Panică la bord Avionul naționalei Nigeriei, nevoit să aterizeze de urgență după ce parbrizul s-a spart!

Avionul naționalei Nigeriei a fost nevoit să aterizeze de urgență, după ce parbrizul a crăpat în aer.

„Super Vulturii”, așa cum este poreclită selecționata din Africa, se întorceau din orașul Polokwane (Arica de Sud), acolo unde au învins Lesotho, scor 2-1, într-un meci din preliminariile CM 2026.

Federația Nigeriană de Fotbal (NFF) a confirmat că o fisură mare a apărut pe parbrizul avionului la aproximativ 25 de minute după decolarea din Luanda, Angola, în urma unei escale de rutină pentru realimentare, scrie The Sun.

Acest lucru l-a determinat pe pilotul aeronavei să inițieze procedurile de urgență și să revină la aeroport.

Din fericire, toți cei aflați la bordul avionului, în frunte cu jucătorii, membrii staff-ului și delegații guvernamentali, au fost evacuați în siguranță după aterizare.

Avionul care transporta naționala Nigeriei/ Foto: channelstv.com

Federația Nigeriană de Fotbal a luat toate măsurile ca o altă aeronavă să se îndrepte spre Luanda pentru a transporta echipa la Uyo.

„Compania aeriană ValueJet și autoritățile competente ale Guvernului Federal al Nigeriei, inclusiv ministrul Aviației, ministrul Afacerilor Externe și șeful de cabinet al președintelui, depun eforturi susținute pentru a obține permisele necesare de survol și aterizare pentru ca un alt avion să poată decola din Lagos ca să preia delegația din Luanda și să o transporte la Uyo” se arată în comunicatul NFF.

Nigeria, la un pas să rateze Cupa Mondială

Nigeria are nevoie ca planetele să se alinieze în favoarea ei. Marți, la Uyo, „Super Vulturii” vor înfrunta selecționata Beninului în ultimul meci al grupei din preliminariile CM 2026, zona africană.

În acest moment, Nigeria ocupă locul 3, cu 14 puncte, în timp ce Benin este lider cu 17.

Podiumul este completat de Africa de Sud, cu 15. De precizat că doar ocupanta primului loc merge la turneul final găzduit de SUA, Mexic și Canada.

Astfel, Victor Osimhen, Ademola Lookman sau Samuel Chukwueze trebuie să facă tot posibilul ca Nigeria să învingă Benin. Totuși, un succes nu le asigură calificarea.

Selecționata africană are nevoie ca Africa de Sud să se încurce pe teren propriu, cu Rwanda, lucru puțin probabil.

2018 este ultimul an în care Nigeria a participat la Cupa Mondială. S-a oprit în faza grupelor

