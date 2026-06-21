Petrolul se dezintegrează  Încă trei fotbaliști pleacă de pe „Ilie Oană” » Număr record de despărțiri 

Încă trei fotbaliști ai Petrolului s-au despărțit de gruparea ploieșteană în această vară.

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După ce s-a salvat la limită de la retrogradare în sezonul trecut, la Petrolul Ploiești se fac schimbări majore la nivelul lotului, acestea fiind influențate și de situația financiară precară a clubului de pe „Ilie Oană”.

Încă trei fotbaliști se despart de Petrolul

După ce nu mai puțin de 16 jucători și-au încheiat angajamentele cu „găzarii”, de la Petrolul vor mai pleca alți trei fotbaliști.

Este vorba despre mijlocașul Danel Dongmo, portarul Stefan Krell și fundașul dreapta Diogo Rodrigues, potrivit prosport.ro.

Dongmo, care a fost titular în multe meciuri din sezonul trecut, dar a fost trecut pe bancă în mandatul lui Mehmet Topal, ar fi întârziat la reunirea echipei, iar clubul a luat decizia de a se despărți de el.

În cazul lui Stefan Krell, portarul adus în urmă cu un an de la Unirea Slobozia, a plecat și el de la Petrolul, șansele sale de a juca fiind mici, după revenirea lui Lukas Zima.

Diogo Rodrigues, fotbalist adus în iarnă, de la Zimbru Chișinău, a primit aprobarea clubului de a-și căuta echipă, după ce a fost anunțat de noul antrenor că nu intră în planurile sale.

Vară agitată la Ploiești! Petrolul, schimbări radicale în lot

Petrolul a renunțat la mai mulți jucători în această vară.

Bălbărău, Ricardinho, Roche, Guilherme, Prce, Ignat, Marian, Pop, Jyry, Mateiu, Dulca, Boateng, Gheorghe, Rafinha, Aymbetov și Gicu Grozav sunt fotbaliștii care au părăsit deja echipa, urmând să li se alăture și cei trei jucători menționați anterior.

La capitolul venirilor, Petrolul a oficializat opt transferuri, majoritatea fotbaliștilor aduși la Ploiești fiind străini:

Lukas Zima - Portar, de la FCSB

Mark Țuțu - Fundaș dreapta, de la UTA Arad

Alejandro Bran - Mijlocaș central, de la Alajuelense (Costa Rica)

Rodrigo Martins - Aripă stânga, de la Lourosa (Portugalia)

Leo Teixeira - Aripă stânga, de la Felgueiras (Portugalia)

Calal Huseynov - Mijlocaș defensiv, de la Arda (Bulgaria)

Robert Jerdea - Atacant, de la CSM Reșița

Lucho Vega - Mijlocaș central, de la Leiria (Portugalia)

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