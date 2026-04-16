„Niciodată n-a urmat corect pașii” Nicolescu explică ce l-a împiedicat pe Karamoko să devină „cel mai bun străin din campionat”

Andrei Nicolescu (49 de ani), președintele lui Dinamo, a vorbit despre situația lui Mamoudou Karamoko (26 de ani).

Atacantul francez a fost indisponibil în mai multe rânduri în acest sezon, din cauza problemelor medicale.

Karamoko a ajuns sub comanda lui Zeljko Kopic în vara anului trecut, de la Copenhaga. S-a remarcat prin calitățile pe care le are în duelurile unu la unu, prin viteza și execuțiile sale.

Nicolescu despre Karamoko: „Niciodată n-a urmat corect pașii de recuperare”

În penultima etapă a sezonului regulat din Liga 1, Karamoko a suferit o ruptură musculară în zona coapsei. A fost indisponibil patru meciuri și a revenit în repriza secundă a duelului cu FC Argeș din play-off, etapa a treia.

Nicolescu crede că vârful ar fi putut ajunge la un nivel mult mai înalt, însă „niciodată n-a urmat corect pașii de recuperare”.

Oficialul lui Dinamo consideră că lucrurile s-au schimbat acum, iar francezul va reuși să aibă un impact important în jocul „câinilor”.

„Karamoko e mult mai penetrant şi are capacitatea să scape de adversar, e şi mai uşor de jucat şi pentru ceilalţi când produce spaţii.

El nu a ajuns la un nivel mai mare din cauza inconstanţei din sezoanele anterioare, iar în acest sezon a avut accidentări care au dus la inconstanţă. Ar fi fost cel mai bun străin din campionatul României, dacă era constant.

Problemele lui vin dintr-un complex de argumente, că n-a avut constanţă, niciodată n-a urmat corect paşii de recuperare, de a avea grijă pentru nivelul următor.

Cred că a făcut mai mult acum decât în alţi ani şi e anul adaptării, iar anul următor va fi mai constant pentru el”, a declarat Nicolescu, citat de primasport.ro.

6 goluri a marcat Mamoudou Karamoko în acest sezon, în 26 de partide disputate în tricoul lui Dinamo (1.750 de minute). A livrat și o pasă decisivă

Cariera lui Karamoko, marcată de accidentări

Atacantul francez și-a început cariera în anul 2012, la academia celor de la FC Paris, iar 5 ani mai târziu avea să ajungă la juniorii celor de la Strasbourg.

În 2019, era transferat de Wolfsburg, formație pentru care a și debutat în Bundesliga pe 23 februarie 2020, într-o victorie, 4-0, cu Mainz.

Ulterior, a fost lovit de ghinion și s-a accidentat grav la genunchi. A avut nevoie de o intervenție chirurgicală ce i-a încheiat sezonul.

404 zile a stat pe bară Mamoudou Karamoko de-a lungul carierei, din cauza a 9 accidentări. A ratat 51 de partide ale echipelor sale, potrivit Transfermarkt

După experiența pe care a avut-o la campioana Germaniei, Karamoko a fost împrumutat la mai multe echipe pentru a-și regăsi ritmul de joc.

În 2023, Copenhaga îl transfera de la LASK Linz, pentru suma de 700.000 de euro. La primul său sezon în Danemarca a debutat în UEFA Champions League, într-o înfrângere cu Manchester City, pe Etihad, scor 0-5, în grupele principale.

Sezoanele trecute le-a petrecut sub formă de împrumut în campionatul Ungariei, unde a evoluat pentru Fehervar și Ujpest.

