„Sufăr alături de toată lumea”  Andrei Cordea, după memoriul depus la FRF împotriva lui CFR Cluj: „Nu-mi priește”
Foto: Sport Pictures
Superliga

„Sufăr alături de toată lumea” Andrei Cordea, după memoriul depus la FRF împotriva lui CFR Cluj: „Nu-mi priește”

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 26.07.2026, ora 21:46
  • Andrei Cordea (27 de ani), fotbalistul celor de la CFR Cluj, a vorbit despre memoriul depus la FRF împotriva clubului, din cauza restanțelor salariale.
  • CFR Cluj se confruntă cu mari probleme financiare în această perioadă.
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În urmă cu câteva zile, formația din Gruia a primit o nouă interdicție la transferuri din partea FIFA, iar Iuliu Mureșan a decis să renunțe la funcția de președinte al clubului, pe care o ocupa din octombrie 2025.

În plus, Karlo Muhar și Andrei Cordea au notificat clubul cu privire la restanțele salariale pe care le au de încasat.

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Andrei Cordea: „Sufăr alături de toată lumea

Extrema dreapta a celor de la CFR Cluj speră că situația de la club să se rezolve cât mai curând. Cordea își dorește să se găsească și soluții pentru a-și putea primi banii.

„Sunt fotbalist profesionist. Cât timp îmbrac tricoul acestei echipe voi da tot ceea ce am mai bun. Sufăr alături de toată lumea. Nu-mi priește această situație. Sper să fie bine.

Aștept să se clarifice lucrurile cu memoriul meu. Asta este între mine și club. Cu siguranță se vor găsi soluții cum s-au găsit și până acum. O să fie bine”, a declarat Andrei Cordea la conferința premergătoare meciului cu FC Voluntari, citat de digisport.ro.

3 milioane de euro
este cota de piață a lui Andrei Cordea, conform Transfermarkt

În cazul în care Cordea nu-și va primi salariile restante, acesta va avea dreptul să-și rezilieze contractul cu CFR Cluj și să devină jucător liber de contract.

Pentru CFR Cluj urmează partida cu nou-promovata FC Voluntari de luni, de la ora 18:30. Meciul va fi transmis liveSCORE pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

După acest duel, echipa antrenată de Antonio Folha se va pregăti pentru returul cu Alashkert, de joi, din turul 2 preliminar al Conference League. Scorul a fost 1-1 în tur.

Ioan Varga: „Totul se va rezolva zilele viitoare

Patronul celor de la CFR Cluj a anunțat că va reveni în perioada următoare în țară și va plăti toate datoriile. Afirmațiile au fost făcute la scurt timp după demisia lui Iuliu Mureșan.

„I-am semnat demisia, asta e! Omu' (n.r. - Iuliu Mureșan) are o etate, trebuie să înțelegem, vrea să-și crească nepoții.

Nu e bai. De oameni care fug la greu n-am nevoie, CFR Cluj nu are cum crește astfel. Mergem înainte, nicio problemă. Lasă că vin eu acasă și fac plățile, se rezolvă tot.

Eu mă duc la luptă cu bărbați adevărați, cu caracterele tari, cu războinicii. La bine, toți sunt la miere, când sunt nori și începe ploaia, toată lumea nu știe cum să fugă.

Doamne ferește, ce colaps?! Băgați niște titluri... Avem conducere, cum nu?! Avem Marian Copilu, avem Cipri Deac, îl avem pe Ionuț (n.r Ionuț Ivașcu), avem președinte, vicepreședinte, directori, îl avem pe Marian Băgăcean. Ce colaps, ce haos?! Totul se va rezolva zilele viitoare.

CFR Cluj este unul dintre cluburile puternice ale României, stați liniștiți! Suporterii, oamenii, să stea liniștiți, totul se rezolvă.

Jucătorii să se concentreze la meciul din cupele europene și va fi bine, știu foarte bine că eu sunt om de cuvânt”, a declarat Ioan Varga, citat de gsp.ro.

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