Ofri Arad/ Foto: sportpictures.eu
alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 13.03.2026, ora 21:56
alt-text Actualizat: 13.03.2026, ora 22:26
  • Idan Casif, impresarul lui Ofri Arad (27 de ani), a vorbit despre situația mijlocașului de la FCSB.

Ofri Arad a ajuns gratis la FCSB în această iarnă, după despărțirea de Kairat Almaty, ca înlocuitor pentru Adrian Șut (26 de ani), dar nu a apucat să evolueze foarte multe minute în tricoul campioanei.

Impresarul lui Ofri Arad: „Sunt sigur”

Idan Casif, impresarul mijlocașului, a acordat o declarație în presa din Israel și este convins că jucătorul său va depăși momentul nefast cu care se confruntă.

„Ofri Arad și-a încheiat aventura de la Kairat, acolo unde a trăit momente cu mult peste așteptările noastre. Nu ne așteptam să fie atât de bine pentru el, cu două titluri și o participare în Champions League.

Contractul de acolo s-a încheiat și a ales să meargă la FCSB, unde a semnat un contract pe două sezoane și jumătate.

Sezonul lor nu este deloc bun, iar Ofri a avut și ghinion, mai ales că tocmai a suferit o accidentare la gleznă. E o provocare pentru el acolo, dar sunt sigur că va reuși să treacă peste aceste probleme”, a spus Idan Casif pentru presa din Israel, citat de fanatik.ro.

Ofri Arad, indisponibil o lună

În urmă cu câteva zile, Mihai Stoica declara că Arad a făcut o entorsă chiar la primul antrenament sub comanda lui Mirel Rădoi (44 de ani) și va absenta timp de 4 săptămâni.

„Ieri (n.r. marți) a făcut o entorsă atât de gravă încât trebuie să stea vreo 10 zile imobilizat. Are cam 4 săptămâni care va absenta”, a declarat Mihai Stoica la Prima Sport.

Astfel, fotbalistul va rata primele 3 meciuri din play-out, cu Metaloglobus, UTA Arad și FC Botoșani.

101
minute a bifat Ofri Arad în 3 meciuri pentru FCSB

fcsb superliga ofri arad Idan Casif
