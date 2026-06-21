Fost arbitru, propus în Guvern! PSD a decis să susțină învestirea lui Adrian Veștea ca premier, iar fostul om de fotbal se află printre miniștrii propuși
Romeo Lungu, în centru. Foto: Facebook/Romeo Lungu
Diverse

Fost arbitru, propus în Guvern! PSD a decis să susțină învestirea lui Adrian Veștea ca premier, iar fostul om de fotbal se află printre miniștrii propuși

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 21.06.2026, ora 18:36
alt-text Actualizat: 21.06.2026, ora 18:44
  • Romeo Lungu, fost arbitru și director sportiv, a fost inclus pe lista miniștrilor propuși de Adrian Veștea pentru noul Guvern al României.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Partidul Social Democrat a decis, duminică, să susţină în Parlament învestirea Guvernului Adrian Veștea și plănuiește să intre la guvernare cu 9 miniștri pe listă, printre care și fostul oficial al Gloriei Buzău, informează hotnews.ro.

„Am fost dezamăgit”  Germania, acuzată de lipsă de fair-play după ultimul meci de la CM 2026: „Să nu ne vorbească urât” 
Citește și
„Am fost dezamăgit” Germania, acuzată de lipsă de fair-play după ultimul meci de la CM 2026: „Să nu ne vorbească urât”
Citește mai mult
„Am fost dezamăgit”  Germania, acuzată de lipsă de fair-play după ultimul meci de la CM 2026: „Să nu ne vorbească urât” 

Fostul arbitru Romeo Lungu, propus la Ministerul Dezvoltării

După ce în urmă cu un an prelua conducerea PSD Buzău, în locul lui Lucian Romașcanu, Romeo Lungu continuă „saltul” în ceea privește funcțiile de conducere.

Fostul arbitru de fotbal a fost propus ca Ministru al Dezvoltării pe lista de miniștri alcătuită de Adrian Veștea, cel desemnat de Nicușor Dan pentru funcția de premier.

Lungu a ocupat mai multe funcții în societăți locale, precum Transbus S.A. sau Compania de Apă Buzău, Romeo Lungu a activat ca arbitru de fotbal și observator în ligile inferioare din România.

Ulterior, între 2010 și 2012 a ocupat și funcția de director sportiv al Gloriei Buzău.

Au urmat apoi pozițiile de director în Direcția Judeţeană pentru Sport şi Tineret Buzău și vicepreședinte al Consiliului Județean Buzău.

În 2020 a fost ales ca deputat în Parlament din partea PSD, iar acum a preluat funcția de președinte al PSD Buzău.

Cum arată lista vicepremierilor, miniștrilor și secretarilor propuși de Adrian Veștea

  • Vicepremieri – Marian Neacșu (PSD) și Alina Gorghiu (PNL- fără portofoliu)
  • Finanțe – Alexandru Nazare
  • MAI – Marian Neacșu (PSD)
  • Apărare – Sorin Cîmpeanu (PNL)
  • Educație – Monica Anisie (PNL)
  • Sănătate – Alexandru Rogobete (PSD)
  • Investițiilor și Proiectelor Europene – Florin Zaharia
  • Energie – Bogdan Ivan (PSD)
  • Muncă – Florin Manole (PSD)
  • Agricultură – Florin Barbu (PSD)
  • Justiție – Radu Marinescu (PSD)
  • Mediu – Mihai Ghigiu (PSD)
  • Dezvoltare – Romeo Lungu (PSD)
  • Cultură – Ioan Vulpescu (PSD)
  • Transporturi – Cristian Pistol (CNAIR)
  • MAE – Luca Niculescu
  • Economie – Florin Duma
  • Secretar general al Guvernului – Radu Oprea (PSD)

Citește și

Spania își revine la CM 2026 Victorie clară în fața Arabiei Saudite. E cu un pas în faza eliminatorie!
Campionatul Mondial
08:12
Spania își revine la CM 2026 Victorie clară în fața Arabiei Saudite. E cu un pas în faza eliminatorie!
Citește mai mult
Spania își revine la CM 2026 Victorie clară în fața Arabiei Saudite. E cu un pas în faza eliminatorie!
Akturkoglu, luat la țintă Episod tensionat cu fanii Turciei.  Cer să nu mai fie convocat! Ce a făcut după ce a fost schimbat
Campionatul Mondial
17:14
Akturkoglu, luat la țintă Episod tensionat cu fanii Turciei. Cer să nu mai fie convocat! Ce a făcut după ce a fost schimbat
Citește mai mult
Akturkoglu, luat la țintă Episod tensionat cu fanii Turciei.  Cer să nu mai fie convocat! Ce a făcut după ce a fost schimbat

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

INTERVIU de mare emoție al lui Gabriel Liiceanu: „Iubesc România din răsputeri”. El spune că „pe Nicușor Dan l-au înhățat”. La cine se referă
INTERVIU de mare emoție al lui Gabriel Liiceanu: „Iubesc România din răsputeri”. El spune că „pe Nicușor Dan l-au înhățat”. La cine se referă
INTERVIU de mare emoție al lui Gabriel Liiceanu: „Iubesc România din răsputeri”. El spune că „pe Nicușor Dan l-au înhățat”. La cine se referă
arbitru psd guvern romeo lungu ministru adrian vestea
Știrile zilei din sport
Ce reprezintă gestul lui Yamal  FOTO: Explicația semnului făcut de starul Spaniei la  primul său gol marcat la un Campionat Mondial
Campionatul Mondial
21.06
Ce reprezintă gestul lui Yamal FOTO: Explicația semnului făcut de starul Spaniei la primul său gol marcat la un Campionat Mondial
Citește mai mult
Ce reprezintă gestul lui Yamal  FOTO: Explicația semnului făcut de starul Spaniei la  primul său gol marcat la un Campionat Mondial
„La un genunchi nu are ligament!”  Mihai Stoica le răspunde celor de la Csikszereda: „Ne-au cerut ceva ireal” + Ce a ieșit la controlul RMN al lui Ceara
Superliga
21.06
„La un genunchi nu are ligament!” Mihai Stoica le răspunde celor de la Csikszereda: „Ne-au cerut ceva ireal” + Ce a ieșit la controlul RMN al lui Ceara
Citește mai mult
„La un genunchi nu are ligament!”  Mihai Stoica le răspunde celor de la Csikszereda: „Ne-au cerut ceva ireal” + Ce a ieșit la controlul RMN al lui Ceara
Surpriză de proporții la Wimbledon! Serena Williams revine pe teren la turneul de Grand Slam de la Londra. Când are loc competiția
Tenis
21.06
Surpriză de proporții la Wimbledon! Serena Williams revine pe teren la turneul de Grand Slam de la Londra. Când are loc competiția
Citește mai mult
Surpriză de proporții la Wimbledon! Serena Williams revine pe teren la turneul de Grand Slam de la Londra. Când are loc competiția
Probleme pentru Dinamo și FCSB Arena Națională, blocată și în luna septembrie din același motiv ca în sezonul precedent. Ce variante au 
Superliga
21.06
Probleme pentru Dinamo și FCSB Arena Națională, blocată și în luna septembrie din același motiv ca în sezonul precedent. Ce variante au
Citește mai mult
Probleme pentru Dinamo și FCSB Arena Națională, blocată și în luna septembrie din același motiv ca în sezonul precedent. Ce variante au 
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
10:31
Mărturie șocantă „Din cauza drogurilor mi-am pierdut cariera”. Confesiunea în instanță a fostului puști-minune debutat de Reghecampf la FCSB și dorit de Hagi
Mărturie șocantă „Din cauza drogurilor mi-am pierdut cariera”. Confesiunea în instanță a fostului puști-minune debutat de Reghecampf la FCSB și dorit de Hagi
10:20
Iordănescu, aproape de revenire Echipa la care ar putea ajunge fostul selecționer, după ce a refuzat-o pe CFR Cluj
Iordănescu, aproape de revenire  Echipa la care ar putea ajunge fostul selecționer, după ce a refuzat-o pe CFR Cluj
09:19
FCSB s-a reunit FOTO. Roș-albaștrii au efectuat azi vizita medicală: Ronny Labonne e singurul nume nou. Jucătorii-surpriză prezenți + Cine a lipsit
FCSB s-a reunit FOTO. Roș-albaștrii au efectuat azi vizita medicală: Ronny Labonne e singurul nume nou. Jucătorii-surpriză prezenți + Cine a lipsit
10:03
Bianca Mei-Roșu, ce performanță! FOTO+VIDEO. Românca a făcut spectacol la Europenele U21 de la Cluj-Napoca! Aur la simplu și argint la dublu
Bianca Mei-Roșu, ce performanță! FOTO+VIDEO. Românca a făcut spectacol la Europenele U21 de la Cluj-Napoca!  Aur la simplu și argint la dublu
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Forza Kovacs, vinci per noi!

Dan Udrea: Forza Kovacs, vinci per noi!

Dan Udrea: Forza Kovacs, vinci per noi!
Șocanta Turcia: eliminată după 61 de șuturi și zero goluri!

Theodor Jumătate: Șocanta Turcia: eliminată după 61 de șuturi și zero goluri!

Theodor Jumătate: Șocanta Turcia: eliminată după 61 de șuturi și zero goluri!
Convertirea la Messianism

Convertirea la Messianism

: Convertirea la Messianism
Messi a atins cerul. Mbappe se înalță spre el

Theodor Jumătate: Messi a atins cerul. Mbappe se înalță spre el

Theodor Jumătate: Messi a atins cerul. Mbappe se înalță spre el
Noaptea Argentinei: ajutat de husky siberieni, Dumnezeul fotbalului s-a întors!

Dan Udrea: Noaptea Argentinei: ajutat de husky siberieni, Dumnezeul fotbalului s-a întors!

Dan Udrea: Noaptea Argentinei: ajutat de husky siberieni, Dumnezeul fotbalului <span>s-a</span> întors!
Lumea te vrea ignorant!

Cristian Geambașu: Lumea te vrea ignorant!

Cristian Geambașu: Lumea te vrea ignorant!
Mondialul în care nimeni nu mai are nimic garantat

Theodor Jumătate: Mondialul în care nimeni nu mai are nimic garantat

Theodor Jumătate: Mondialul în care nimeni nu mai are nimic garantat
Un diamant: Yan, copy paste Yamal!

Dan Udrea: Un diamant: Yan, copy paste Yamal!

Dan Udrea: Un diamant: Yan, copy paste Yamal!
Hagi, Ancelotti și frica de Suedia

Theodor Jumătate: Hagi, Ancelotti și frica de Suedia

Theodor Jumătate: Hagi, Ancelotti și frica de Suedia
Gianni fără Claudia

Cristian Geambașu: Gianni fără Claudia

Cristian Geambașu: Gianni fără Claudia
Strâmba do Brasil: De la Pele, Ronaldo și Romario la Igor Thiago?!

Dan Udrea: Strâmba do Brasil: De la Pele, Ronaldo și Romario la Igor Thiago?!

Dan Udrea: Strâmba do Brasil: De la Pele, Ronaldo și Romario la Igor Thiago?!
Mondialul din cazarmă

Silviu Tudor Samuilă: Mondialul din cazarmă

Silviu Tudor Samuilă: Mondialul din cazarmă
SUA au învățat și fotbal

Dan Udrea: SUA au învățat și fotbal

Dan Udrea: SUA au învățat și fotbal
Mondialul discriminării. Și al ipocriziei

Theodor Jumătate: Mondialul discriminării. Și al ipocriziei

Theodor Jumătate: Mondialul discriminării. Și al ipocriziei
Coreea de Sud, supernațională. Puma, mini-tricouri

Dan Udrea: Coreea de Sud, supernațională. Puma, mini-tricouri

Dan Udrea: Coreea de Sud, supernațională. Puma, <span>mini-tricouri</span>
I-ați vedea pe Kovacs și pe Trump să fie de râsul planetei?

Dan Udrea: I-ați vedea pe Kovacs și pe Trump să fie de râsul planetei?

Dan Udrea: <span>I-ați</span> vedea pe Kovacs și pe Trump să fie de râsul planetei?
De ce este lăsat Eriksen să se joace cu propria viață?

Cristian Geambașu: De ce este lăsat Eriksen să se joace cu propria viață?

Cristian Geambașu: De ce este lăsat Eriksen să se joace cu propria viață?
Îmbrățișarea Bojanei

Radu Naum: Îmbrățișarea Bojanei

Radu Naum: Îmbrățișarea Bojanei
Eriksen. Viața, dincolo de fotbal

Theodor Jumătate: Eriksen. Viața, dincolo de fotbal

Theodor Jumătate: Eriksen. Viața, dincolo de fotbal
Muncitorul

Cristian Geambașu: Muncitorul

Cristian Geambașu: Muncitorul
Top stiri
Spania își revine la CM 2026 Victorie clară în fața Arabiei Saudite. E cu un pas în faza eliminatorie!
Campionatul Mondial
08:12
Spania își revine la CM 2026 Victorie clară în fața Arabiei Saudite. E cu un pas în faza eliminatorie!
Citește mai mult
Spania își revine la CM 2026 Victorie clară în fața Arabiei Saudite. E cu un pas în faza eliminatorie!
Fost arbitru, propus în Guvern! PSD a decis să susțină învestirea lui Adrian Veștea ca premier, iar fostul om de fotbal se află printre miniștrii propuși
Diverse
21.06
Fost arbitru, propus în Guvern! PSD a decis să susțină învestirea lui Adrian Veștea ca premier, iar fostul om de fotbal se află printre miniștrii propuși
Citește mai mult
Fost arbitru, propus în Guvern! PSD a decis să susțină învestirea lui Adrian Veștea ca premier, iar fostul om de fotbal se află printre miniștrii propuși
„Protagonist maghiar” Presa din Ungaria, reacție după ce Istvan Kovacs a debutat cu succes la CM 2026: „Își revendică originile cu mândrie”
Campionatul Mondial
21.06
„Protagonist maghiar” Presa din Ungaria, reacție după ce Istvan Kovacs a debutat cu succes la CM 2026: „Își revendică originile cu mândrie”
Citește mai mult
„Protagonist maghiar” Presa din Ungaria, reacție după ce Istvan Kovacs a debutat cu succes la CM 2026: „Își revendică originile cu mândrie”
VIDEO | Vizita matinală a lui Ciucu pe șantierul de la Pasajul Basarab. Încep lucrările de reabilitare și restricțiile aici. „În toamnă, se va relua circulația integral”, promite primarul general
B365
20.06
VIDEO | Vizita matinală a lui Ciucu pe șantierul de la Pasajul Basarab. Încep lucrările de reabilitare și restricțiile aici. „În toamnă, se va relua circulația integral”, promite primarul general
Citește mai mult
VIDEO | Vizita matinală a lui Ciucu pe șantierul de la Pasajul Basarab. Încep lucrările de reabilitare și restricțiile aici. „În toamnă, se va relua circulația integral”, promite primarul general

Echipe/Competiții

fcsb 43 CFR Cluj 13 dinamo bucuresti 14 rapid 8 Universitatea Craiova 12 petrolul ploiesti 6 Poli Iasi uta arad 1 farul constanta 3

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Programul complet CM 2026SONDAJ Cine va lua trofeul?
Sondaj
22.06

Programul complet CM 2026 SONDAJ Cine va lua trofeul?

Cine va câștiga CM 2026?

Spania %
Franța %
Argentina %
Brazilia %
Anglia %
Alta %
Programul complet CM 2026SONDAJ Cine va lua trofeul?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share