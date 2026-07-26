Contre în Formula 1  FOTO  Piastri își critică adversarul de la MP al Ungariei: „Inacceptabil! Se lupta pentru ultimul loc de parcă era în joc titlul mondial” +10 foto
Foto: Imago. Montaj: GOLAZO.ro
Formula 1

Contre în Formula 1 FOTO Piastri își critică adversarul de la MP al Ungariei: „Inacceptabil! Se lupta pentru ultimul loc de parcă era în joc titlul mondial”

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 26.07.2026, ora 22:24
  • Oscar Piastri (25 de ani), pilotul McLaren, l-a criticat pe Carlos Sainz (31 de ani) de la Williams, pentru un incident de la Marele Premiu al Ungariei.
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Cursa din Marele Premiu al Ungariei a fost câștigată de Lando Norris, fiind primul succes al campionului mondial în 2026. Podiumul a fost completat de Max Verstappen și Kimi Antonelli.

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FOTO. Piastri îl critică pe Sainz după incidentul de la MP al Ungariei

Oscar Piastri s-a declarat extrem de nemulțumit după ce Carlos Sainz, care se afla cu un tur în urmă, l-a acroșat în Marele Premiu al Ungariei, cursă încheiată duminică.

Piastri a intrat la boxe din poziția de lider pentru al doilea schimb de pneuri și a revenit pe circuit în spatele lui Carlos Sainz și Fernando Alonso, care se aflau la coada clasamentului.

În virajul al doilea, Sainz a intrat în monopostul lui Piastri, fără să-și dea seama că australianul se afla lângă el. La finalul cursei, pilotul de la McLaren l-a criticat pe Sainz:

„Da, știam că au existat probleme cu steagurile albastre, dar acestea erau afișate pe toate panourile comisarilor de cursă.

Eram chiar în spatele lui. Nu-mi venea să cred ce s-a întâmplat. Să fii lovit de o mașină aflată cu un tur în urmă este ultimul lucru la care te aștepți într-o cursă. Nu mă interesează dacă nu m-a văzut.

Faptul că nu m-a observat și că nimeni nu l-a avertizat sau că a existat o asemenea lipsă de atenție este inacceptabil.

Se lupta cu Fernando pentru ultimul loc de parcă era în joc titlul mondial. Din cauza lui am pierdut conducerea cursei. De obicei îi critică pe alții, iar și el a fost criticat în trecut pentru modul în care se comportă pe circuit.

Când faci un asemenea lucru, cred că ar trebui să te uiți puțin în oglindă”, a declarat Oscar Piastri, conform sports.yahoo.com.

Carlos Sainz l-a acroșat pe Oscar Piastri în MP al Ungariei. Foto: captură X/@F1
Carlos Sainz l-a acroșat pe Oscar Piastri în MP al Ungariei. Foto: captură X/@F1

Galerie foto (10 imagini)

Carlos Sainz l-a acroșat pe Oscar Piastri în MP al Ungariei. Foto: captură X/@F1 Carlos Sainz l-a acroșat pe Oscar Piastri în MP al Ungariei. Foto: captură X/@F1 Carlos Sainz l-a acroșat pe Oscar Piastri în MP al Ungariei. Foto: captură X/@F1 Carlos Sainz l-a acroșat pe Oscar Piastri în MP al Ungariei. Foto: captură X/@F1 Carlos Sainz l-a acroșat pe Oscar Piastri în MP al Ungariei. Foto: captură X/@F1
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Deși au existat probleme intermitente cu sistemul GPS, care au afectat afișarea steagurilor albastre pe volanul piloților, Sainz și Alonso au primit în continuare avertizări prin panourile luminoase operate de comisarii de pe circuit.

Oscar Piastri și-a exprimat nemulțumirea și față de echipa sa, care l-a pus într-o situație care a dus la pierderea primului loc.

„Cred că momentul opririi mele la boxe a fost bun. Voiam să profităm de oprirea lui Lewis Hamilton, ceea ce era perfect normal. Dacă nu aș fi fost lovit, aș fi rămas în fața lui Lando.

În momentul în care Lando a ieșit din boxe înaintea mea, am știut că nu aveam ritmul necesar pentru a-l ataca și că șansele mele la victorie dispăruseră.

Eram foarte nervos pentru că pierdusem conducerea cursei. Dar nu a fost vina echipei, ci vina lui Carlos”.

Am simțit că echipa ar fi putut să nu-l cheme pe Lando la boxe dacă era doar o luptă între noi doi, dar știu că nu este vorba doar despre noi. Lando avea propria cursă de câștigat și mai erau și alți piloți implicați. Nu puteau să-i compromită cursa pentru ceva ce nu era sub controlul lui și nici sub controlul meu. Din acest punct de vedere, totul a fost în regulă. Eram doar extrem de supărat pe ceea ce se întâmplase. Oscar Piastri, pilot McLaren

Carlos Sainz: „Nu aveam nicio idee că urma să fiu depășit”

În apărarea sa, Carlos Sainz a explicat că nu se aștepta ca monopostul lui Piastri să fie atât de aproape.

„Nu aveam luminile albastre pe volan, iar în mod normal, când ne luptăm pentru o poziție, acestea ne ajută să înțelegem dacă suntem ajunși din urmă cu un tur.

În acel moment nu aveam nicio idee că urma să fiu depășit cu un tur și, în plus, eram într-o luptă intensă cu Fernando, încercând să-l depășesc la intrarea în viraj. Nu mă așteptam ca Oscar să fie acolo.

Chiar dacă m-aș fi așteptat, era în unghiul meu mort, așa că, sincer, îmi era imposibil să evit contactul. Probabil că o comunicare mai bună ar fi ajutat, dar sunt incidente de cursă care se mai întâmplă”, a spus Carlos Sainz.

Piloții care au intrat în puncte la finalul cursei din Ungaria:

Loc/PilotTimp
1. Lando Norris (McLaren)Lider
2. Max Verstappen (Red Bull Racing)+15.080
3. Kimi Antonelli (Mercedes)+18.728
4. Charles Leclerc (Ferrari)+23.840
5. Lewis Hamilton (Ferrari)+24.540
6. Isack Hadjar (Red Bull Racing)+55.488
7. George Russell (Mercedes)+57.503
8. Liam Lawson (Racing Bulls)Peste 1 tur
9. Nico Hulkenberg (Audi)Peste 1 tur
10. Arvid Lindblad (Racing Bulls)Peste 1 tur

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