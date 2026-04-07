Nicușor Dan (56 de ani), președintele României, a transmis un mesaj de condoleanțe după decesul lui Mircea Lucescu.

Mircea Lucescu a murit astăzi, la 80 de ani, la Spitalul Universitar de Urgență București, unde era internat din 29 martie.

El a suferit de o formă rară de leucemie, descoperită târziu, abia în decembrie 2025

Nicușor Dan, mesaj după decesul lui Mircea Lucescu: „Ne lasă drept moștenire mult mai mult decât excelența sportivă”

Președintele României a reacționat după drama care a lovit fotbalul românesc.

„Decesul lui Mircea Lucescu este o veste care întristează profund România. Una dintre cele mai respectate și longevive figuri din istoria fotbalului românesc și european, Mircea Lucescu ne lasă drept moștenire mult mai mult decât excelența sportivă cu care va rămâne mereu asociat numele său .

Ne lasă exemplul unei vieți dedicate pasiunii pentru fotbal și al puterii de a merge mai departe, în ciuda dificultăților, pentru atingerea performanței.

Timp de peste șase decenii, ca jucător al echipei naționale și al cluburilor de tradiție, iar mai apoi ca antrenor de elită, acesta a excelat la cel mai înalt nivel.

Cu tenacitate și inteligență tactică remarcabile, a obținut trofee importante și a format echipe, dar mai ales caractere.

Mircea Lucescu a contribuit decisiv la afirmarea fotbalului românesc, a inspirat generații de jucători și a fost un adevărat ambasador al României pe marile stadioane ale lumii.

Transmit condoleanțe familiei, apropiaților și tuturor celor care l-au admirat.

Dumnezeu să-l odihnească în pace!”, se arată în omagiul adus de Nicușor Dan, conform presidency.ro.

Ilie Bolojan: „Lucescu a însemnat fotbal cu «F» mare”

Premierul României și-a exprimat și el regretul în ceea ce privește decesul lui Mircea Lucescu.

„Mircea Lucescu a însemnat fotbal, cu «F» mare pentru cel puțin trei generații. Cei mai norocoși l-au văzut jucând pentru Dinamo București în anii 60 și 70. L-au văzut în rolul de căpitan al naționalei la meciurile Campionatului Mondial din 1970.

Alții abia se nășteau atunci când a început să antreneze. Chiar și cei mai tineri îl cunosc drept legendarul antrenor al lui Șahtior Donets, Galatasaray sau Beșiktaș.

Generațiile viitoare îl vor ști drept antrenorul legendar de al cărui nume se leagă cei mai buni ani ai fotbalului românesc.

Mulțumim, Mircea Lucescu, pentru momentele extraordinare pe care ni le-ai oferit, pe teren sau de pe bancă!

Dumnezeu să îl ierte!

Condoleanțe familiei îndoliate”, a transmis Bolojan pe pagina de Facebook a Guvernului României.

