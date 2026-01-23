Ilie Dumitrescu din Trivale FOTO. Robert Moldoveanu, GOLAZO din lovitură liberă » Gavrilaș, ca Islas la CM 1994 +17 foto
Ilie Dumitrescu din Trivale FOTO. Robert Moldoveanu, GOLAZO din lovitură liberă » Gavrilaș, ca Islas la CM 1994

  • METALOGLOBUS - FC ARGEȘ 0-2. Robert Moldoveanu (26 de ani) a marcat un gol care a amintit de execuțiile spectaculoase ale fostului internațional Ilie Dumitrescu (57 de ani).

Moldoveanu a deschis scorul în minutul 64 al partidei de la Clinceni, dintr-o lovitură liberă de la marginea terenului.

Metaloglobus - FC Argeș 0-2. Robert Moldoveanu, reușită în stilul lui Ilie Dumitrescu

Deși majoritatea jucătorilor se așteptau la o centrare, având în vedere poziția în care se afla, Moldoveanu a ales să șuteze.

Inclusiv portarul George Gavrilaș a fost surprins de execuție și s-a poziționat greșit. Mingea a trecut peste apărare și s-a oprit în plasa laterală, la colțul lung.

Robert Moldoveanu, gol în stilul lui Ilie Dumitrescu (Metaloglobus - Argeș). Foto: Captură Prima Sport
Robert Moldoveanu, gol în stilul lui Ilie Dumitrescu (Metaloglobus - Argeș). Foto: Captură Prima Sport

Reușita a amintit de primul gol înscris de Ilie Dumitrescu în celebrul meci cu Argentina, câștigat de România cu 3-2 la Cupa Mondială din 1994, pe stadionul Rose Bowl.

Atunci, Dumitrescu a marcat în minutul 11 cu un șut spectaculos din lovitură liberă, o execuție similară, care l-a surprins pe portarul Luis Islas, la fel ca în cazul reușitei din Superliga.

Robert Moldoveanu: „Mereu bat la antrenamente. Este o seară reușită”

Autorul execuției spectaculoase a explicat că, deși nu era el desemnat să bată lovitura libere, Bogdan Andone a avut încredere în el.

„Este o seară reușită, am venit aici să luăm cele trei puncte, asta este cel mai important. Eu zic că prima repriză a fost un meci mai strâns, dar în a doua, după ce au avut un om eliminat, s-a schimbat jocul.

Mă bucur mult că am marcat. Nu eu eram desemnat să execut. Mister și cu stafful m-au nominalizat pe mine să o fac. Mereu bat la antrenamente.

Avem șanse foarte mari (n.r. - la play-off) și nu trebuie să facem pași greșiți dacă vrem să ne atingem obiectivul. Ne dorim să luăm fiecare meci în parte și să jucăm la victorie.

