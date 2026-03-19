Dinamo - U Craiova 0-1. Nicușor Bancu (33 de ani), căpitanul formației din Bănie, a vorbit despre eliminarea sa din finalul primei reprize.

Chiar în ultimul minut din timpul suplimentar, Bancu a avut o intrare de neînțeles asupra lui Sivis, cu talpa direct pe călcâiul piciorului stâng.

Căpitanul Craiovei nu a fost nici măcar aproape de a lovi mingea, iar arbitrul Horațiu Feșnic nu a stat pe gânduri și i-a arătat direct cartonașul roșu jucătorului oltean.

„Vreau să le mulțumesc băieților, echipei, vreau să îmi cer scuze față de suflarea oltenească. Am făcut o greșeală. Nu am vrut să îl lovesc, dar la fotbal nu e pe vrute sau nevrute. Poate am fost prea motivat și am făcut o greșeală.

Echipa s-a comportat extraordinar, au alergat mult mai mult, pentru că am lipsit ”, a spus Bancu, la Digi Sport.

Înainte ca Bancu să îl faulteze pe Sivis, pe Arena Națională a avut loc o încăierare generală. Întrebat dacă acel moment l-ar fi putut influența și l-ar fi făcut mai nervos, determinându-l să comită faultul, Bancu a spus:

„Nu a fost nicio chestie. Eu am vrut să fac un fault de joc, să îl opresc și l-am ratat, l-am călcat pe tendon din greșeală”.

Pierdusem cu Argeș (n.r. - scor 0-1), eram obligați să câștigăm aici. Am venit mai montați. Ne-am reunit după acel meci cu Argeș. Cum au zis și colegii, s-a văzut că suntem o familie. Era foarte greu dacă nu reușeam să câștigăm. Este bine, pentru că acum plecăm acasă bucuroși, cei care merg la națională merg cu alt suflu. Ne așteaptă încă multe partide dificile. Nicușor Bancu

„E momentul să ne calificăm la un Mondial”

Bancu a vorbit și despre barajul de calificare la CM 2026, unde România va înfrunta Turcia în semifinale, joi, de la ora 19:00, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Prima Sport.

„Să vedem dacă voi fi acolo. Încă aștept. Se poate orice în fotbal. Până nu vine chemarea, stau cu sufletul la gură.

Oricum o să le fiu alături și dacă nu sunt acolo. Este echipa națională, pentru mine este unică. Mereu sunt alături de națională.

Știu că suntem iubiți peste tot, am văzut asta și la Euro,. Lumea se așteaptă să facem o figură frumoasă acum în Turcia. Ne va fi greu, dar avem șansa noastră.

Nu știu dacă o să facem istorie sau nu, dar e momentul să ne calificăm, nu am mai făcut-o de mult timp și tragem cu dinții de această șansă”, a spus Bancu.

Suntem foarte fericiți. O victorie muncită. Am suferit. Nicușor Bancu și-a pierdut focusul, îl înțeleg, a vrut să dea în minge. Asta face parte din joc și cred că, cu toții, am făcut un kilometru în plus pentru el pentru a aduce cele trei puncte acasă. Mă bucur că ne-a ieșit. Popică, portarul, cred că are ceva muscular la câte mingi a degajat Adrian Rus

