Declarație controversată Patrick McEnroe: „Un tenismen de 17 ani  ar câștiga 6-1, 6-1 cu Sabalenka” » Cum și-a justificat opinia

Patrick McEnroe (59 de ani) a oferit o declarație controversată într-o emisiune radio.

Fostul tenismen a vorbit despre duelurile din tenis dintre bărbați și femei.

În finalul anului 2025, Aryna Sabalenka (#1 ATP) și Nick Kyrgios s-au întâlnit într-o nouă ediție a „Bătăliei Sexelor”, câștigată de australian, meci care a generat numeroase opinii în contradictoriu pe acest subiect.

Patrick McEnroe: „Un junior ar învinge-o pe Aryna Sabalenka cu 6-1 , 6-1 ”

Acum, fostul tenismen a creat noi controverse prin afirmațiile sale.

„Dacă l-ai pune pe cel mai bun junior, cel mai bun tânăr de 17 ani, să joace cu Aryna Sabalenka, acesta ar învinge-o cu 6-1, 6-1 sau ceva de genul ăsta. Dar pentru mine asta e irelevant.

Nu spun asta pentru a minimaliza tenisul feminin, iubesc tenisul feminin. Dacă va fi un meci bun, îl voi urmări cu mai multă atenție decât un meci la masculin, unde e vorba o victorie zdrobitoare.

Este un joc complet diferit. Din anumite motive, oamenii nu privesc tenisul în același mod, pentru că le văd pe Madison Keys sau Sabalenka lovind cu forehand-ul cu aceeași forță precum Sinner.

Dar ele nu lovesc în același mod, nu oferă același spin, iar mișcarea este diferită”, a spus Patrick McEnroe în emisiunea „Holding Court”, potrivit marca.com.

Patrick McEnroe a câștigat un singur titlu de Grand Slam în carieră, la Roland Garros în 1989, iar cea mai bună clasare în ierarhia ATP a fost locul 3, în 1993.

