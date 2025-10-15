Un nou duel Barcelona - PSG A fost anunțată lista celor 25 de nominalizați la trofeul Golden Boy » Cine sunt favoriții

- A fost anunțată lista celor 25 de nominalizați la trofeul Golden Boy.
- Andrei Borza (19 ani), fundașul celor de la Rapid, fusese și el inclus pe lista celor mai buni fotbaliști U21 care cuprindea 100 de jucători, însă nu a prins-o pe cea finală.
Trofeul Golden Boy se acordă celui mai bun fotbalist sub 21 de ani și este decernat în fiecare an de italienii de la Tuttosport.
Lista celor 25 de nominalizați la trofeul Golden Boy
Franța este țara cu cei mai mulți reprezentanți în TOP 25, 6, fiind urmată de Anglia, cu 4.
Pau Cubarsi (18 ani), fundașul celor de la FC Barcelona, și Desire Doue (20 de ani), atacantul lui PSG sunt principalii favoriți la câștigarea trofeului.
- 1.Pau Cubarsi (Spania)/ FC Barcelona
- 2.Desire Doue (Franța)/ PSG
- 3.Dean Huijsen (Spania)/ Real Madrid
- 4.Kenan Yildiz (Turcia) / Juventus
- 5.Myles Lewis - Skelly (Anglia)/ Arsenal
- 6.Warren Zaire-Emery (Franța)/ PSG
- 7.Arda Guler (Turcia)/ Real Madrid
- 8.Franco Mastantuono (Argentina)/ Real Madrid
- 9.Ethan Nwaneri (Anglia)/ Arsenal
- 10.Jorrel Hato (Olanda)/ Chelsea
- 11.Geovany Quenda (Portugalia)/ Sporting
- 12.Estevao (Brazilia)/ Chelsea
- 13.Lenny Yoro (Franța)/ Manchester United
- 14.Senny Mayulu (Franța)/ PSG
- 15.Nico O'Reilly (Anglia)/ Manchester City
- 16.Ben Seghir (Franța)/ PSG
- 17.Victor Frohold (Danemarca)/ FC Porto
- 18.Lucas Bergvall (Suedia)/ Tottenham
- 19.Archie Gray (Anglia)/ Tottenham
- 20.Mamadou Sarr (Franța)/ Starsbourg
- 21.Jobe Bellingham (Anglia)/ Borussia Dortmund
- 22.Franceso Pio Esposito (Italia)/ Inter
- 23.Rodrigo Mora (Portugalia)/ Porto
- 24.Giovanni Leoni (Italia)/ Liverpool
- 25.Aleksander Stankovic (Serbia)/ Club Brugge
Precedentele 4 ediții au fost câștigate doar de jucători din La Liga. Trei dintre ei, de la Barcelona: Pedri, Gavi și Lamine Yamal, respectiv unul de la Real Madrid: Jude Bellingham