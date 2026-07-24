„Îmi scot pălăria în fața lui” Jucătorul evidențiat de antrenorul lui Dinamo, Nuno Campos: „Nu e ușor ce a făcut!”

Antrenorul dinamovist Nuno Campos, 51 de ani, a prefațat meciul cu U Craiova de mâine seară, 20:30, pe stadionul Arcul de Triumf.

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Portughezul a evidențiat importanța suporterilor, precizând că speră ca aceștia să umple arena pentru derby-ul în fața campioanei.

Nuno Campos despre Dinamo - U Craiova: „E ocazia de a ne arăta nivelul în fața unei echipe puternice”

„Fanii sunt cei mai importanți la club. Ei ne dau energia pentru meciuri, acasă și în deplasare. E un meci mare, sper să vină și să umple stadionul, să ne dea putere să luptăm înaintea unui adversar dificil și să luăm cele 3 puncte.

Cei de la Craiova sunt campioni pe merit, au luat și Cupa, și Supercupa, sunt puternici. Au o echipă cu idei clare, au același antrenor de aproape un an.

Trebuie să luptăm pentru victorie, să dăm energie mentală jucătorilor. E ocazia de a ne arăta nivelul în fața unei echipe puternice. Ca jucătorii să arate puterea pe care o au. Trebuie să ne batem pentru victorie.

Am pregătit meciul pentru a juca împotriva celei mai puternice echipe, așa că vom evolua cu cel mai bun 11. Trebuie să fim concentrați pe acest meci și pe echipa noastră”.

Trebuie să jucăm mai bine decât ei și s-o băgăm în poartă. Craiova are jucători de calitate, închid bine spațiile, dar trebuie să profităm de orice greșeală a lor. Dacă marcăm repede, altfel o să fie meciul. Dacă ratăm ocazii, va fi dificil Alex Musi, extremă Dinamo

Dinamo vine după înfrângerea cu Petrolul din prima etapă, 0-1:

„Cu Petrolul am fost frustrați la final, pentru că, de la revenirea în prima ligă, a fost meciul din deplasare în care Dinamo a șutat cel mai mult la poartă.

Ne-a făcut să ne simțim frustrați, am creat ocazii, am șutat la poartă, dar nu am înscris. Se întâmplă, unele lucruri au fost ok, altele trebuie îmbunătățite”, a spus Campos, care a vorbit și despre situația medicală a jucătorilor săi:

„Cu Pușcaș e o altă situație, nu e disponibil. Karamoko și Opruț au jucat la Ploiești și s-au antrenat cu noi. Nu avem absențe de ultimă oră”.

Fundașul dreapta Maxime Sivis a fost titular la Ploiești, apoi s-a transferat în Rusia, la Orenburg.

„Sivis a fost profesionist până în ultima secundă, nu e ușor ce a făcut (n.r. că a jucat la Ploiești înaintea transferului la Orenburg). Îmi scot pălăria în fața lui! Unul dintre cei mai profesioniști jucători cu care am lucrat. Îi doresc toate cele bune, merită!”, a declarat Campos.

Nu-l cunosc personal pe Filipe Coelho, doar pe unul dintre secunzii lui. Pentru mine contează duelul echipelor. Nuno Campos, antrenor Dinamo

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