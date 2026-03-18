„Nesincronizare totală la FCSB” Adrian Mihalcea speră ca adversara de vineri să continue pasa proastă: „Să nu reușească să iasă din această perioadă”

Adrian Mihalcea
Superliga

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 18.03.2026, ora 21:28
alt-text Actualizat: 18.03.2026, ora 21:28
  • Adrian Mihalcea (49 de ani) a vorbit despre lupta strânsă din play-out și a prefațat partida cu FCSB.
  • UTA Arad - FCSB se joacă vineri, de la ora 19:00, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Arădenii se află pe prima poziție din play-out după etapa #1, însă Mihalcea spune că nu este liniștit până nu vede echipa salvată matematic de la retrogradare.

Citește și
Citește mai mult
Adrian Mihalcea: „Încă am așa, un pic de fior, când mă uit la ce va fi”

„E foarte bine că am câștigat în prima etapă și atunci putem să regândim toată strategia, dar nu suntem încă salvați.

Trebuie să mai adunăm puncte, trebuie să ne uităm, bineînțeles, și la ce fac celelalte echipe, dar, fiind pe o poziție superioară, rămânem la mâna noastră pentru ceea ce ne dorim.

Încă mă gândesc și încă am așa, un pic de fior, când mă uit la ce va fi, dar și la rezultatele din prima etapă, unele surprinzătoare.

Prima mea idee e aceea de a ne salva și după de a reuși să ne clasăm pe o poziție superioară”, a declarat Adrian Mihalcea, potrivit sportarad.ro.

Adrian Mihalcea: „Sper să existe în continuare această nesincronizare totală a lor”

Antrenorul de la UTA a vorbit și despre duelul cu FCSB și speră ca echipa campioană să nu-și regăsească forma chiar la partida directă de vineri:

„În momentul în care schimbi antrenorul și metodologia sau intensitatea din timpul săptămânii și, bineînțeles, și sistemul, pot apărea astfel de nesincronizări.

Dar, în același timp, calitatea, inteligența jucătorilor te fac să te adaptezi mult mai repede.

Sper să existe în continuare această nesincronizare totală a lor și să nu reușească să iasă din această perioadă mai puțin bună nici împotriva noastră. Am văzut și am analizat meciul lor cu Metaloglobus, poate nu e cel mai relevant, dar, până la urmă, am putut să extragem niște idei.

Trebuie să fim poate mai pregătiți și mai prezenți pe tot parcursul jocului pentru că au un sistem mult mai ofensiv, care, prin dinamica jucătorilor, îți poate pune probleme.

Cu siguranță nu e vorba de delăsare, este o dezamăgire prin ratarea play-off-ului și atât. Dar, în același timp, au un nou obiectiv, acela de a câștiga play-out-ul și de a juca acel meci de baraj. Deci, practic, există un obiectiv care în momentul de față este realizabil”.

FOTO. FCSB - UTA Arad 4-0, meciul din turul sezonului regulat

FCSB - UTA, meci FOTO Iosif Popescu GOLAZO (4).jpg
Galerie foto (34 imagini)

FCSB - UTA, meci FOTO Iosif Popescu GOLAZO (1).jpg FCSB - UTA, meci FOTO Iosif Popescu GOLAZO (2).jpg FCSB - UTA, meci FOTO Iosif Popescu GOLAZO (3).jpg FCSB - UTA, meci FOTO Iosif Popescu GOLAZO (4).jpg FCSB - UTA, meci FOTO Iosif Popescu GOLAZO (5).jpg
+34 Foto
labels.photo-gallery

Clasamentul în play-out

LocEchipaMeciuriPuncte
7UTA125*
8FC Botoșani124
9FCSB124
10Farul122*
11Oțelul121*
12Csikszereda119
13Petrolul116
14Unirea Slobozia113*
15Hermannstadt112*
16Metaloglobus17

*️ - beneficiază de rotunjire

Citește și

Stranieri
20:20
Citește mai mult
Europa League
20:10
Citește mai mult
VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Adrian Mihalcea liga 1 uta arad fcsb play-out
Știrile zilei din sport
Special
18.03
Citește mai mult
Liga Campionilor
18.03
Citește mai mult
Nationala
18.03
Citește mai mult
Superliga
18.03
Citește mai mult
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
23:52
17:27
23:10
23:30
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Top stiri
Superliga
18.03
Citește mai mult
Ciclism
18.03
Citește mai mult
Nationala
18.03
Citește mai mult
B365
18.03
Citește mai mult
Echipe/Competiții

fcsb 55 CFR Cluj 9 dinamo bucuresti 41 rapid 45 Universitatea Craiova 16 petrolul ploiesti 1 Poli Iasi uta arad 5 farul constanta 7

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova Mirel Radoi liga 1 Cristi Chivu fcsb
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
19.03

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share