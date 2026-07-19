Petrolul - Dinamo 1-0 Nuno Campos pierde primul meci oficial pe banca tehnică a „câinilor”, care  au lovit bara de două ori! +5 foto
Petrolul - Dinamo. Foto: Sportpictures
Superliga

Petrolul - Dinamo 1-0 Nuno Campos pierde primul meci oficial pe banca tehnică a „câinilor”, care au lovit bara de două ori!

alt-text Ștefan Neda , Răzvan Teodorescu , Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 19.07.2026, ora 21:25
alt-text Actualizat: 19.07.2026, ora 21:36
  • Surpriză în prima etapă a Ligii 1. Petrolul a învins-o pe Dinamo, scor 1-0.
  • Cele două formații au început noul sezon cu antrenori noi pe bancă, ambii portughezi.
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Dinamo a început mai bine partida de la Ploiești și a avut primele mari ocazii.

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Petrolul - Dinamo 1-0. Ricardo Sousa își învinge conaționalul la debut

În minutul 6, Opruț a centrat excelent, Alexandru Pop a continuat faza din cădere, iar Soro a lovit slab mingea de la trei metri.

Trei minute mai târziu, Danny Armstrong a fost și mai aproape de gol. Mijlocașul lui Dinamo a șutat din afara careului, mingea a fost deviată și a lovit bara transversală.

Petrolul - Dinamo, în prima etapă a Ligii 1 (sezonul 2026-2027). Foto: Sportpictures
Petrolul - Dinamo, în prima etapă a Ligii 1 (sezonul 2026-2027). Foto: Sportpictures

Galerie foto (5 imagini)

Petrolul - Dinamo, în prima etapă a Ligii 1 (sezonul 2026-2027). Foto: Sportpictures Petrolul - Dinamo, în prima etapă a Ligii 1 (sezonul 2026-2027). Foto: Sportpictures Petrolul - Dinamo, în prima etapă a Ligii 1 (sezonul 2026-2027). Foto: Sportpictures Petrolul - Dinamo, în prima etapă a Ligii 1 (sezonul 2026-2027). Foto: Sportpictures Petrolul - Dinamo, în prima etapă a Ligii 1 (sezonul 2026-2027). Foto: Sportpictures
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Petrolul a echilibrat treptat jocul și a început să aibă ocazii din ce în ce mai periculoase, iar în minutul 39 au reușit să deschidă scorul!

Opruț l-a faultat în careu pe Teixeira, arbitrul a acordat penalty, iar Rodrigo Martins a transformat lovitura de la 11 metri.

Dinamo a ieșit mai hotărâtă de la cabine și a fost din nou aproape de egalare în minutul 50. Armstrong a plecat într-o acțiune individuală, a driblat și a șutat puternic de la distanță, dar mingea a lovit din nou bara.

În partea a doua, Dinamo a încercat să pună presiune, însă Petrolul s-a apărat compact și a închis bine spațiile. Ploieștenii au mai avut o șansă importantă pe final, prin N'Lundulu, care a pătruns în careu în minutul 88, dar a trimis peste poartă dintr-o poziție bună.

Petrolul a rezistat până la final și a obținut primele trei puncte ale acestui sezon.

Petrolul - Dinamo 1-0

  • A marcat: Martins (min. 39)

Min. 90+3 - Final de meci!

Min. 88 - N'Lundulu pătrunde în careu, își face spațiu și încearcă un șut dintr-o poziție periculoasă, dar trimite peste poartă!

Min. 82 - Dublă schimbare la Dinamo: Opruț și Pascual ies, iar în locul lor intră Răzvan Radu și Cristian Mihai.

Min. 82 - Cartonaș galben pentru N’Lundulu

Min. 74 - Schimbări la Petrolul: Argeșanu și Chică-Roşa intră în locul lui Martins și al lui Teixeira. De asemenea, Tolea îl înlocuiește pe Jerdea.

Min. 68 - Dinamo face încă două schimbări! Karamogo și Tarbă îi înlocuiesc pe Soro și pe Musi

Min. 67 - Jerdea vede și el cartonașul galben

Min. 65 - Zaian primește un cartonaș galben

Petrolul - Dinamo, în prima etapă a Ligii 1 (sezonul 2026-2027). Foto: Sportpictures
Petrolul - Dinamo, în prima etapă a Ligii 1 (sezonul 2026-2027). Foto: Sportpictures

Galerie foto (5 imagini)

Petrolul - Dinamo, în prima etapă a Ligii 1 (sezonul 2026-2027). Foto: Sportpictures Petrolul - Dinamo, în prima etapă a Ligii 1 (sezonul 2026-2027). Foto: Sportpictures Petrolul - Dinamo, în prima etapă a Ligii 1 (sezonul 2026-2027). Foto: Sportpictures Petrolul - Dinamo, în prima etapă a Ligii 1 (sezonul 2026-2027). Foto: Sportpictures Petrolul - Dinamo, în prima etapă a Ligii 1 (sezonul 2026-2027). Foto: Sportpictures
+5 Foto
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Min. 59 - Rodrigo Martins încearcă un șut de la marginea careului, dar Bellaarouch reține fără probleme

Min. 58 - Hintsa îl înlocuiește pe Alexandru Pop

Min. 58 - Mark Țuțu primește un cartonaș galben

Min. 57 - N'Lundulu și Țuțu îi înlocuiesc pe Ludewig și pe Mario Ioniță

Min. 50 - Încă o ocazie uriașă pentru Dinamo! Armstrong a luat o acțiune pe cont propriu, a driblat și a șutat puternic din afara careului, dar mingea a lovit bara.

Min. 46 - Meciul se reia

Min. 45+3 - Pauză (1-0)

Min. 39 - Goool (1-0) Petrolul deschide scorul din penalty! Martins marchează

Min. 37 - Penalty pentru Petrolul! Opruț l-a faultat în careu pe Teixeira, iar arbitrul a indicat punctul cu var.

Min. 37 - Pascual primește galben pentru un fault anterior.

Suporterii Petrolului au făcut spectacol în tribune înaintea meciului cu Dinamo, din prima etapă a sezonului 2025-2026. Foto: GOLAZO.ro
Suporterii Petrolului au făcut spectacol în tribune înaintea meciului cu Dinamo, din prima etapă a sezonului 2025-2026. Foto: GOLAZO.ro

Galerie foto (6 imagini)

Suporterii Petrolului au făcut spectacol în tribune înaintea meciului cu Dinamo, din prima etapă a sezonului 2025-2026. Foto: GOLAZO.ro Suporterii Petrolului au făcut spectacol în tribune înaintea meciului cu Dinamo, din prima etapă a sezonului 2025-2026. Foto: GOLAZO.ro Suporterii Petrolului au făcut spectacol în tribune înaintea meciului cu Dinamo, din prima etapă a sezonului 2025-2026. Foto: GOLAZO.ro Suporterii Petrolului au făcut spectacol în tribune înaintea meciului cu Dinamo, din prima etapă a sezonului 2025-2026. Foto: GOLAZO.ro Suporterii Petrolului au făcut spectacol în tribune înaintea meciului cu Dinamo, din prima etapă a sezonului 2025-2026. Foto: GOLAZO.ro
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Min. 34 - Ocazie mare pentru Petrolul! Ludewig trimite o pasă în careu, un jucător al ploieștenilor cade și gazdele cer penalty. Faza continuă, mingea ajunge la Jerdea, dar Bellaarouch intervine excelent și respinge.

Min. 23 - Pauză de hidratare pe „Ilie Oană. Elevii lui Nuno Campos au dominat începutul partidei și au avut deja două ocazii uriașe de gol.

Min. 20 - Andrei Mărginean primește un cartonaș galben

Min. 9 - Elevii lui Nuno Campos au început mai bine partida. După o combinație în careul ploieștenilor, mingea a ajuns la Danny Armstrong, care a șutat din afara careului. Balonul a fost deviat și a lovit bara transversală.

Min. 6 - Ocazie uriașă pentru Dinamo! Opruț a centrat excelent în careu, mingea a ajuns la Alexandru Pop, care a pasat din cădere. Balonul a ajuns la Soro, dar acesta a doar a șters mingea, iar Zima a reținut fără probleme.

Min. 1 - Meciul începe ACUM

Petrolul - Dinamo, echipele de start

  • Petrolul: Zima - Căpușă, Papp, Zaian, Dumitrescu - Ludewig, Ioniță, Hanca, Martins, - Teixeira, Jerdea
  • Rezerve: Rădulescu, Georgescu, Argeșanu, Costache, Țuțu, Tolea, Manolache, Dumitrache, Paraschiv, Nlundulu, Leescu, Chică-Roșă
  • Antrenor: Ricardo Sousa
  • Dinamo: Bellaarouch - Sivis, Pascual, Stoinov, Opruț - Armstrong, Soro, Mărginean, Cîrjan - Musi, Al. Pop
  • Rezerve: Epassy, Duțu, Licsandru, Radu, C. Mihai, Udosen, A. Irimia, M. Irimia, Mazilu, Târbă, Hintsa, Karamoko
  • Antrenor: Nuno Campos
  • Arbitru: George Roman, A1: Valentin Avram, A2: Florian Vișan, VAR: Iulian Dima, AVAR: Claudiu Marcu
  • Stadion: „Ilie Oană”, Ploiești

19:15 Cîrjan, moment de lider

În timpul încălzirii, Cătălin Cîrjan, jucător format la Arsenal, și-a adunat colegii în jurul său și le-a ținut un scurt discurs motivațional înaintea meciului cu Petrolul.

Petrolul - Dinamo 1-0 Nuno Campos pierde primul meci oficial pe banca tehnică a „câinilor”, care  au lovit bara de două ori! Petrolul - Dinamo 1-0 Nuno Campos pierde primul meci oficial pe banca tehnică a „câinilor”, care  au lovit bara de două ori!

19:10 Fanii lui Dinamo protestează împotriva noii sigle

Suporterii dinamoviști au afișat pe gard un banner cu noua siglă a clubului tăiată și au scandat în repetate rânduri injurii la adresa lui Andrei Nicolescu, președintele clubului, dar și „Dinamo suntem noi”.

Ricardo Sousa: „Este timpul să începem să arătăm de ce suntem capabili”

„Va fi un meci greu, un meci important. Întâlnim o echipă importantă, pe care o respectăm, însă vom căuta să punem pe teren ceea ce am lucrat încă din prima zi.

Vom căuta să ne păstrăm identitatea, să ne arătăm filozofia și, dacă vom da totul, îi vom face și pe suporteri să fie lângă noi.

Cred că victoriile aduc alte victorii. Mereu este bine să avem victorii, iar echipele mari gândesc așa. Nu contează cu cine jucăm, contează cum vom fi, iar asta este mentalitatea pe care o vreau și cred că jucătorii văd asta.

Am înfruntat deja echipe bune și este timpul să începem să arătăm de ce suntem capabili”, a declarat Ricardo Sousa, noul antrenor al Petrolului, potrivit gsp.ro.

Nuno Campos: „Toată lumea de la Dinamo știe ce ne trebuie ca să îmbunătățim echipa”

Întrebat despre duelul contra conaționalului său, Ricardo Sousa, care va debuta la rândul său pe banca Petrolului, Campos a transmis:

„Este un meci între Petrolul și Dinamo, nu între antrenori. Îl cunosc foarte bine pe Ricardo, este prietenul meu și am făcut împreună cursul pentru licența de antrenor. Dar meciul este Petrolul - Dinamo.

Cel mai important este să o luăm meci cu meci în acest moment. Trebuie să abordăm bine acest meci, cu toate dificultățile pe care le implică, pentru că este normal.

De asemenea, echipa se va forma în funcție de adversari, își va îmbunătăți stilul de joc și identitatea, iar la final vom vedea”, a spus Nuno Campos, la conferință.

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