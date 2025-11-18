Islanda U19 - România U19 0-3. Selecționata noastră a câștigat grupa preliminară pentru Campionatul European U19 din 2026.

Național va evolua acum în Turul de Elită care va stabili echipele participante la turneul final.

În acțiunea din această lună, naționala U19 a evoluat în trei partide, în urma cărora a terminat grupa de calificare pe prima poziție.

România U19 s-a calificat în Turul de Elită al Euro 2026

Selecționata condusă de Adrian Dulcea s-a impus astăzi cu 3-0 în fața Islandei U19, prin golurile reușite de Troy-Leo Tomșa, Alex Stoian și Mihai Toma, cel din urmă reușind și două pase decisive.

Partida s-a jucat la Chiajna și a fost a treia din această grupă preliminară, câștigată de România U19, după ce în primele două partide a învins Andorra U19, scor 4-1, și a remizat cu Finlanda U19, scor 1-1.

În Turul de Elită, cele 28 de echipe calificate vor fi împărțite în 7 grupe de 4 formații. Doar cele 7 câștigătoare de grupă vor însoți Țara Galilor (gazda) la turneul final de anul viitor.

Ediția anterioară s-a desfășurat în România U19, unde naționala noastră a ajuns în semifinale, unde a fost învinsă de Olanda, 1-3.

Lotul convocat pentru grupa de calificare

Portari : Bogdan Ungureanu (Sepsi OSK), Alexandru Maxim (FC Voluntari), Mihai Răcăşan (CSM Slatina);

: Bogdan Ungureanu (Sepsi OSK), Alexandru Maxim (FC Voluntari), Mihai Răcăşan (CSM Slatina); Fundaşi : Florin Gaşpăr (CSM Reşiţa), Ştefan Senciuc (ASA Tg. Mureş), Andrei Racu (Padova / Italia), Eduard Cotor (SV Meppen / Germania), Rareş Fotin (Andorra / Spania), Davide Moisa (Hellas Verona / Italia), Alin Techereş (Sepsi OSK);

: Florin Gaşpăr (CSM Reşiţa), Ştefan Senciuc (ASA Tg. Mureş), Andrei Racu (Padova / Italia), Eduard Cotor (SV Meppen / Germania), Rareş Fotin (Andorra / Spania), Davide Moisa (Hellas Verona / Italia), Alin Techereş (Sepsi OSK); Mijlocaşi : Robert Necşulescu (FCSB), Mihai Toma (FCSB), Troy Tomşa (Sassuolo / Italia), Efraim Bodo (FK Csikszereda), Robert Petculescu (FC Voluntari), Yanis Pîrvu (CFC Argeş), Andrei Toroc (Bologna / Italia), Raul Vereş (Las Rozas / Spania);

: Robert Necşulescu (FCSB), Mihai Toma (FCSB), Troy Tomşa (Sassuolo / Italia), Efraim Bodo (FK Csikszereda), Robert Petculescu (FC Voluntari), Yanis Pîrvu (CFC Argeş), Andrei Toroc (Bologna / Italia), Raul Vereş (Las Rozas / Spania); Atacanţi: Ştefan Chirilă (FC Cincinnati / SUA), Alexandru Stoian (FCSB), Raul Stanciu (CS Tunari)

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport