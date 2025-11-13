Condiții groaznice la Zenica Săpunaru dezvăluie coșmarul prin care au „tricolorii” înaintea unui meci cu Bosnia: „A fost teroare”
Condiții groaznice la Zenica Săpunaru dezvăluie coșmarul prin care au „tricolorii" înaintea unui meci cu Bosnia: „A fost teroare"

Publicat: 13.11.2025, ora 17:04
Actualizat: 13.11.2025, ora 17:05
  • Fostul internațional român Cristi Săpunaru (41 de ani) a vorbit despre condițiile pe care le-au avut „tricolorii” la Zenica, înaintea unui meci cu Bosnia din 2011.
  • 14 ani mai târziu, Bosnia și România se întâlnesc din nou. Partida se joacă sâmbătă, de la ora 21:45, și va fi transmisă în direct pe Prima TV și liveTEXT pe GOLAZO.ro.

În 2011, în preliminariile pentru EURO 2012, România a făcut deplasarea la Zenica pentru a juca un meci cu Bosnia.

„Tricolorii” au pierdut acea partidă cu scorul de 2-1. Pentru bosniaci au marcat atunci Ibisevic (min. 63) și Dzeko (min. 83), iar unicul gol al României a fost reușit de Ciprian Marica (min. 29).

Cristi Săpunaru: „A fost teroare acolo. Nu am avut apă

Fostul internațional a oferit detalii despre condițiile deplorabile pe care le-au avut la dispoziție „tricolorii” înaintea meciului cu Bosnia din 2011.

A fost teroare acolo. Nu am avut apă. Ne-am dus în camere, țin minte și acum, și vorbeam cu Cristi Chivu. Mă întreba «Cum ați dat drumul la duș?» și zic «Nu știu».

Era în spate cumva, dădeai drumul din spate. Unii s-au spălat la un robinet din ăla, la o cișmea”, a declarat Cristi Săpunaru, potrivit digisport.ro.

Întrebat dacă bosniacii au vrut să facă astfel de glume pe seama lor, fostul jucător de la Rapid a răapuns:

Nu știu, dar asta erau condițiile atunci. Și la hotel au venit suporterii lor, se auzea de parcă era război”.

36 de selecții
are Cristi Săpunaru pentru naționala României

România va disputa în luna noiembrie ultimele două meciuri din grupa H din preliminariile pentru Campionatul Mondial din 2026.

„Tricolorii” vor întâlni Bosnia și San Marino pe 15, respectiv 18 noiembrie. Ambele partide vor fi transmise în direct pe Prima TV și liveTEXT pe GOLAZO.ro.

Programul din grupa României în preliminariile CM 2026

  • Vineri, 21 martie: Cipru – San Marino 2-0, ROMÂNIA– Bosnia și Herțegovina 0-1
  • Luni, 24 martie: Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1, San Marino – ROMÂNIA 1-5
  • Sâmbătă, 7 iunie: Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0, Austria – ROMÂNIA 2-1
  • Marți, 10 iunie: ROMÂNIA– Cipru 2-0, San Marino – Austria 0-4
  • Sâmbătă, 6 septembrie: Austria – Cipru 1-0, San Marino – Bosnia și Herțegovina 0-6
  • Marți, 9 septembrie: Bosnia și Herțegovina – Austria 1-2, Cipru – ROMÂNIA 2-2
  • Joi, 9 octombrie: Austria – San Marino 10-0, Cipru – Bosnia și Herțegovina 2-2
  • Duminică, 12 octombrie: San Marino – Cipru 0-4, ROMÂNIA – Austria 1-0
  • Sâmbătă, 15 noiembrie: Cipru – Austria (19:00), Bosnia și Herțegovina – ROMÂNIA (21:45)
  • Marți, 18 noiembrie: Austria – Bosnia și Herțegovina, ROMÂNIA– San Marino (21:45).

Clasamentul grupei H

Poziție/EchipăMeciuri (Golaveraj)Punctaj
1. Austria6 (19-3)15
2. Bosnia6 (13-5)13
3. România6 (11-6)10
4. Cipru7 (11-9)8
5. San Marino7 (1-32)0
Locul 1 se califică direct la CM 2026. Locul 2 merge la baraj

