„M-a durut ca om și ca dinamovist” Episodul neplăcut trăit de o legendă din „Ștefan cel Mare”, povestit de un coleg de echipă

Ionel Augustin (70 de ani), legenda clubului Dinamo, s-a declarat dezamăgit de faptul că fanii nu l-au recunoscut pe Florin Cheran (78 de ani) în ziua în care a început demolarea stadionului „câinilor”.

Demolarea vechiului stadion al lui Dinamo a început pe 20 ianuarie, cu un eveniment dedicat suporterilor, la care au fost invitate legende și alte nume importante din istoria clubului printre care și Ionel Augustin sau Florin Cheran.

Ionel Augustin: „Nu îl cunoștea nimeni! Mă durea că treceau pe lângă el”

„Oneață” sau „Pantera Roz” așa cum este poreclit Augustin susține că a rămas cu un gust amar în urma evenimentului.

„Încep cu o parte negativă din punctul ăsta de vedere (n.r. al legendelor lui Dinamo) la demolarea stadionului. Au fost invitate fostele glorii ale clubului Dinamo (…) Și era lângă mine Florin Cheran, «Vava». Superdinamovist și valoare mare de tot.

Lumea venea pe lângă noi «dom’le, o poză». Tot timpul, un autograf, încântat și eu, foarte fericit din punctul ăsta de vedere că vin și mă abordează.

Pe când, pe Cheran Florin nu îl cunoștea absolut nimeni. M-a durut, am simțit o durere… Absolut nimeni nu s-a dus la el. M-a durut ca om și ca dinamovist.

În momentul în care dădeam autografe și cereau să facă poze cu mine, le spuneam «uite, vi-l prezint pe Cheran Florin», a declarat Ionel Augustin, citat de fanatik.ro.

Întrebat despre sentimentele pe care le-a trăit Cheran, fostul atacant a replicat:

„Sunt ferm convins că l-a marcat și l-a durut, dar Vava nu se arată. El a fost un jucător fantastic și un luptător”, a adăugat Augustin.

Ionel Augustin: „A avut grijă de mine, m-a luat sub aripa lui”

Ionel Augustin a dezvăluit și rolul extrem de important pe care l-a avut Cheran în cariera sa.

„Eu am o stimă și un respect uriaș pentru Florin Cheran, care a avut și o contribuție la evoluția mea, când era la echipă.

Eu promovasem, a avut grijă de mine, m-a luat sub aripa lui. Știți cum se întâmplă când un jucător tânăr vine la echipă. Tocmai de aceea m-a durut acest episod” , a concluzionat Augustin.

Cine e Florin Cheran

Născut pe 5 aprilie 1947 la Râmniu Vâlcea, Florin Cheran a jucat 11 sezoane consecutive pentru Dinamo (1969-1980) și a mai evoluat în tricoul alb-roșu în sezonul 1985-1986.

Florin Cheran/ Foto: captura ecran Youtube @Un Podcast

Fostul mare fundaș are în palmares 4 titluri de campion al României (1971, 1973, 1975, 1977) și o Cupa României (1986).

285 de meciuri și 8 goluri are Chiran în tricoul lui Dinamo

Cheran s-a retras din activitate pe 8 iunie 1986, în meciul FC Bihor Oradea vs Dinamo București 0-2.

A debutat la echipa națională a României pe 18 aprilie 1971 în meciul cu Albania, 2-1 pentru „tricolori”, jucând 37 de partide pentru prima reprezentativă a României.

După ce și-a încheiat cariera de fotbalist, „Vava” a fost secundul mai multor antrenori care au trecut pe la Dinamo, inclusiv al lui Mircea Lucescu (80 de ani), actualaul selecționer al României.

La începutul anilor 2000, Cheran a făcut parte din staff-ul primei reprezentative a României și a fost pe rând secundul lui Lazslo Boloni și Gheorghe Hagi.

Ulterior, și-a continuat activitatea în cadrul Federației Române de Fotbal, unde, timp de aproape nouă ani, a pregătit ca antrenor principal mai multe selecționate naționale de juniori.

