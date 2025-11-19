„Autogol legislativ” Un deputat PNL critică dur „Ordinul Novak”: „O lege care discriminează cetățenii”
Ionuț Stroe foto: Facebook.com
Superliga

„Autogol legislativ” Un deputat PNL critică dur „Ordinul Novak”: „O lege care discriminează cetățenii”

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 19.11.2025, ora 23:52
alt-text Actualizat: 19.11.2025, ora 23:52
  • Ionuț Stroe, deputat PNL, a contestat „Ordinul Novak”, care a trecut miercuri, cu lejeritate, de votul Camerei Deputaților.
  • Inițiativa fostului ministru va fi integrată în Legea Sportului și va le va impune cluburilor sportive ca cel puțin 40% dintre jucătorii aflați în teren să fie români.

Actuala lege va ajunge pe masa președintelui Nicușor Dan pentru promulgare, însă mai multe cluburi s-au opus deja legii, prin oficialii acestora.

Ionuț Stroe: „O lege care discriminează cetățenii”

Deputatul PNL consideră că legea se amestecă foarte mult în atribuțiile ce țin de cluburile sportive, nu de politicieni, și, în plus, discriminează sportivi străini.

„La inițiativa AUR, POT și SOS, Camera Deputaților a adoptat un proiect de lege prin care ponderea sportivilor români participanți la competițiile sportive naționale oficiale «nu poate fi mai mică de 40%».

Nu comentez acest procent, dar riscăm să devenim unul din puținele state din lume care bagă politica în vestiarul echipelor sportive. Pe scurt, o lege prin care politicul decide cine are voie să joace și cine nu, pe criterii de cetățenie.

Este o inițiativă populistă care nu are nicio legătură cu realitatea sportivă și care, cel mai probabil, va fi întoarsă de la promulgare pentru reexaminare.

Pentru că este o lege care discriminează cetățenii, inclusiv pe cei români, care limitează dreptul la muncă într-o țară membră a UE, este neconstituțională și afectează sportul românesc.

De ce NU trebuia votată această lege?

  • Pentru că nu va crește nicidecum - precum susțin inițiatorii - nivelul de performanță și calitatea sportivilor români, impunându-i titulari în echipele sportive.

    Asta se obține investind în copiii români care fac sport, în academiile unde se formează, în programe naționale de sprijin ale activităților sportive, în școli de antrenori și în infrastructură sportivă.

    Nu dacă le anulăm „străinilor” dreptul de muncă în România, cu atât mai mult celor comunitari, partenerilor noștri din UE care au aceleași drepturi ca noi.
  • Legea încalcă libera circulație a forței de muncă în Uniunea Europeană. Pe scurt, introduce o formă de discriminare pe bază de cetățenie.

    N-aș vrea vreodată ca sportivii români dintr-o altă țară membră a UE să fie discriminați și trimiși acasă printr-o lege similară adoptată de alt stat european. Dar din fericire, e puțin probabil să se întâmple asta într-o țară civilizată.

    Pentru că dreptul de a munci liber oriunde în Europa este garantat de tratatele și dreptul muncii în UE.

    Singura diferențiere existentă în legislația europeană acceptată în toate statele democratice este între comunitari și extracomunitari, dar competența în a stabili numărul sportivilor extracomunicatari pentru fiecare disciplină în parte aparține federațiilor naționale prin regulamentele sportive ale competițiilor.

    Nu parlamentelor, nu politicului. Nu statul trebuie să stabilească lotul de jucători al unei echipe printr-o lege!
  • Legea transmite un mesaj toxic investitorilor și finanțatorilor din sport. Când statul arată că poate impune cote arbitrare, cluburile și sponsorii privați își pierd încrederea și sunt descurajați să mai investească.

    E o ingerință abruptă în sport și în strategia internă a fiecărui club!
  • Legea reduce competitivitatea echipelor românești. Limitarea artificială a numărului de jucători străini transferați scade nivelul echipelor și implicit al competițiilor, afectată fiind și performanța echipelor românești în competițiile europene.
  • Legea ratează problema reală: lipsa investițiilor. Calitatea sportivilor români NU crește prin cote de cetățenie. Crește prin academii, antrenori buni, infrastructură sportivă modernă și programe naționale serioase. Nu printr-un fals patriotism ieftin.

Această lege este un autogol legislativ împotriva sportului românesc și împotriva României europene.

Îmi doresc cât mai mulți sportivi români valoroși in echipele romanesti, performanți, bine pregătiți, dar acest lucru nu-l realizezi anulând dreptul „străinilor” de a juca. Sprijinul real pentru sportul românesc se face în cu totul alt mod, nu prin reguli patriotarde!”, a scris Ionuț Stroe, pe pagina sa de Facebook.

Până acum, Rapid, Dinamo și Oțelul Galați sunt cluburile din Liga 1 care au contestat legea, prin președinții acestora.

