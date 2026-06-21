Fost arbitru, propus în Guvern! PSD a decis să susțină învestirea lui Adrian Veștea ca premier, iar fostul om de fotbal se află printre miniștrii propuși

Romeo Lungu, fost arbitru și director sportiv, a fost inclus pe lista miniștrilor propuși de Adrian Veștea pentru noul Guvern al României.

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Partidul Social Democrat a decis, duminică, să susţină în Parlament învestirea Guvernului Adrian Veștea și plănuiește să intre la guvernare cu 9 miniștri pe listă, printre care și fostul oficial al Gloriei Buzău, informează hotnews.ro.

Fostul arbitru Romeo Lungu, propus la Ministerul Dezvoltării

După ce în urmă cu un an prelua conducerea PSD Buzău, în locul lui Lucian Romașcanu, Romeo Lungu continuă „saltul” în ceea privește funcțiile de conducere.

Fostul arbitru de fotbal a fost propus ca Ministru al Dezvoltării pe lista de miniștri alcătuită de Adrian Veștea, cel desemnat de Nicușor Dan pentru funcția de premier.

Lungu a ocupat mai multe funcții în societăți locale, precum Transbus S.A. sau Compania de Apă Buzău, Romeo Lungu a activat ca arbitru de fotbal și observator în ligile inferioare din România.

Ulterior, între 2010 și 2012 a ocupat și funcția de director sportiv al Gloriei Buzău.

Au urmat apoi pozițiile de director în Direcția Judeţeană pentru Sport şi Tineret Buzău și vicepreședinte al Consiliului Județean Buzău.

În 2020 a fost ales ca deputat în Parlament din partea PSD, iar acum a preluat funcția de președinte al PSD Buzău.

Cum arată lista vicepremierilor, miniștrilor și secretarilor propuși de Adrian Veștea

Vicepremieri – Marian Neacșu (PSD) și Alina Gorghiu (PNL- fără portofoliu)

Finanțe – Alexandru Nazare

MAI – Marian Neacșu (PSD)

Apărare – Sorin Cîmpeanu (PNL)

Educație – Monica Anisie (PNL)

Sănătate – Alexandru Rogobete (PSD)

Investițiilor și Proiectelor Europene – Florin Zaharia

Energie – Bogdan Ivan (PSD)

Muncă – Florin Manole (PSD)

Agricultură – Florin Barbu (PSD)

Justiție – Radu Marinescu (PSD)

Mediu – Mihai Ghigiu (PSD)

Dezvoltare – Romeo Lungu (PSD)

Cultură – Ioan Vulpescu (PSD)

Transporturi – Cristian Pistol (CNAIR)

MAE – Luca Niculescu

Economie – Florin Duma

Secretar general al Guvernului – Radu Oprea (PSD)

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