în același timp, au un nou obiectiv, acela de a câștiga play-out-ul și de a juca acel meci de baraj. Deci, practic, există un obiectiv care în momentul de față este realizabil”.

FOTO. FCSB - UTA Arad 4-0 , meciul din turul sezonului regulat

Clasamentul în play-out

Loc Echipa Meciuri Puncte 7 UTA 1 25* 8 FC Botoșani 1 24 9 FCSB 1 24 10 Farul 1 22* 11 Oțelul 1 21* 12 Csikszereda 1 19 13 Petrolul 1 16 14 Unirea Slobozia 1 13* 15 Hermannstadt 1 12* 16 Metaloglobus 1 7

*️ - beneficiază de rotunjire

