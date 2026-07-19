„Am simțit că nu vom reuși să înscriem” Nuno Campos, furios după debutul cu stângul pe banca lui Dinamo

PETROLUL - DINAMO 1-0. Nuno Campos (51 de ani) a debutat cu stângul pe banca „câinilor”.

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Tehnicianul portughez susține că echipa sa ar fi meritat să plece cu toate punctele de la Ploiești.

PETROLUL - DINAMO 1-0 . Nuno Campos: „Rezultatul este foarte nedrept”

„Cred că, chiar dacă ar fi fost un egal, toată lumea poate vedea că rezultatul este foarte nedrept, pentru că am creat mai mult decât suficient pentru a câștiga acest meci”, a declarat Nuno Campos la Digi Sport.

Întrebat dacă jucătorii nu s-au adaptat la cerințele sale tactice, Campos a replicat:

„E doar începutul procesului. În primele 15 minute, am creat două ocazii clare de gol. Dacă marcăm nu mai vorbeam acum de asta.

În primele 15 minute a fost foarte clar că planul nostru a funcționat. Am creat mai mult decât suficient pentru a marca. Am simțit că ne dăm viața încercând, dar pur și simplu nu vom reuși să înscriem.

Asta este ceea ce am simțit la finalul meciului. Băieții au făcut totul pentru a marca, au încercat până la capăt, dar, bineînțeles, există și zile în care lucrurile nu merg așa cum îți dorești, iar atunci este dificil.

Trebuie să înțelegem că lucrurile nu pot fi perfecte din primul moment.

Este un proces pas cu pas. Trebuie să continuăm să ne construim identitatea în timp. Un sezon este foarte lung și reprezintă un adevărat maraton.

Faptul că o echipă începe bine nu înseamnă neapărat că va termina la fel, iar inversul nu este valabil nici el. Avem multe experiențe care demonstrează contrariul, chiar și eu în trecut, când am terminat foarte bine.

Desigur, toată lumea vrea să câștige, și noi am vrut să câștigăm. Și toată lumea a simțit frustrarea acestui meci, pentru că meritam să câștigăm 100%, dar nu am reușit.

Așadar, e timpul să îmbunătățim ceva, e timpul să ne revenim și să ne gândim la ce am făcut bine și la ce ar trebui să îmbunătățim”, a concluzionat Campos.

Cătălin Cîrjan: „Trebuia să marcăm și ne făcea meciul mai ușor”

Căpitanul lui Dinamo a analizat și el eșecul de pe „Ilie Oană”. Cîrjan consideră că partida ar fi avut un alt deznodământ dacă roș-albii ar fi profitat de primele șanse de gol.

„Da, începem cu o înfrângere, din păcate. Cred că am început meciul bine, am avut câteva ocazii. Trebuia să marcăm și ne făcea meciul mai ușor. Din păcate, nu a venit golul.

După a venit acel penalty, au marcat și repriza a doua a fost foarte grea, pentru că ei s-au aparat și a fost greu să-i desfacem.

Mister a venit cu ideile sale, trebuie să ne adaptăm. Să arătăm din ce în ce mai bine, să ne pregătim la antrenament cu toții și trebuie să arătăm mai bine de la meci la meci”, a declarat Cătălin Cîrjan.

VIDEO. Golul marcat de Martins în Petrolul - Dinamo 1-0

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