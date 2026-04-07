Au făcut salutul nazist la meci Ce măsuri a luat clubul, după ce un spectator i-a filmat: „Le-am trimis clipul și numerele exacte ale locurilor"
Accesul unui fan la meciurile din NHL a fost suspendat, după ce acesta a făcut salutul nazist în timpul partidei
alt-text Publicat: 07.04.2026, ora 20:00
alt-text Actualizat: 07.04.2026, ora 20:07
Clubul de hochei Dallas Stars a făcut o anchetă, în urma unui video cu mai mulți spectatori care făceau acest gest.

VIDEO Mai mulți spectatori din NHL au făcut salutul nazist la meciul celor de la Dallas Stars

Informațiile survenite despre incident sugerează că un singur fan a fost interzis de NHL, în ciuda faptului că mai mulți fani par să fi făcut salutul, într-un videoclip postat pe rețelele de socializare.

Deși videoclipul a devenit viral pe rețelele de socializare săptămâna trecută, s-a aflat că era de fapt de la un meci din 21 decembrie anul trecut, cu Toronto Maple Leafs.

Clipul a fost postat prima dată pe Reddit de o persoană care a scris: „Acești băieți stăteau în fața noastră și făceau un salut nazist de fiecare dată când Stars marcau.

Am fost la mai multe meciuri și nu am mai văzut așa ceva până acum. I-am înregistrat și am trimis-o conducerii arenei, dar au spus că nu i-au putut găsi pe băieți, în ciuda faptului că le-am dat numerele exacte ale locurilor”.

Numele respectivului fan nu a fost făcut public, dar acesta a fost găsit după locul în care s-a filmat, care a fost căutat în baza de date a biletelor de la acel meci. Cel mai probabil, el cumpărase biletele și pentru ceilalți, care nu au putut fi astfel identificați.

„Intensificăm comunicarea în arenă cu privire la codul de conduită”

Un purtător de cuvânt al echipei a declarat: „Am identificat și am vorbit cu persoana care a cumpărat biletele și îi vom interzice accesul pe termen nelimitat în American Airlines Center.

În plus, intensificăm comunicarea în arenă cu privire la codul de conduită al fanilor și la modul în care fanii noștri pot raporta încălcările, acordând prioritate instruirii personalului pentru a identifica și gestiona situațiile care apar.

Orice tip de comportament discriminatoriu sau instigator la ură nu va fi tolerat și nu își are locul în arena noastră. Crearea și menținerea unor medii incluzive, sigure și respectuoase este un lucru non-negociabil pentru Dallas Stars”.

  • Simbol al urii și al ideologiei extremiste, salutul nazist este interzis la evenimentele sportive din SUA (și nu numai). Salutul nazist este asociat direct cu regimul condus de Adolf Hitler și cu ideologia aferentă, care a dus la Holocaust.

