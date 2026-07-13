Cauza căderii superextremei Star spaniol la Euro 2024 trece printr-o perioadă grea la CM 2026: „Vomitam din cauza infiltrațiilor”
Nico Williams (stânga) și Lamine Yamal, după calificarea în semifinalele CM 2026. Foto: Imago
Campionatul Mondial

Cauza căderii superextremei Star spaniol la Euro 2024 trece printr-o perioadă grea la CM 2026: „Vomitam din cauza infiltrațiilor”

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 13.07.2026, ora 17:55
  • Nico Williams, 24 de ani, unul dintre cei mai buni jucători ai Spaniei campioană continentală în 2024, a avut un sezon afectat de accidentări, care influențează și acest Mondial.
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Nico Williams a avut un European de elită în urmă cu doi ani. Dacă Lamine Yamal era devastator pe aripa dreaptă, el spulbera tot în cale pe extrema stângă.

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Nico Williams și Lamine Yamal, de la fericirea Euro la problemele Mondialului

Împreună au propulsat naționala Spaniei spre titlul continental la finalul unui turneu extraordinar.

Doar că amândoi au fost afectați de accidentări înaintea acestui Campionat Mondial. Niciunul nu a mai avut aceeași influență.

40 de milioane de euro
este cota lui Nico Williams (Transfermarkt). Maximum: 70 de milioane, în 2024-2025

Lamine, care a împlinit luni 19 ani, a jucat totuși 465 de minute în șase partide la CM 2026, marcând o singură dată (la CE a avut un gol și patru pase decisive).

Nico, 24 de ani sărbătoriți duminică, are mult mai puține minute, fără nicio reușită.

57 de minute
a evoluat în total în patru partide Nico Williams la CM 2026, față de 496 la Euro 2024 (două goluri, un assist)

Nico Williams: „Am suferit mult. Și fizic, și psihic”

Cele trei leziuni, ultima spre sfârșitul sezonului, plus altă problemă musculară împotriva Uruguayului l-au tras înapoi pe Williams la acest Mondial.

Jucătorul lui Athletic Bilbao a vorbit într-un interviu pentru postul național de radio RNE (preluat și de Estadio Deportivo) despre durerea sa.

Nico Williams, la 2-1 cu Belgia, în „sferturile” Mondialului. Foto: Imago Nico Williams, la 2-1 cu Belgia, în „sferturile” Mondialului. Foto: Imago
Nico Williams, la 2-1 cu Belgia, în „sferturile” Mondialului. Foto: Imago

„În acest sezon, am suferit mult. Și fizic, și psihic”, a afirmat el, dezvăluind că injecțiile făcute pentru a putea juca i-au provocat și mai mult rău.

„Corpul meu a plătit după infiltrațiile făcute la antrenamente și meciuri. Ce însemnă asta? Vomitam acasă, aveam febră”.

„Am avut o conversație foarte profundă, a fost aproape ca o discuție tată-fiu

Selecționerul Luis de la Fuente l-a ajutat să depășească perioada grea de la Mondial.

„Am avut o conversație foarte profundă, a fost aproape ca o discuție tată-fiu”, a spus Williams.

Campion european în 2024, Nico Williams vrea și titlul mondial. Foto: Imago Campion european în 2024, Nico Williams vrea și titlul mondial. Foto: Imago
Campion european în 2024, Nico Williams vrea și titlul mondial. Foto: Imago

Chiar și într-o situație dificilă, își dorește să cucerească trofeul cu Spania:

„A câștiga o Cupă Mondială este cel mai grozav lucru care i se poate întâmpla unui fotbalist”.

34 de selecții
are Nico Williams la naționala Spaniei (6 goluri, 8 assisturi)

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