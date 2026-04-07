Sorana Cîrstea (36 de ani, #29 WTA) s-a calificat en-fanfare în optimile de finală ale turneului de la Linz, după ce a trecut de Sinja Kraus (23 de ani, #119 WTA), scor 6-3, 6-3.

Jaqueline Cristian (27 de ani, #33 WTA) a părăsit competiția din Austria, în urma eșecului cu Tamara Korpatsch (30 de ani, #119 WTA).

În ziua în care a împlinit 36 de ani, Sorana Cîrstea nu a avut nicio emoție în meciul cu Sinja Kraus, beneficiara unui wild card în turneul de la Linz.

Sorana Cîrstea s-a calificat în sferturile turneului de la Linz

Experiența sportivei din România s-a văzut încă din primele momente ale meciului.

„Sori” s-a distanțat rapid la 5-0 și nu a mai cedat până la finalul setului, în ciuda unui break reușit de Kraus.

Actul secund a fost unul mai echilibrat. S-a mers cap la cap până la scorul de 3-3, moment în care Cîrstea a reușit să-i spargă serviciul adversarei și să ia o opțiune serioasă pentru câștigarea partidei, lucru care s-a și întâmplat.

Sorana a încheiat meciul după o oră și 28 de minute și a obținut calificarea în optimile de finală ale turneului din Austria.

Acolo, românca o va întâlni pe maghiara Dalma Galfi (27 de ani, #103 WTA). Cele două sportive s-au întâlnit o singură dată, iar Cîrstea se impunea în minimum de seturi, 7-5-6-3, în octombrie 2025 la Hong Kong.

Gabriela Ruse (28 de ani, #87 WTA) este și ea în optimi la Linz, după ce a trecut luni de Katie Boulter (29 de ani, #62 WTA), scor 7-6 (3), 7-6 (2).

Pentru un loc în sferturi, Gabi o va înfrunta pe Dayana Yastremska (25 de ani, #49 WTA).

Jaqueline Cristian, eliminată

România ar fi avut putut avea trei reprezentate în următoarea fază a competiției, însă Jaqueline Cristian s-a înclinat în fața nemțoaicei Tamara Korpatsch.

„Jac” a început perfect meciul și a reușit să câștige primul set, scor 6-4. În actul secund, românca a fost de nercunoscut. A câștigat doar un game, iar Korpatsch a dus meciul în decisiv.

Germanca a controlat și setul cu numărul 3 și a reușit să se impună, 6-4.

13,760 de euro a câștigat Cristian pentru participarea la turneul de la Linz

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport