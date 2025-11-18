- Islanda U19 - România U19 0-3. Selecționata noastră a câștigat grupa preliminară pentru Campionatul European U19 din 2026.
- Național va evolua acum în Turul de Elită care va stabili echipele participante la turneul final.
În acțiunea din această lună, naționala U19 a evoluat în trei partide, în urma cărora a terminat grupa de calificare pe prima poziție.
România U19 s-a calificat în Turul de Elită al Euro 2026
Selecționata condusă de Adrian Dulcea s-a impus astăzi cu 3-0 în fața Islandei U19, prin golurile reușite de Troy-Leo Tomșa, Alex Stoian și Mihai Toma, cel din urmă reușind și două pase decisive.
Partida s-a jucat la Chiajna și a fost a treia din această grupă preliminară, câștigată de România U19, după ce în primele două partide a învins Andorra U19, scor 4-1, și a remizat cu Finlanda U19, scor 1-1.
În Turul de Elită, cele 28 de echipe calificate vor fi împărțite în 7 grupe de 4 formații. Doar cele 7 câștigătoare de grupă vor însoți Țara Galilor (gazda) la turneul final de anul viitor.
Ediția anterioară s-a desfășurat în România U19, unde naționala noastră a ajuns în semifinale, unde a fost învinsă de Olanda, 1-3.
Lotul convocat pentru grupa de calificare
- Portari: Bogdan Ungureanu (Sepsi OSK), Alexandru Maxim (FC Voluntari), Mihai Răcăşan (CSM Slatina);
- Fundaşi: Florin Gaşpăr (CSM Reşiţa), Ştefan Senciuc (ASA Tg. Mureş), Andrei Racu (Padova / Italia), Eduard Cotor (SV Meppen / Germania), Rareş Fotin (Andorra / Spania), Davide Moisa (Hellas Verona / Italia), Alin Techereş (Sepsi OSK);
- Mijlocaşi: Robert Necşulescu (FCSB), Mihai Toma (FCSB), Troy Tomşa (Sassuolo / Italia), Efraim Bodo (FK Csikszereda), Robert Petculescu (FC Voluntari), Yanis Pîrvu (CFC Argeş), Andrei Toroc (Bologna / Italia), Raul Vereş (Las Rozas / Spania);
- Atacanţi: Ştefan Chirilă (FC Cincinnati / SUA), Alexandru Stoian (FCSB), Raul Stanciu (CS Tunari)