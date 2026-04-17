Fază analizată 6 minute la VAR! FOTO: Penalty controversat în Oțelul - UTA. Mihalcea, criză de nervi pe margine » Două eliminări pentru arădeni

Oțelul Galați - UTA Arad. Gazdele au primit un penalty în minutul 18 al partidei după o fază controversată care a fost analizată în camera VAR timp de 6 minute.

UTA Arad a încheiat partida de la Galați în 9 oameni, după ce doi jucători ai echipei au fost eliminați.

Partida cu Oțelul nu a fost una reușită pentru UTA Arad, formația pregătită de Adrian Mihalcea încheind partida în 9 oameni, după ce Pospielov și Alomerovic au fost eliminați.

În prelungirile partidei de la Galați, Debeljuh, jucătorul Oțelului, a scăpat pe un contraatac periculos spre poarta apărată de Gorcea.

Din Alomerovic a venit din spate și l-a faultat pe adversarul său, după o intrarea dură cu talpa pe gleznă. Inițial, arbitrul Cristian Moldoveanu i-a acordat doar cartonașul galben macedoneanului.

„Centralul” a fost chemat în camera VAR pentru a revedea faza. După analiză, Moldoveanu și-a schimbat decizia și l-a eliminat direct pe Alomerovic pentru intrarea sa.

FOTO. Oțelul a primit penalty după 6 minute de analiză VAR. Pospielov, eliminat

În minutul 12, atacantul celor de la Oțelul, Patrick Fernandes, a primit mingea în careu și a preluat-o cu pieptul.

Din pieptul lui Fernandes, mingea a fost ajuns în mâna fundașului Dmytro Pospielov, de la UTA Arad. Cei de la Oțelul au cerut penalty imediat după intervenția ucraineanului, dar arbitrul Moldoveanu Cristian nu a dictat lovitură de pedeapsă.

Faza a continuat tot cu atacul celor de la Oțelul, încheiată cu un șut mult peste poartă. După acel moment, „centralul” a oprit jocul pentru a aștepta un verdict din camera VAR pentru un potențial penalty în favoarea gazdelor.

După mai multe minute de așteptarea, Cristian Moldoveanu a fost chemat să revadă faza în care au fost implicați Fernandes și Pospielov.

După aproximativ 6 minute de analiză, arbitrul partidei a dictat penalty pentru Oțelul și i-a arătat direct cartonașul lui Pospielov pentru hențul comis.

Decizia i-a nemulțumit pe cei de la UTA, care și-au pus mâinile în cap și au protestat vehement. Pe marginea terenului, antrenorul echipei, Adrian Mihalcea, a avut o criză de nervi la adresa „centralului”.

Cristian Moldoveanu a observat comportamentul lui Mihalcea și l-a avertizat cu cartonașul galben pe antrenor. În plus, un membru al staff-ului arădenilor a fost eliminat de arbitru.

Penalty-ul primit de Oțelul a fost transformat de Andrei Ciobanu, în minutul 19.

Oțelul - UTA Arad, echipele de start

Oțelul : Dur-Bozoancă - Zhelev, Zivulic, Iacob, Kazu - Ciobanu, Lameira - Bană, Andrezinho, Luan Campos - Fernandes

: Dur-Bozoancă - Zhelev, Zivulic, Iacob, Kazu - Ciobanu, Lameira - Bană, Andrezinho, Luan Campos - Fernandes Rezerve : Popescu, Rus, Neicu E., Conrado, Ne Lopes, Chira, Bordun, Pedro Nuno, Bruno Paz, Debeljuh, Neicu C., Sandu

: Popescu, Rus, Neicu E., Conrado, Ne Lopes, Chira, Bordun, Pedro Nuno, Bruno Paz, Debeljuh, Neicu C., Sandu Antrenor : Stjepan Tomas

: Stjepan Tomas UTA Arad : Gorcea - Iacob, Poulolo, Pospielov, Alomerovic - Odada, Sota - Abdallah, Roman, Taroi - Coman

: Gorcea - Iacob, Poulolo, Pospielov, Alomerovic - Odada, Sota - Abdallah, Roman, Taroi - Coman Rezerve : Tordai, Țuțu, Benga, Stolnik, Van Durmen, Hrezdac, Mihai, Tolcea, Ciubăncan

: Tordai, Țuțu, Benga, Stolnik, Van Durmen, Hrezdac, Mihai, Tolcea, Ciubăncan Antrenor : Adrian Mihalcea

: Adrian Mihalcea Arbitru: Moldoveanu Cristian, A1: Bucsi Imre-Laszlo, A2: Neacșu Ionuț Traian, VAR: Bîrsan Marcel, AVAR: Chivulete Andrei

Moldoveanu Cristian, Bucsi Imre-Laszlo, Neacșu Ionuț Traian, Bîrsan Marcel, Chivulete Andrei Stadion: „Oțelul”, Galați

