De ce a ales Ofri Arad România? Mijlocașul israelian a refuzat oferte din țara natală, înainte de a semna cu FCSB: „Ar fi jucat, practic, pe gratis”

Ofri Arad (27 de ani) este cea mai recentă mutare a celor de la FCSB, în fereastra de transferuri din această iarnă.

Deși s-a înțeles cu formația campioană, mijlocașul ar fi avut oferte și din țara natală, Israel, însă le-a refuzat din cauza legislației și a fiscalității de acolo.

Ofri Arad a fost prezentat oficial, marți, de către cei de la FCSB și a efectuat primul antrenament sub comanda lui Elias Charalambous.

Ofri Arad ar fi ales FCSB din cauza fiscalității din Israel

Pentru mijlocașul israelian ar fi existat și oferte pentru a se întoarce în țara natală, însă problemele de natură fiscală l-ar fi făcut să piardă o mare parte din bani, pe fondul legislației din Israel.

„Ofri Arad a semnat oficial, marți, cu Steaua București (n.r. - FCSB), care va fi a doua sa oprire în străinătate, după perioada de la Kairat, unde a semnat în urmă cu trei ani.

Mijlocașul care a crescut la Maccabi Haifa a primit oferte și din Israel, dar a ales să continue în Europa. Acum, motivele devin clare.

Principalul motiv pentru care Arad nu se întoarce în Israel este legat de chestiuni fiscale.

Conform legii, dacă nu ai petrecut patru ani întregi în străinătate, Autoritatea Fiscală poate susține că nu ți-ai anulat rezidența și ești în continuare obligat să plătești impozite și să declari veniturile tale în afara Israelului.

Arad este în străinătate de mai puțin de trei ani și, prin urmare, dacă s-ar întoarce în Israel, ar fi obligat să plătească o taxă semnificativă”, a notat publicația sport5.co.il.

FOTO. Golul marcat de Ofri Arad în Inter Milano - Kairat 2-1

În plus, apropiații jucătorului ar fi confirmat și ei că taxele ridicate au fost motivul refuzului:

„Nu putea juca pentru nicio echipă, toate acestea erau relații publice. Dacă ar fi semnat ofertele pe care le-a primit, practic ar fi jucat pe gratis.

Dacă o echipă din Israel i-ar fi dat 400.000 de euro (n.r. - cât primește și la FCSB) pe sezon, ar fi încasat mai puțin de 100.000 de euro. Este o nebunie”.

