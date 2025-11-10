Încă un patron contestă decizia LPF Se alătură patronului de la FCSB în disputa pentru drepturile TV: „Cum să faceți așa ceva?!”

Valeriu Iftime (65 de ani) a contestat decizia din cadrul LPF prin care contractul pentru drepturile TV a fost prelungit pe 10 ani.

Patronul de la FC Botoșani este de acord cu spusele lui Gigi Becali (67 de ani), care s-a revoltat, în urmă cu o săptămână.

În luna august, cluburile din Superliga au votat prelungirea contractului cu firma care deține în prezent drepturile TV, eAD, pentru o perioadă de zece ani.

Valeriu Iftime: „Nu îi împărtășesc tonul lui Gigi Becali, dar sunt de acord cu el”

În momentul în care a aflat că decizia nu a venit chiar în urma unui vot obișnuit, Iftime a fost șocat de rezultat.

„Nu îi împărtășesc tonul lui Gigi Becali, dar ce a spus despre drepturile TV sunt de acord cu el. Inițial nu știam despre ce e vorba, dar am vorbit cu președintele clubului și mi-a spus circumstanțele în care s-a votat, un fel de a spune s-a votat, acea prelungire pe 10 ani.

Expresia mea a fost: «Sunteți cu capul toți. Cum să faceți așa ceva?». Și el mi-a zis: «Nu s-a votat. A fost o discuție și până la urmă ne-a întrebat Justin Ștefan dacă suntem de acord. Dar nu a fost o chestiune foarte limpede». Nu a spus nimeni nici da, nici nu și s-a mers mai departe.

Subiectul trebuie reluat 100% ca să nu mai nască niciun fel de controverse. Este foarte important ca toți să ne exprimăm în cunoștință de cauză dacă dorim sau cum vrem să facem drepturile TV”, a declarat Valeriu Iftime, potrivit fanatik.ro.

FOTO. Adunarea LPF din luna august

Declarațiile lui Gigi Becali legate de prelungirea contractului cu eAD

Becali a făcut inclusiv acuzații pentru cel care a intermediat prelungirea contractului.

„Îţi dai seama că la noi cum a ajuns fotbalul? În primul rând, mi-e ruşine de Gino. Şucu doarme, Mihai Rotaru doarme…

Bă, cum să dăm drepturile la Ligă pe 10 ani? Peste 10 ani dăm drepturile cu 100 de milioane, sunteţi nebuni?

Ei profită de faptul că mi-e ruşine de Gino, dar nici nu pot să tac din gură. Bă, pe 10 ani? Păi murim. Vin lucruri noi în lumea asta. Avansează tehnologia.

Peste doi ani poţi să vinzi cu 50 de milioane. Peste şase ani poţi să vinzi cu 100 de milioane.

Cum să vinzi pe 10 ani, mă? I-am dat telefon şefului de la… concurenţă, lui Chiriţoiu (n.r. - Bogdan Chiriţoiu, președinte al Consiliul Concurenței). I-am spus că cine a militat pentru prelungirea contractului de drepturi TV pe 10 ani, ăla a luat cel puţin 500.000 şpagă”, a declarat Gigi Becali.

Cum a evoluat valoarea drepturilor TV în Liga 1

Perioada Cine a transmis Suma anuală (inclusiv TVA) 2000-2004 Pro TV 3.000.000 2004-2008 Telesport 7.000.000 2008-2011 RCS&RDS și Antena 1 34.000.000 2011-2014 RCS&RDS, Romtelecom, Antena 1 34.000.000 2014-2019 Intel Sky Broadcast 33.000.000 2019-2025 EAD 34.000.000 2025-2032 EAD 36.500.000 2032-2035 EAD 43.000.000

