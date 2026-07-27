„Nu voi accepta asemenea minciuni!” Neymar iese la atac, după ce brazilienii au scris că i-a jignit pe tinerii lui Santos: „Nu știți ce înseamnă fotbalul!”
Campionate

„Nu voi accepta asemenea minciuni!” Neymar iese la atac, după ce brazilienii au scris că i-a jignit pe tinerii lui Santos: „Nu știți ce înseamnă fotbalul!”

alt-text Publicat: 27.07.2026, ora 15:48
alt-text Actualizat: 27.07.2026, ora 15:48
  • Neymar (34 de ani) a revenit la Santos după Campionatul Mondial și a marcat două goluri în remiza cu Chapecoense, scor 2-2.
  • Presa din Brazilia a scris despre un scandal care ar fi avut loc în vestiar.
  • Starul lui Santos neagă însă că ar exista un conflict între el și jucătorii tineri ai echipei.
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Duminică dimineață, după egalul cu ultima glasată, Globo scria că „Neymar i-a înfruntat pe tinerii jucători în vestiar după remiza cu Chapecoense, stârnind un conflict la Santos”.

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Neymar, acuzat că a provocat un scandal imens la Santos

Jurnaliștii brazilieni susțin că acesta le-a vorbit urât lui Gabriel Bontempo (21 de ani) și Joao Ananias (19 ani). Incidentul ar fi avut loc la pauza meciului, la 1-0 pentru Santos, și i-ar fi enervat pe colegi, însă și pe cei din staff-ul tehnic și conducere.

Neymar i-ar fi strigat lui Bontempo că este un „rahat” și că o va însoți pe Chapecoense în liga a doua sezonul viitor. Ananias ar fi fost și el ridiculizat pentru greșelile din defensivă.

Un episod similar ar fi avut loc și anul trecut cu Deivid Washington, care ar fi plâns în vestiar după interacțiunea cu Neymar.

Starul brazilian a avut o reacție violentă la un antrenament înainte de Mondial, când l-a pocnit pe Robinho jr., fiind nevoit să își ceară public scuze.

„Nu voi accepta asemenea minciuni”

Luni, brazilianul a reacționat pe InstaStory, negând conflictul și acuzându-i pe jurnaliști că au inventat scandalul.

„Am văzut știrile care spun că i-am făcut praf pe tineri în vestiar. Este o minciună! Cine împinge narativa asta trebuie să se oprească. Oprește-te, nu mai minți!

Întrebați-i pe cei care au fost în vestiar. Toată echipa a fost trasă la răspundere. Lucas Verissimo, Willian Arao, Gabi Barbossa și cu mine am vorbit. Suntem competitivi și vrem să câștigăm, dar nimeni nu s-a luat de tineri. Nu voi accepta ca oamenii să spună asta.

Nu voi accepta asemenea minciuni împrăștiate pe internet. Să ne asumăm responsabilitatea în vestiar e ceva normal în fotbal. Asta fac echipele care vor să câștige.

Cei care scriu aceste articole fake și malițioase nu știu nimic. Nu știți ce înseamnă fotbalul și n-ați făcut parte niciodată dintr-o echipă adevărată”, a spus Neymar.

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