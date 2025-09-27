„Amândoi sau niciunul!” Nicușor Bancu, singurul eliminat după conflictul cu Armstrong: „Jucătorii plătesc , arbitrii vor avea etapă” +16 foto
Nicușor Bancu. Foto: Sportpictures
„Amândoi sau niciunul!” Nicușor Bancu, singurul eliminat după conflictul cu Armstrong: „Jucătorii plătesc, arbitrii vor avea etapă”

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 27.09.2025, ora 09:10
alt-text Actualizat: 27.09.2025, ora 09:12
  • U Craiova - Dinamo 2-2. Nicușor Bancu (33 de ani) a vorbit despre faza controversată în urma căreia a fost eliminat.

În minutul 63, Danny Armstrong (27 de ani) a căzut la pământ în urma unui contact cu Bancu. La ridicare, scoțianul l-a călcat pe fundașul oltenilor cu crampoanele în zona coastelor, iar acesta a ripostat cu un șut în zona sternului.

Altercație în tunel, la Craiova FOTO.  Conflict între olteni și jucătorii lui Dinamo! Au vrut să blocheze publicarea imaginilor: „Alo, alo, n-ai voie!"
Altercație în tunel, la Craiova FOTO. Conflict între olteni și jucătorii lui Dinamo! Au vrut să blocheze publicarea imaginilor: „Alo, alo, n-ai voie!”
Altercație în tunel, la Craiova FOTO.  Conflict între olteni și jucătorii lui Dinamo! Au vrut să blocheze publicarea imaginilor: „Alo, alo, n-ai voie!”

U Craiova - Dinamo 2-2. Nicușor Bancu: „Noi jucătorii plătim, arbitrii vor avea etapă”

„Centralul” a decis să-l elimine doar pe Bancu, după ce a consultat sistemul VAR. Eliminarea fundașului le-a permis „câinilor” să atace mai mult, iar aceștia au reușit să egaleze în minutul 90.

„Îmi pare rău pentru colegii mei, pentru toți oamenii care fac parte din acest club, pentru suporteri. Ce să zic? O eliminare... dacă era corectă, trebuia să fim eliminați amândoi. Dacă nu, el m-a călcat, eu am încercat să îl dau la o parte.

Ne-a tocat mărunt, mărunt (n.r. arbitrul Adrian Cojocaru), și în prima repriză, și în a doua repriză. Până la urmă s-a ajuns la acea eliminare, care, după mine, nu a fost corectă. Trebuia să fim eliminați amândoi sau niciunul.

Aveam jocul sub control, aveam 2-1, și după această fază... Este greu, în 10 oameni este greu, Dinamo este echipă bună. A venit această fază în minutul 90”, a declarat Bancu, la Prima Sport.

Eliminarea lui Bancu din meciul U Craiova - Dinamo. Foto: Captură, Prima Sport
Eliminarea lui Bancu din meciul U Craiova - Dinamo. Foto: Captură, Prima Sport

Eliminarea lui Bancu din meciul U Craiova - Dinamo. Foto: Captură, Prima Sport
Întrebat ce i-a spus Adrian Cojocaru în momenul în care a luat decizia să-l elimine, Bancu a răspuns:

Că așteaptă răspuns din camera VAR să vadă dacă este roșu sau nu. Nu mi-a spus nimic, că „l-am lovit”. Probabil, nu știu cum a interpretat el faza. Prima oară i-am zis să se uite dacă m-a călcat. Nu știu dacă a verificat sau nu, că nu a vorbit cu mine Nicușor Bancu, căpitan Universitatea Craiova

Pe 5 octombrie, elevii lui Rădoi vor avea un meci dificil, cu FCSB, pe Arena Națională, la care Bancu va fi suspendat.

„Noi plătim, jucătorii. Arbitrii vor avea etapă. Eu o să stau în tribună și mă uit la arbitrii care greșesc, că ei arbitrează”, a declarat Bancu.

În schimb, fundașul va putea juca în Conference League, pe 2 octombrie, de la ora 22:00, împotriva celor de la Rakow.

Trebuie să trec peste, nu este primul roșu, am mai luat. Important e să fiu bine, să fiu sănătos, și dacă Mister va decide că voi juca joi, voi încerca să dau totul așa cum am făcut și înainte. Nicușor Bancu

VIDEO. Alexandru Pop a egalat pentru Dinamo în finalul partidei cu U Craiova

„Rușine, Cojocaru!" Rotaru, nervos la finalul meciului cu Dinamo: „De ce îți bați joc de noi? CCA să trimită un arbitru capabil!"
00:08
„Rușine, Cojocaru!” Rotaru, nervos la finalul meciului cu Dinamo: „De ce îți bați joc de noi? CCA să trimită un arbitru capabil!”
„Rușine, Cojocaru!” Rotaru, nervos la finalul meciului cu Dinamo: „De ce îți bați joc de noi? CCA să trimită un arbitru capabil!”
„Nu a luat decizia corectă" Verdictul lui Marius Avram după cea mai controversată fază din meciul U Craiova - Dinamo: „Nu e la primul gest!"
23:34
„Nu a luat decizia corectă” Verdictul lui Marius Avram după cea mai controversată fază din meciul U Craiova - Dinamo: „Nu e la primul gest!”
„Nu a luat decizia corectă” Verdictul lui Marius Avram după cea mai controversată fază din meciul U Craiova - Dinamo: „Nu e la primul gest!”

A fost henț? VIDEO cu   faza controversată din care Rapid a reușit să câștige la Ploiești
00:00
A fost henț? VIDEO cu faza controversată din care Rapid a reușit să câștige la Ploiești
A fost henț? VIDEO cu   faza controversată din care Rapid a reușit să câștige la Ploiești
Încă o victorie Chivu a reușit la Inter ce n-a putut Lucescu, după victoria cu Cagliari
27.09
Încă o victorie Chivu a reușit la Inter ce n-a putut Lucescu, după victoria cu Cagliari
Încă o victorie Chivu a reușit la Inter ce n-a putut Lucescu, după victoria cu Cagliari
„Nu poți inventa așa ceva" Eugen Neagoe, furios după debutul la Petrolul: „Dacă a fost henț, sunt președintele României!"
00:18
„Nu poți inventa așa ceva” Eugen Neagoe, furios după debutul la Petrolul: „Dacă a fost henț, sunt președintele României!”
„Nu poți inventa așa ceva” Eugen Neagoe, furios după debutul la Petrolul: „Dacă a fost henț, sunt președintele României!”
Scenografie cu tentă rasistă la Ploiești VIDEO. Mesajul ascuns din spatele bannerelor făcute de ultrașii Petrolului la meciul cu Rapid
27.09
Scenografie cu tentă rasistă la Ploiești VIDEO. Mesajul ascuns din spatele bannerelor făcute de ultrașii Petrolului la meciul cu Rapid
Scenografie cu tentă rasistă la Ploiești VIDEO. Mesajul ascuns din spatele bannerelor făcute de ultrașii Petrolului la meciul cu Rapid
09:59
Pariul lui Chivu confirmă Toți ochii sunt pe jucătorul crescut de român la Inter: „Mă surprinde și pe mine!”
Pariul lui Chivu confirmă Toți ochii sunt pe jucătorul crescut de român la Inter: „Mă surprinde și pe mine!”
09:27
Amenință cu demisia Antrenorul din Liga 1 își atacă jucătorii: „E de neimaginat, joacă la mișto! Nu pot continua în halul ăsta”
Amenință cu demisia Antrenorul din Liga 1 își atacă jucătorii: „E de neimaginat, joacă la mișto! Nu pot continua în halul ăsta”
09:21
„Am suferit” Ce l-a nemulțumit pe Gâlcă, după victoria de la Ploiești + îl apără pe Pașcanu
„Am suferit” Ce l-a nemulțumit pe Gâlcă, după victoria de la Ploiești + îl apără pe Pașcanu
00:00
A fost henț? VIDEO cu faza controversată din care Rapid a reușit să câștige la Ploiești
A fost henț? VIDEO cu   faza controversată din care Rapid a reușit să câștige la Ploiești
Derby incredibil la Madrid Șapte goluri marcate într-un Atletico - Real Madrid de zile mari!
27.09
Derby incredibil la Madrid Șapte goluri marcate într-un Atletico - Real Madrid de zile mari!
Derby incredibil la Madrid Șapte goluri marcate într-un Atletico - Real Madrid de zile mari!
Vrea un Balon de Aur! Transferul „galactic" pe care îl pregătește Jose Mourinho!
27.09
Vrea un Balon de Aur! Transferul „galactic” pe care îl pregătește Jose Mourinho!
Vrea un Balon de Aur! Transferul „galactic” pe care îl pregătește Jose Mourinho!
Dobre, lăsat pe bancă GOLAZO.ro a aflat motivul pentru care căpitanul Rapidului nu e titular după scandal
27.09
Dobre, lăsat pe bancă GOLAZO.ro a aflat motivul pentru care căpitanul Rapidului nu e titular după scandal
Dobre, lăsat pe bancă GOLAZO.ro a aflat motivul pentru care căpitanul Rapidului nu e titular după scandal
„Vii tu, străin, să înjuri fanii la noi în țară?" Dinamovistul pe care Mirel Rădoi l-a tras la răspundere după scandalul din tunel
27.09
„Vii tu, străin, să înjuri fanii la noi în țară?” Dinamovistul pe care Mirel Rădoi l-a tras la răspundere după scandalul din tunel
„Vii tu, străin, să înjuri fanii la noi în țară?” Dinamovistul pe care Mirel Rădoi l-a tras la răspundere după scandalul din tunel

