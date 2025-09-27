„Amândoi sau niciunul!” Nicușor Bancu, singurul eliminat după conflictul cu Armstrong: „Jucătorii plătesc, arbitrii vor avea etapă”

U Craiova - Dinamo 2-2. Nicușor Bancu (33 de ani) a vorbit despre faza controversată în urma căreia a fost eliminat.

În minutul 63, Danny Armstrong (27 de ani) a căzut la pământ în urma unui contact cu Bancu. La ridicare, scoțianul l-a călcat pe fundașul oltenilor cu crampoanele în zona coastelor , iar acesta a ripostat cu un șut în zona sternului.

U Craiova - Dinamo 2-2 . Nicușor Bancu: „Noi jucătorii plătim, arbitrii vor avea etapă”

„Centralul” a decis să-l elimine doar pe Bancu, după ce a consultat sistemul VAR. Eliminarea fundașului le-a permis „câinilor” să atace mai mult, iar aceștia au reușit să egaleze în minutul 90.

„Îmi pare rău pentru colegii mei, pentru toți oamenii care fac parte din acest club, pentru suporteri. Ce să zic? O eliminare... dacă era corectă, trebuia să fim eliminați amândoi. Dacă nu, el m-a călcat, eu am încercat să îl dau la o parte.

Ne-a tocat mărunt, mărunt (n.r. arbitrul Adrian Cojocaru), și în prima repriză, și în a doua repriză. Până la urmă s-a ajuns la acea eliminare, care, după mine, nu a fost corectă. Trebuia să fim eliminați amândoi sau niciunul.

Aveam jocul sub control, aveam 2-1, și după această fază... Este greu, în 10 oameni este greu, Dinamo este echipă bună. A venit această fază în minutul 90”, a declarat Bancu, la Prima Sport.

Întrebat ce i-a spus Adrian Cojocaru în momenul în care a luat decizia să-l elimine, Bancu a răspuns:

Că așteaptă răspuns din camera VAR să vadă dacă este roșu sau nu. Nu mi-a spus nimic, că „l-am lovit”. Probabil, nu știu cum a interpretat el faza. Prima oară i-am zis să se uite dacă m-a călcat. Nu știu dacă a verificat sau nu, că nu a vorbit cu mine Nicușor Bancu, căpitan Universitatea Craiova

Pe 5 octombrie, elevii lui Rădoi vor avea un meci dificil, cu FCSB, pe Arena Națională, la care Bancu va fi suspendat.

„Noi plătim, jucătorii. Arbitrii vor avea etapă. Eu o să stau în tribună și mă uit la arbitrii care greșesc, că ei arbitrează”, a declarat Bancu.

În schimb, fundașul va putea juca în Conference League, pe 2 octombrie, de la ora 22:00, împotriva celor de la Rakow.

Trebuie să trec peste, nu este primul roșu, am mai luat. Important e să fiu bine, să fiu sănătos, și dacă Mister va decide că voi juca joi, voi încerca să dau totul așa cum am făcut și înainte. Nicușor Bancu

