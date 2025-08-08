Eveniment istoric în Spania Un portar a devenit primul fotbalist din Spania care se căsătorește cu o persoană de același sex

Alberto Lejarraga (30 de ani), portarul lui UD Sanse (Liga 4 din Spania), este primul jucător din fotbalul masculin spaniol care se căsătorește cu o persoană de același sex.

Prima nuntă LGBT din fotbalul feminin iberic a avut loc tot în această vară.

Căsătoriile între persoanele de același sex sunt legale în Spania, încă din vara anului 2005.

Alberto Lejarraga, primul fotbalist spaniol care s-a căsătorit cu o persoană de același sex

Alberto Lejarraga, primul jucător de fotbal masculin din Spania care a recunoscut public că este homosexual, s-a căsătorit cu partenerul său, cântărețul Ruben Fernandez.

Nunta a avut loc în Malaga, într-un cadru restrâns, la sfârșitul lunii iunie. Cei doi au chemat membrii de familie și prietenii apropiați pentru a le fi alături pe parcursul ceremoniei.

Goalkeeper-ul a publicat imagini de la nuntă la jumătate de lună după eveniment. Postarea lui Alberto Lejarraga a fost acompaniată de un text emoționant.

„Aproape trei săptămâni de la aceste momente, fără îndoială, unele dintre cele mai frumoase din viața noastră!

Scriem această postare pentru a împărtăși toate aceste amintiri și emoții, dar mai presus de toate pentru a vă mulțumi. Pentru a vă mulțumi oamenilor care ni s-au alăturat în acea zi.

Pentru a vă mulțumi tuturor celor care v-ați făcut un moment să ne felicitați. În cele din urmă, pentru a vă mulțumi celor dintre voi care sunteți atât de fericiți că am putut trăi o zi atât de minunată!

De asemenea, le mulțumim oamenilor pe care i-am întâlnit pe parcurs și care ne-au ajutat să ne fie atât de ușor”, au scris Alberto Lejarraga și Ruben Fernandez, într-o postare comună, pe Instagram.

Alberto Lejarraga, portarul lui UD Sanse, este primul jucător de fotbal masculin, la nivel profesionist, care se căsătorește cu partenerul său în Spania.

Prima nuntă LGBT din fotbalul feminin spaniol a avut loc în iunie 2025

La mijlocul lunii iunie, a fost consemnată și prima nuntă între două persoane de același sex din fotbalul feminin spaniol.

Alba Redondo, jucătoare la Real Madrid, s-a căsătorit cu preparatoarea fizică a echipei naționale iberice de dans sportiv, Cristina Monleon.

Nunta a avut loc la Albacete, în orașul natal al fotbalistei. Ceremonia a fost oficializată de jurnalista iberică Sara Gutierez, care a fost alături de lotul Spaniei pe toată perioada Campionatului Mondial de Fotbal Feminin din 2023.

