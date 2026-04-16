„Ne-am înțeles, dar nu am semnat” Dinamo vrea să modifice contractul unui jucător foarte important + care e situația altor doi titulari

Dinamo caută să rezolve în perioada aceasta mărirea clauzei lui Nikita Stoinov, 20 ani

Fundașul central e considerat un jucător de mare perspectivă de către șefii „câinilor” și a debutat luna trecută la prima reprezentativă a Israelului.

Astfel, conducerea dinamovistă vrea să-i mărească acestuia clauza de reziliere, care acum este de 1,5 milioane de euro.

Dinamo vrea să modifice clauza lui Stoinov: „ Ne-am înțeles, dar nu am semnat”

„Nu e vorba de prelungire, mai are patru ani de contract. Este vorba doar de o schimbare a clauzei de reziliere.

Suntem în discuții, dar în Israel e mai greu să călătorească agenții lui. Este o situație dificilă și nu putem să ne vedem în perioada asta. De principiu ne-am înțeles, dar nu am semnat”, a declarat președintele Andrei Nicolescu pentru fanatik.ro.

„Se creionează perioada de transferuri din vară. Așteptăm finalul de campionat pentru deciziile legate de jucătorii noștri. Departamentul de scouting are deja liste.

Eu nu iau decizii singur. Eu mă ocup de zona administrativă, de organizare și reprezentarea clubului.

Pe partea sportivă este o structură de decizie mult mai bine definită, la fel și pe partea comercială și administrativă. Nimic nu este întâmplător”, a mai spus conducătorul „câinilor”.

„Vom vedea ce-și dorește Gnahore”

Nicolescu a vorbit și despre situația a doi jucători aflați aproape de finalul contractului cu Dinamo, Boateng și Gnahore:

„În cazul lui Boateng, discuțiile sunt aceleași ca în iarnă. Nu cred că a semnat cu altcineva, este un caracter și vom vedea ce va fi la finalul sezonului.

La Eddy Gnahore este similar. Este un jucător important pentru noi, un metronom al echipei, dar vom vedea ce își dorește și el mai departe. Nu sunt probleme, ține doar de dinamica echipei”.

