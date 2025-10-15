Norvegia - România 29-27 Eșec pentru naționala de handbal feminin, la debutul lui Ovidiu Mihăilă

Norvegia - România 29-27. Eșec pentru naționala feminină în primul meci de la EHF Euro Cup.

Partida a marcat debutul lui Ovidiu Mihăilă ca selecționer pe banca naționalei, după demisia lui Florentin Pera.

Cu noul selecționer Mihăilă și noul antrenor secund, Iulia Curea, naționala României a pierdut primul meci al competiției, în fața vicecampioanei europene.

Naționala de handbal feminin a României s-a luptat de la egal la egal cu Norvegia, în primul meci al competiției EHF Euro Cup.

„Tricolorele” au condus cu două goluri diferență în primele minute ale partidei, însă pe finalul primei reprize norvegiencele s-au desprins la 6 goluri diferență, avantaj cu care au intrat și la pauză.

Naționala noastră a avut o revenire incredibilă, preluând conducerea în partea secundă, însă fără a putea să mențină avantajul până la final.

România va mai înfrunta Polonia pe 19 octombrie, de la ora 19:00, iar pe finalul lunii noiembrie va participa la Campionatul Mondial, într-o grupă preliminară, alături de Croația, Japonia și Danemarca.

Lotul conturat de Florintin Pera pentru Mondial, înainte de plecare

Portari: Diana Ciucă, Bianca Curmenț, Yuliya Dumanska, Daciana Hosu, Raluca Kelemen

Extreme dreapta: Oana Bors, Florența Dumbrăvean, Mihaela Mihai, Costinela Raicea, Sonia Seraficeanu

Interi dreapta: Alicia Gogîrlă, Alina Ilie, Laura Moldovan

Centri: Alisia Boiciuc, Alexandra-Maria Gavrilă, Cristina Laslo, Rebeca Necula, Andreea Popa, Elena Roșu

Interi stânga: Bianca Bazaliu, Sorina Grozav, Diana Lixândroiu, Mariya Skrobic, Ștefania Stoica

Extreme stânga: Gabriela Dumitrașcu, Eva Kerekes, Mariam Mohamed, Alexia Niță, Denisa Romaniuc

