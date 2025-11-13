Duckadam are statuie FOTO. A fost ridicată chiar în comuna natală a „Eroului de la Sevilla”: „Se repară o nedreptate”

Joi, 13 noiembrie, a avut loc dezvelirea statuii în memoria lui Helmut Duckadam, la aproape un an de la decesul marelui portar.

Evenimentul a avut loc în Semlac, din județul Arad, comuna natală a „Eroului de la Sevilla”.

Helmut Duckadam s-a stins din viață pe 2 decembrie 2024, la vârsta de 65 de ani, după ce a avut mai multe probleme cardiace.

FOTO. A fost dezvelită statuia în memoria lui Helmut Duckadam

După aproape un an de la decesul marelui portar care a apărat toate cele 4 penalty-uri în finala Cupei Campionilor din 1986, o statuie din bronz a fost realizată în memoria sa.

Aceasta a fost dezvelită joi, 13 noiembrie, și este amplasată lângă stadionul din Semlac, comuna natală a lui Helmut Duckadam, și a costat 40.000 de euro, potrivit gsp.ro.

La eveniment au participat soția lui Helmut Duckadam, Alexandra, Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, plus alte sute de persoane.

La baza statuii scrie numele lui Helmut Duckadam, dar și un text care descrie performanța istorică reușită de acesta în 1986: „A apărat 4 lovituri de la 11 metri în finala Cupei Campionilor Europeni disputată la Sevilla în 7 mai 1986 între Steaua București și FC Barcelona”.

Mihai Stoica: „Cred că se repară o nedreptate”

Prezent la evenimentul de la Semlac, Mihai Stoica a ținut un discurs la dezvelirea statuii.

Oficialul de la FCSB a declarat că acest omagiu repară cumva o nedreptate pentru că nu s-a ținut o zi de doliu național după decesul lui Duckadam.

„Vă mulțumesc pentru acest gest superb. E o zi în care nu prea ai voie să critici, dar eu am asta în ADN, n-am ce să fac. Îmi pare rău, ăsta sunt, la 60 de ani nu mă pot schimba.

Cred că se repară cumva, o nedreptate. Pentru că eu consider că, în ziua în care Helmut a plecat dintre noi, ca și în urmă cu câteva zile, nea Imi a plecat dintre noi, s-ar fi impus un doliu național. Dar, probabil, că nu mă pricep eu la astea.

Sper ca acest gest să fie un exemplu pentru cei care ar putea să repete, la București, lângă stadionul unde Helmut a început să scrie istorie.

Pentru că nu au fost doar cele 4 penalty-uri, au fost multe meciuri înainte și, cumva, toți iubitorii Stelei și, bineînțeles, toți iubitorii fotbalului din România, în momentele alea așteptau minunea”, a spus Mihai Stoica, potrivit prosport.ro.

Cred că ar trebui să aibă o statuie și în Ghencea, așa s-ar intra în normalitate Mihai Stoica

Cine a fost Helmut Duckadam

Helmut Duckadam s-a născut în comuna Semlac din județul Arad. În 1978, când avea 19 ani, a ajuns la UTA, iar 1982 a fost transferat la Steaua.

A devenit titularul echipei și emblema câștigării CCE din 1986, prin prestația sa fenomenală din finala cu FC Barcelona, fiind primul portar din istorie care a apărat 4 lovituri de departajare în același meci.

A fost nevoit să abandoneze cariera de fotbalist imediat după acea performanță fantastică, din cauza unui cheag de sânge la brațul drept.

A mai jucat doar la nivel amator, la Vagonul Arad, până în 1989, apoi a lucrat o vreme pentru Poliția de frontieră.

Și-a încercat norocul și în SUA, unde a fost o vreme prin Loteria Vizelor, dar nu s-a adaptat și a revenit în țară. A fost și momentul în care a divorțat (s-a recăsătorit între timp cu Alexandra, având împreună o fiică, Julianne, de 16 ani).

Din 2010, Helmut Duckadam a devenit președinte de imagine la FCSB și a făcut parte din club până în 2020.

