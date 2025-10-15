Un nou duel Barcelona - PSG A fost anunțată lista celor 25 de nominalizați la trofeul Golden Boy » Cine sunt favoriții
Campionate

Un nou duel Barcelona - PSG A fost anunțată lista celor 25 de nominalizați la trofeul Golden Boy » Cine sunt favoriții

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 15.10.2025, ora 20:57
alt-text Actualizat: 15.10.2025, ora 20:57
  • A fost anunțată lista celor 25 de nominalizați la trofeul Golden Boy.
  • Andrei Borza (19 ani), fundașul celor de la Rapid, fusese și el inclus pe lista celor mai buni fotbaliști U21 care cuprindea 100 de jucători, însă nu a prins-o pe cea finală.

Trofeul Golden Boy se acordă celui mai bun fotbalist sub 21 de ani și este decernat în fiecare an de italienii de la Tuttosport.

Tensiuni Dembele - PSG Starul francezilor vrea un salariu mai mare după ce a devenit Balon de Aur. Clubul are un plan care nu e pe placul lui Ousmane
Citește și
Tensiuni Dembele - PSG Starul francezilor vrea un salariu mai mare după ce a devenit Balon de Aur. Clubul are un plan care nu e pe placul lui Ousmane
Citește mai mult
Tensiuni Dembele - PSG Starul francezilor vrea un salariu mai mare după ce a devenit Balon de Aur. Clubul are un plan care nu e pe placul lui Ousmane

Lista celor 25 de nominalizați la trofeul Golden Boy

Franța este țara cu cei mai mulți reprezentanți în TOP 25, 6, fiind urmată de Anglia, cu 4.

Pau Cubarsi (18 ani), fundașul celor de la FC Barcelona, și Desire Doue (20 de ani), atacantul lui PSG sunt principalii favoriți la câștigarea trofeului.

Un nou duel Barcelona - PSG A fost anunțată lista celor 25 de nominalizați la trofeul Golden Boy » Cine sunt favoriții Un nou duel Barcelona - PSG A fost anunțată lista celor 25 de nominalizați la trofeul Golden Boy » Cine sunt favoriții
  • 1.Pau Cubarsi (Spania)/ FC Barcelona
  • 2.Desire Doue (Franța)/ PSG
  • 3.Dean Huijsen (Spania)/ Real Madrid
  • 4.Kenan Yildiz (Turcia) / Juventus
  • 5.Myles Lewis - Skelly (Anglia)/ Arsenal
  • 6.Warren Zaire-Emery (Franța)/ PSG
  • 7.Arda Guler (Turcia)/ Real Madrid
  • 8.Franco Mastantuono (Argentina)/ Real Madrid
  • 9.Ethan Nwaneri (Anglia)/ Arsenal
  • 10.Jorrel Hato (Olanda)/ Chelsea
  • 11.Geovany Quenda (Portugalia)/ Sporting
  • 12.Estevao (Brazilia)/ Chelsea
  • 13.Lenny Yoro (Franța)/ Manchester United
  • 14.Senny Mayulu (Franța)/ PSG
  • 15.Nico O'Reilly (Anglia)/ Manchester City
  • 16.Ben Seghir (Franța)/ PSG
  • 17.Victor Frohold (Danemarca)/ FC Porto
  • 18.Lucas Bergvall (Suedia)/ Tottenham
  • 19.Archie Gray (Anglia)/ Tottenham
  • 20.Mamadou Sarr (Franța)/ Starsbourg
  • 21.Jobe Bellingham (Anglia)/ Borussia Dortmund
  • 22.Franceso Pio Esposito (Italia)/ Inter
  • 23.Rodrigo Mora (Portugalia)/ Porto
  • 24.Giovanni Leoni (Italia)/ Liverpool
  • 25.Aleksander Stankovic (Serbia)/ Club Brugge

Precedentele 4 ediții au fost câștigate doar de jucători din La Liga. Trei dintre ei, de la Barcelona: Pedri, Gavi și Lamine Yamal, respectiv unul de la Real Madrid: Jude Bellingham

Citește și

Legendele Stelei, în audiență la Bolojan Adrian Bumbescu a vorbit despre planul „roș-albaștrilor”: „Cât să rabde și suporterii?”
Liga 2
18:03
Legendele Stelei, în audiență la Bolojan Adrian Bumbescu a vorbit despre planul „roș-albaștrilor”: „Cât să rabde și suporterii?”
Citește mai mult
Legendele Stelei, în audiență la Bolojan Adrian Bumbescu a vorbit despre planul „roș-albaștrilor”: „Cât să rabde și suporterii?”
Trump amenință din nou  Ideea la care nu renunță președintele SUA cu privire la desfășurarea CM 2026: „Primarul nu este bun!”
Campionatul Mondial
16:24
Trump amenință din nou Ideea la care nu renunță președintele SUA cu privire la desfășurarea CM 2026: „Primarul nu este bun!”
Citește mai mult
Trump amenință din nou  Ideea la care nu renunță președintele SUA cu privire la desfășurarea CM 2026: „Primarul nu este bun!”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Renault încearcă cu Dacia încă o revoluție spectaculoasă în industria auto, dedicată orașelor aglomerate unde faci puțini kilometri pe zi. „De data aceasta va fi mai greu decât cu Logan, se bate cu China”
Renault încearcă cu Dacia încă o revoluție spectaculoasă în industria auto, dedicată orașelor aglomerate unde faci puțini kilometri pe zi. „De data aceasta va fi mai greu decât cu Logan, se bate cu China”
Renault încearcă cu Dacia încă o revoluție spectaculoasă în industria auto, dedicată orașelor aglomerate unde faci puțini kilometri pe zi. „De data aceasta va fi mai greu decât cu Logan, se bate cu China”
Golden Boy andrei borza pau cubarsi desire doue
Știrile zilei din sport
„Revine, dar la altă echipă” Patronul de la FCSB, gata să ia o decizie drastică după accidentarea lui Mihai Popescu
Superliga
15.10
„Revine, dar la altă echipă” Patronul de la FCSB, gata să ia o decizie drastică după accidentarea lui Mihai Popescu
Citește mai mult
„Revine, dar la altă echipă” Patronul de la FCSB, gata să ia o decizie drastică după accidentarea lui Mihai Popescu
Joacă Musi cu Rapid? Zeljko Kopic,  detalii despre starea de sănătate a jucătorului de la Dinamo
|
15.10
Joacă Musi cu Rapid? Zeljko Kopic, detalii despre starea de sănătate a jucătorului de la Dinamo
Citește mai mult
Joacă Musi cu Rapid? Zeljko Kopic,  detalii despre starea de sănătate a jucătorului de la Dinamo
Charalambous a câștigat o avere! Cât a încasat Elias, după ce a calificat-o pe FCSB în Europa League
Superliga
15.10
Charalambous a câștigat o avere! Cât a încasat Elias, după ce a calificat-o pe FCSB în Europa League
Citește mai mult
Charalambous a câștigat o avere! Cât a încasat Elias, după ce a calificat-o pe FCSB în Europa League
„Am fost un hoț, am dat bani «la negru»” Gigi Becali, după acuzațiile lui Bumbescu: „M-a mustrat conștiința” + Conflict cu Lăcătuș
Superliga
15.10
„Am fost un hoț, am dat bani «la negru»” Gigi Becali, după acuzațiile lui Bumbescu: „M-a mustrat conștiința” + Conflict cu Lăcătuș
Citește mai mult
„Am fost un hoț, am dat bani «la negru»” Gigi Becali, după acuzațiile lui Bumbescu: „M-a mustrat conștiința” + Conflict cu Lăcătuș
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
08:45
Când ni se decide viitorul România a aflat ziua tragerii la sorți a barajelor CM. Vom descoperi și posibilii rivali de la Mondial
Când ni se decide viitorul România a aflat ziua tragerii la sorți a barajelor CM.  Vom descoperi și posibilii rivali de la Mondial
23:18
Noi probleme la FCSB Mihai Stoica a anunțat că și Chiricheș e indisponibil + Cât ar putea lipsi fundașul
Noi probleme la FCSB Mihai Stoica a anunțat că și Chiricheș e indisponibil + Cât ar putea lipsi fundașul
23:01
„Are deficit muscular de 11 cm” Mihai Stoica, șocat de accidentarea unui fotbalist: „M-am dat înapoi când am văzut”
„Are deficit muscular de 11 cm” Mihai Stoica,  șocat de accidentarea unui fotbalist: „M-am dat înapoi când am văzut”
22:29
Joacă Musi cu Rapid? Zeljko Kopic, detalii despre starea de sănătate a jucătorului de la Dinamo
Joacă Musi cu Rapid? Zeljko Kopic,  detalii despre starea de sănătate a jucătorului de la Dinamo
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Cazul Răzvan Marin

Cristian Geambașu: Cazul Răzvan Marin

Cristian Geambașu: Cazul Răzvan Marin
Scandalul Lucescu și gestul nebăgat de seamă

Cătălin Tolontan: Scandalul Lucescu și gestul nebăgat de seamă

Cătălin Tolontan: Scandalul Lucescu și gestul nebăgat de seamă
Lucescu nu mai are timp

Radu Naum: Lucescu nu mai are timp

Radu Naum: Lucescu nu mai are timp
Becalizarea lui Lucescu

Cătălin Țepelin: Becalizarea lui Lucescu

Cătălin Țepelin: Becalizarea lui Lucescu
ADIO, MTV

Silviu Tudor Samuilă: ADIO, MTV

Silviu Tudor Samuilă: ADIO, MTV
A cui e victoria?

Cristian Geambașu: A cui e victoria?

Cristian Geambașu: A cui e victoria?
Hagi 2.0

Vlad Nedelea: Hagi 2.0

Vlad Nedelea: Hagi 2.0
Mircea Lucescu nu trebuie să închidă guri

Silviu Tudor Samuilă: Mircea Lucescu nu trebuie să închidă guri

Silviu Tudor Samuilă: Mircea Lucescu nu trebuie să închidă guri
7 scurte. Haideți să-l înjurăm pe Hagi!

Cătălin Țepelin: 7 scurte. Haideți să-l înjurăm pe Hagi!

Cătălin Țepelin: 7 scurte. Haideți <span>să-l</span> înjurăm pe Hagi!
Mircea Lucescu le-a închis gura

Dan Udrea: Mircea Lucescu le-a închis gura

Dan Udrea: Mircea Lucescu <span>le-a</span> închis gura
Cine dădea gol dacă nu se accidenta Popescu?

Cristian Geambașu: Cine dădea gol dacă nu se accidenta Popescu?

Cristian Geambașu: Cine dădea gol dacă nu se accidenta Popescu?
Nervii lui Lucescu

Cătălin Tolontan: Nervii lui Lucescu

Cătălin Tolontan: Nervii lui Lucescu
Un jucător așa slab n-am avut de mult la națională

Dan Udrea: Un jucător așa slab n-am avut de mult la națională

Dan Udrea: Un jucător așa slab <span>n-am</span> avut de mult la națională
Probleme pentru Lucescu

Cristian Geambașu: Probleme pentru Lucescu

Cristian Geambașu: Probleme pentru Lucescu
Nole n-a jucat cu nimeni

Cristian Tudor Popescu: Nole n-a jucat cu nimeni

Cristian Tudor Popescu: Nole <span>n-a</span> jucat cu nimeni
Stăpânul

Radu Naum: Stăpânul

Radu Naum: Stăpânul
S-a văzut urât ce a făcut Rădoi, plus rușinea Istvan Kovacs

Dan Udrea: S-a văzut urât ce a făcut Rădoi, plus rușinea Istvan Kovacs

Dan Udrea: <span>S-a</span> văzut urât ce a făcut Rădoi, plus rușinea Istvan Kovacs
Ce a vrut Rădoi?

Cristian Geambașu: Ce a vrut Rădoi?

Cristian Geambașu: Ce a vrut Rădoi?
La Dinamo poți „ucide” omul, nu și ideea

Ioana Mihalcea: La Dinamo poți „ucide” omul, nu și ideea

Ioana Mihalcea: La Dinamo poți „ucide” omul, nu și ideea
Daună totală

Radu Naum: Daună totală

Radu Naum: Daună totală
Top stiri din sport
Transformarea lui Mircea Lucescu De la „probabil că eu sunt cel care a greșit” , în anii ’80, la „am pierdut din cauza lor”, în 2025
Nationala
15.10
Transformarea lui Mircea Lucescu De la „probabil că eu sunt cel care a greșit”, în anii ’80, la „am pierdut din cauza lor”, în 2025
Citește mai mult
Transformarea lui Mircea Lucescu De la „probabil că eu sunt cel care a greșit” , în anii ’80, la „am pierdut din cauza lor”, în 2025
Nu renunță la Coubiș Zeljko Kopic insistă pentru transferul fotbalistului crescut de AC Milan: „Vom analiza situația”
Superliga
15.10
Nu renunță la Coubiș Zeljko Kopic insistă pentru transferul fotbalistului crescut de AC Milan: „Vom analiza situația”
Citește mai mult
Nu renunță la Coubiș Zeljko Kopic insistă pentru transferul fotbalistului crescut de AC Milan: „Vom analiza situația”
„Real Madrid fură din obișnuință”  Gerard Pique, atac dezlănțuit la adresa marii rivale a Barcelonei: „Jafurile pe care le făceați erau incredibile!”
Campionate
15.10
„Real Madrid fură din obișnuință” Gerard Pique, atac dezlănțuit la adresa marii rivale a Barcelonei: „Jafurile pe care le făceați erau incredibile!”
Citește mai mult
„Real Madrid fură din obișnuință”  Gerard Pique, atac dezlănțuit la adresa marii rivale a Barcelonei: „Jafurile pe care le făceați erau incredibile!”
Caz șocant în casa lui Schumacher Un pilot „suspendat pentru dopaj”, prieten al fiului fostului campion mondial, ar fi violat-o pe infirmiera acestuia
Diverse
15.10
Caz șocant în casa lui Schumacher Un pilot „suspendat pentru dopaj”, prieten al fiului fostului campion mondial, ar fi violat-o pe infirmiera acestuia
Citește mai mult
Caz șocant în casa lui Schumacher Un pilot „suspendat pentru dopaj”, prieten al fiului fostului campion mondial, ar fi violat-o pe infirmiera acestuia

Echipe/Competiții

fcsb 35 CFR Cluj 6 dinamo bucuresti 18 rapid 9 Universitatea Craiova 4 petrolul ploiesti 1 Poli Iasi 2 uta arad 1 farul constanta 1

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova liga 1 europa league fcsb conference league preliminarii cm 2026
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
16.10

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share