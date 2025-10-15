Un nou duel Barcelona - PSG A fost anunțată lista celor 25 de nominalizați la trofeul Golden Boy » Cine sunt favoriții

A fost anunțată lista celor 25 de nominalizați la trofeul Golden Boy.

Andrei Borza (19 ani), fundașul celor de la Rapid, fusese și el inclus pe lista celor mai buni fotbaliști U21 care cuprindea 100 de jucători, însă nu a prins-o pe cea finală.

Trofeul Golden Boy se acordă celui mai bun fotbalist sub 21 de ani și este decernat în fiecare an de italienii de la Tuttosport.

Lista celor 25 de nominalizați la trofeul Golden Boy

Franța este țara cu cei mai mulți reprezentanți în TOP 25, 6, fiind urmată de Anglia, cu 4.

Pau Cubarsi (18 ani), fundașul celor de la FC Barcelona, și Desire Doue (20 de ani), atacantul lui PSG sunt principalii favoriți la câștigarea trofeului.

1.Pau Cubarsi (Spania)/ FC Barcelona

2.Desire Doue (Franța)/ PSG

3.Dean Huijsen (Spania)/ Real Madrid

4.Kenan Yildiz (Turcia) / Juventus

5.Myles Lewis - Skelly (Anglia)/ Arsenal

6.Warren Zaire-Emery (Franța)/ PSG

7.Arda Guler (Turcia)/ Real Madrid

8.Franco Mastantuono (Argentina)/ Real Madrid

9.Ethan Nwaneri (Anglia)/ Arsenal

10.Jorrel Hato (Olanda)/ Chelsea

11.Geovany Quenda (Portugalia)/ Sporting

12.Estevao (Brazilia)/ Chelsea

13.Lenny Yoro (Franța)/ Manchester United

14.Senny Mayulu (Franța)/ PSG

15.Nico O'Reilly (Anglia)/ Manchester City

16.Ben Seghir (Franța)/ PSG

17.Victor Frohold (Danemarca)/ FC Porto

18.Lucas Bergvall (Suedia)/ Tottenham

19.Archie Gray (Anglia)/ Tottenham

20.Mamadou Sarr (Franța)/ Starsbourg

21.Jobe Bellingham (Anglia)/ Borussia Dortmund

22.Franceso Pio Esposito (Italia)/ Inter

23.Rodrigo Mora (Portugalia)/ Porto

24.Giovanni Leoni (Italia)/ Liverpool

25.Aleksander Stankovic (Serbia)/ Club Brugge

Precedentele 4 ediții au fost câștigate doar de jucători din La Liga. Trei dintre ei, de la Barcelona: Pedri, Gavi și Lamine Yamal, respectiv unul de la Real Madrid: Jude Bellingham

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport