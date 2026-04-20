Oleksandr Polovkov, fost fotbalist la Zorya Luhansk, a murit la 46 de ani pe frontul Ucraina.

Deși era născut la Sverdlovsk, în Ucraina, acesta a luptat de partea Rusiei încă din 2014, când Vladimir Putin a ocupat Crimeea.

Polovkov se afla de mai bine de un deceniu în armata rusă și ar fi fost ucis de militarii ucraineni. Vestea a fost dată de Federața de Fotbal din Dovzhansk (Sverdlovsk), locul în care fostul fundaș s-a născut.

Fotbalist ucrainean ucis pe front! Trădase Ucraina și lupta pentru armata Rusiei!

Polovkov a evoluat în prima ligă din Ucraina pentru Stal și Zorya Luhansk, pentru care a adunat 78 de meciuri, reușind să marcheze de două ori.

A evoluat timp de doi ani în Uzbekistan, pentru Navbahor Namangan și Andijon, iar în 2012 s-a întors acasă, la Shakhtar Sverdlovsk, de unde avea să se retragă un an mai târziu.

În 2014, după prima invazie a Ucrainei, când Rusia a ocupat Peninsula Crimeei, Polovkov a început să colaboreze cu oamenii lui Vladimir Putin.

Din 2022, de când Rusia a atacat din nou Ucraina și a ocupat regiunile Luhansk și Donetsk, Polovkov a luptat împotriva propriei țări.

Polovkov nu este singurul fotbalist ucrainean care și-a pierdut viața pe front luptând pentru armata rusă. Anul trecut, Serhiy Petrov a fost ucis de ucraineni, după ce se înrolase de bună voie în armata rusă.

