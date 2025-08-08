Eveniment istoric în Spania Un portar a devenit primul fotbalist din Spania care se căsătorește cu o persoană de același sex

- Alberto Lejarraga (30 de ani), portarul lui UD Sanse (Liga 4 din Spania), este primul jucător din fotbalul masculin spaniol care se căsătorește cu o persoană de același sex.
- Prima nuntă LGBT din fotbalul feminin iberic a avut loc tot în această vară.
Căsătoriile între persoanele de același sex sunt legale în Spania, încă din vara anului 2005.
Alberto Lejarraga, primul fotbalist spaniol care s-a căsătorit cu o persoană de același sex
Alberto Lejarraga, primul jucător de fotbal masculin din Spania care a recunoscut public că este homosexual, s-a căsătorit cu partenerul său, cântărețul Ruben Fernandez.
Nunta a avut loc în Malaga, într-un cadru restrâns, la sfârșitul lunii iunie. Cei doi au chemat membrii de familie și prietenii apropiați pentru a le fi alături pe parcursul ceremoniei.
Goalkeeper-ul a publicat imagini de la nuntă la jumătate de lună după eveniment. Postarea lui Alberto Lejarraga a fost acompaniată de un text emoționant.
„Aproape trei săptămâni de la aceste momente, fără îndoială, unele dintre cele mai frumoase din viața noastră!
Scriem această postare pentru a împărtăși toate aceste amintiri și emoții, dar mai presus de toate pentru a vă mulțumi. Pentru a vă mulțumi oamenilor care ni s-au alăturat în acea zi.
Pentru a vă mulțumi tuturor celor care v-ați făcut un moment să ne felicitați. În cele din urmă, pentru a vă mulțumi celor dintre voi care sunteți atât de fericiți că am putut trăi o zi atât de minunată!
De asemenea, le mulțumim oamenilor pe care i-am întâlnit pe parcurs și care ne-au ajutat să ne fie atât de ușor”, au scris Alberto Lejarraga și Ruben Fernandez, într-o postare comună, pe Instagram.
- Alberto Lejarraga, portarul lui UD Sanse, este primul jucător de fotbal masculin, la nivel profesionist, care se căsătorește cu partenerul său în Spania.
Prima nuntă LGBT din fotbalul feminin spaniol a avut loc în iunie 2025
La mijlocul lunii iunie, a fost consemnată și prima nuntă între două persoane de același sex din fotbalul feminin spaniol.
Alba Redondo, jucătoare la Real Madrid, s-a căsătorit cu preparatoarea fizică a echipei naționale iberice de dans sportiv, Cristina Monleon.
Nunta a avut loc la Albacete, în orașul natal al fotbalistei. Ceremonia a fost oficializată de jurnalista iberică Sara Gutierez, care a fost alături de lotul Spaniei pe toată perioada Campionatului Mondial de Fotbal Feminin din 2023.