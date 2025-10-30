Bistrița acuză arbitrajul  Nicolae Grigore, după înfrângerea cu FCSB: „Nu cred că aveau nevoie de ajutor” » Cum răspunde Mihai Stoica
Nicolae Grigore FOTO: Sport Pictures
Bistrița acuză arbitrajul Nicolae Grigore, după înfrângerea cu FCSB: „Nu cred că aveau nevoie de ajutor” » Cum răspunde Mihai Stoica

alt-text Ștefan Ogrezeanu
alt-text Publicat: 30.10.2025, ora 00:24
alt-text Actualizat: 30.10.2025, ora 00:24
  • GLORIA BISTRIȚA - FCSB 1-3. Nicolae Grigore (42 de ani), antrenorul gazdelor, este de părere că „roș-albaștrii” au fost avantajați de deciziile „centralului” Mihail Lăstun (29 de ani).

Fost jucător la Rapid și Dinamo, tehnicianul bistrițenilor nu le-a luat din merite campionilor, însă este de părere că arbitrul a luat mai multe decizii greșite.

GLORIA BISTRIȚA - FCSB 1-3. Nicolae Grigore: „Nu cred că aveau nevoie de acest ajutor”

„Eu nu pot să accept atât de ușor o înfrângere, indiferent pe cine am în față. Încă o mențiune, nu cred că FCSB avea nevoie de acest ajutor din partea arbitrului.

Mă refer la un penalty acordat ușor și la faptul că în final de joc, atunci când noi riscasem tot pentru a egala, a venit acel ofsaid de un metru și jumătate. Noi presam, deci nu avem de unde să știm ce s-ar fi întâmplat până la final.

Cu toate acestea, nu putem să luăm din meritele FCSB-ului. Au o echipă extrem de puternică și au câștigat meritat.

Noi ne dorim să ne calificăm mai departe, să intrăm pe teren și să câștigăm. Chiar și acest meci l-am pregătit așa și așa vom pregăti toate jocurile.

Dacă vom face șase puncte în următoarele două meciuri (n.r. cu Sănătatea Cluj și UTA Arad) poate că ne vom califica”, a declarat Nicolae Grigore, la Prima Sport.

Mihai Stoica: „Nu cred că arbitrajul a avut un rol esențial”

Președintele Consiliului de Administrație de la FCSB a vorbit și el despre deciziile arbitrului. Acesta consideră că arbitrajul nu a influențat decisiv rezultatul final.

„N-am văzut nicio reluare, băieții cu care am stat se uitau pe telefoane la reluări. Eu n-am văzut. În timp real mie mi s-a părut că l-a călcat pe Șut.

Nu cred că arbitrajul a avut un rol esențial în acest meci chiar dacă au fost câteva erori și de o parte, și de alta”, a spus Mihai Stoica la Prima Sport.

