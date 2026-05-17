Eroii Craiovei Un puști de 19 ani și palestinianul care înscrie în meciurile esențiale au pus Clujul la pământ în 10 minute +43 foto
Matei și Al-Hamlawi au înscris pentru 1-0 și 2-0 în prima repriză, la Craiova - Cluj. Foto: Raed Krishan
Superliga

Eroii Craiovei Un puști de 19 ani și palestinianul care înscrie în meciurile esențiale au pus Clujul la pământ în 10 minute

alt-text Theodor Jumătate , Vlad Nedelea , Iosif Popescu (foto/video) , Raed Krishan (video&foto)
alt-text Publicat: 17.05.2026, ora 21:29
alt-text Actualizat: 17.05.2026, ora 21:43
  • U CRAIOVA - U CLUJ. David Matei, 19 ani, și Assad Al-Hamlawi (25) au deschis calea Craiovei spre titlu, duminică seară. 
  • Tânărul cumpărat cu numai 75.000 de euro și vârful care decide partidele decisive în cursa spre titlu au înscris pentru 1-0 și 2-0.
  • La startul reprizei secunde, Al-Hamlawi a mai punctat o dată și pentru 3-0. Cu călcâiul!

Finala campionatului a început cu o Craiova furibundă. Decisă să răzbune acel 0-4 de la Cluj, pe 13 aprilie, când a jucat trei sferturi de meci în inferioritate, după eliminarea lui Etim.

Echipa lui Filipe Coelho voia să înscrie din nou în poarta lui U, după zece luni și trei confruntări albe (0-0 la Cluj, în sezonul regulat, 0-4 în play-off și 0-0 după 120 de minute, 6-5 la penaltyuri în finala Cupei României).

Titlul e în Bănie după 35 de ani! VIDEO: U Craiova o zdrobește pe U Cluj și reușește eventul,  după un adevărat spectacol pe „Oblemenco”
Citește și
Titlul e în Bănie după 35 de ani! VIDEO: U Craiova o zdrobește pe U Cluj și reușește eventul, după un adevărat spectacol pe „Oblemenco”
Citește mai mult
Titlul e în Bănie după 35 de ani! VIDEO: U Craiova o zdrobește pe U Cluj și reușește eventul,  după un adevărat spectacol pe „Oblemenco”

Nu mai punctase contra alb-negrilor de la 2-1, tot acasă, pe 28 iulie, în etapa a treia a Ligii 1.

Și, mai mult decât orice revanșă, voia să lovească dur Clujul pentru a-și asigura din start victoria și titlul de campioană așteptat în Bănie de 35 de ani.

Matei, puștiul de 19 ani cumpărat cu 75.000 de euro, a deschis calea Craiovei spre titlu

Nici 10 minute nu au trecut și Craiova avea 2-0. Doi marcatori speciali: un puști și un golgheter al meciurilor importante. David Matei și Assad Al-Hamlawi.

U Craiova - U Cluj FOTO Raed Krishan (GOLAZO.ro) .jpeg
U Craiova - U Cluj FOTO Raed Krishan (GOLAZO.ro) .jpeg

Galerie foto (43 imagini)

U Craiova - U Cluj FOTO Raed Krishan (GOLAZO.ro) .jpeg U Craiova - U Cluj FOTO Raed Krishan (GOLAZO.ro).jpeg U Craiova - U Cluj FOTO Raed Krishan (GOLAZO.ro).jpeg U Craiova - U Cluj FOTO Raed Krishan (GOLAZO.ro).jpeg U Craiova - U Cluj FOTO Raed Krishan (GOLAZO.ro) .jpeg
+43 Foto
labels.photo-gallery

Matei e jucătorul U21 cumpărat cu numai 75.000 de euro în iulie 2025, de la CSA Steaua.

În vârstă de 19 ani, mijlocașul ofensiv a avut nevoie de câteva luni de adaptare. Din octombrie, a devenit titular indiscutabil al lui Coelho.

900.000 de euro
valorează David Matei acum, potrivit Transfermarkt. În vara lui 2025, avea o cotă de 250.000

El a deschis scorul duminică seară. S-a demarcat perfect la marginea careului mare după pasa lui Bancu și a șutat excelent, la colț. Acolo unde portarul nu mai avea șanse să apere.

A fost primul său gol în play-off pentru alb-albaștri.

5 goluri
și două assisturi are David Matei în 36 de meciuri la U Craiova

Al-Hamlawi, 8 goluri contra adversarilor tari ai Craiovei. Duminică, pentru 2-0 și 3-0

Dacă Matei a deschis calea Craiovei spre titlu, Al-Hamlawi a impus Craiova și mai puternic în confruntarea cu U Cluj.

Internaționalul palestinian, 25 de ani, a ajuns în Bănie tot în vara lui 2025, dar Universitatea a plătit un milion de euro când l-a transferat din Polonia, de la Slask Wroclaw.

15 goluri
și 5 pase decisive are Assad Al-Hamlawi în 47 de partide jucate la Craiova în toate competițiile

Assad are 10 goluri în 33 de dueluri în Liga 1.

Dintre ele, șapte au fost în jocuri importante, cu adversari tari.

U Craiova - U Cluj FOTO Raed Krishan - GOLAZO.ro .jpeg
U Craiova - U Cluj FOTO Raed Krishan - GOLAZO.ro .jpeg

Galerie foto (43 imagini)

U Craiova - U Cluj FOTO Raed Krishan (GOLAZO.ro) .jpeg U Craiova - U Cluj FOTO Raed Krishan (GOLAZO.ro).jpeg U Craiova - U Cluj FOTO Raed Krishan (GOLAZO.ro).jpeg U Craiova - U Cluj FOTO Raed Krishan (GOLAZO.ro).jpeg U Craiova - U Cluj FOTO Raed Krishan (GOLAZO.ro) .jpeg
+43 Foto
labels.photo-gallery
  • 28 iulie: „dublă” la 2-1 cu U Cluj (a). 
  • 9 februarie: la 1-1 cu Dinamo (d). 
  • 15 februarie: la 1-0 cu FCSB (a). 
  • 6 aprilie: la 2-0 cu CFR Cluj (a), în play-off. 
  • 19 aprilie: la 1-0 cu Rapid (a), în play-off. 
  • 17 mai: „dublă” la finala campionatului, cu U Cluj (a). Golurile de 2–0 și 3-0. 

Duminică seară, Al-Hamlawi a scăpat singur de la 40 de metri și a înscris cu ușurință în duelul unu contra unu cu Lefter. 

Cum a pornit repriza secundă, în minutul 48, Assad a marcat și pentru 3-0. Cu călcâiul.

Matei și Al-Hamlawi, duetul care împlinește visul Craiovei. Victorie și titlu.

Citește și

Bănia, în flăcări VIDEO: Peluza Nord a transformat arena alb-albastră într-o cetate la Craiova - U Cluj, finala campionatului
Superliga
20:35
Bănia, în flăcări VIDEO: Peluza Nord a transformat arena alb-albastră într-o cetate la Craiova - U Cluj, finala campionatului
Citește mai mult
Bănia, în flăcări VIDEO: Peluza Nord a transformat arena alb-albastră într-o cetate la Craiova - U Cluj, finala campionatului
Imagini senzaționale de la Craiova  FOTO+VIDEO. Suporterii olteni au blocat autocarul înaintea finalei campionatului!
Superliga
19:51
Imagini senzaționale de la Craiova FOTO+VIDEO. Suporterii olteni au blocat autocarul înaintea finalei campionatului!
Citește mai mult
Imagini senzaționale de la Craiova  FOTO+VIDEO. Suporterii olteni au blocat autocarul înaintea finalei campionatului!

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Controversă privind punctele acordate de Moldova României la Eurovision 2026. Prezentatoarea: „Voi glumiți? Asta trebuie eu să citesc?”
Controversă privind punctele acordate de Moldova României la Eurovision 2026. Prezentatoarea: „Voi glumiți? Asta trebuie eu să citesc?”
Controversă privind punctele acordate de Moldova României la Eurovision 2026. Prezentatoarea: „Voi glumiți? Asta trebuie eu să citesc?”
liga 1 u cluj u craiova david matei Assad Al-Hamlawi
Știrile zilei din sport
„Suntem pregătiți să-l înlocuim”  Mihai Rotaru dă detalii despre viitor, după ce U Craiova a luat titlul: „Știm ce avem de făcut”
Superliga
01:02
„Suntem pregătiți să-l înlocuim” Mihai Rotaru dă detalii despre viitor, după ce U Craiova a luat titlul: „Știm ce avem de făcut”
Citește mai mult
„Suntem pregătiți să-l înlocuim”  Mihai Rotaru dă detalii despre viitor, după ce U Craiova a luat titlul: „Știm ce avem de făcut”
Party la Craiova  VIDEO + FOTO. Petrecerea de titlu a formației din Bănie a început după 1 noaptea: imagini de la restaurant
Superliga
01:28
Party la Craiova VIDEO + FOTO. Petrecerea de titlu a formației din Bănie a început după 1 noaptea: imagini de la restaurant
Citește mai mult
Party la Craiova  VIDEO + FOTO. Petrecerea de titlu a formației din Bănie a început după 1 noaptea: imagini de la restaurant
Chivu, vedeta paradei lui Inter VIDEO: Cântece și bannere la adresa tehnicianului român, la  petrecerea pentru event + Gestul făcut de Thuram
Stranieri
00:45
Chivu, vedeta paradei lui Inter VIDEO: Cântece și bannere la adresa tehnicianului român, la petrecerea pentru event + Gestul făcut de Thuram
Citește mai mult
Chivu, vedeta paradei lui Inter VIDEO: Cântece și bannere la adresa tehnicianului român, la  petrecerea pentru event + Gestul făcut de Thuram
Nebunie la conferință  VIDEO+FOTO Jucătorii au intrat peste Coelho: antrenorul s-a urcat pe masă, încercând să scape. N-a reușit!
Superliga
00:47
Nebunie la conferință VIDEO+FOTO Jucătorii au intrat peste Coelho: antrenorul s-a urcat pe masă, încercând să scape. N-a reușit!
Citește mai mult
Nebunie la conferință  VIDEO+FOTO Jucătorii au intrat peste Coelho: antrenorul s-a urcat pe masă, încercând să scape. N-a reușit!
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
01:28
Party la Craiova VIDEO + FOTO. Petrecerea de titlu a formației din Bănie a început după 1 noaptea: imagini de la restaurant
Party la Craiova  VIDEO + FOTO. Petrecerea de titlu a formației din Bănie a început după 1 noaptea: imagini de la restaurant
01:02
„Suntem pregătiți să-l înlocuim” Mihai Rotaru dă detalii despre viitor, după ce U Craiova a luat titlul: „Știm ce avem de făcut”
„Suntem pregătiți să-l înlocuim”  Mihai Rotaru dă detalii despre viitor, după ce U Craiova a luat titlul: „Știm ce avem de făcut”
00:47
Nebunie la conferință VIDEO+FOTO Jucătorii au intrat peste Coelho: antrenorul s-a urcat pe masă, încercând să scape. N-a reușit!
Nebunie la conferință  VIDEO+FOTO Jucătorii au intrat peste Coelho: antrenorul s-a urcat pe masă, încercând să scape. N-a reușit!
00:47
„Al câtelea titlu ați câștigat în seara asta?” Întrebarea pusă de Gabi Balint lui Pavel Badea, șeful CS Universitatea Craiova » Înalta Curte va da răspunsul
„Al câtelea titlu ați câștigat în seara asta?” Întrebarea pusă de Gabi Balint lui Pavel Badea, șeful CS Universitatea Craiova » Înalta Curte va da răspunsul
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Emoție și comoție

Radu Naum: Emoție și comoție

Radu Naum: Emoție și comoție
Legea 18 și veselia

Cristian Geambașu: Legea 18 și veselia

Cristian Geambașu: Legea 18 și veselia
Momentul de la târgul de armament cu Nicușor Dan și băiatul său de 4 ani

Cătălin Tolontan: Momentul de la târgul de armament cu Nicușor Dan și băiatul său de 4 ani

Cătălin Tolontan: Momentul de la târgul de armament cu Nicușor Dan și băiatul său de 4 ani
Chivu: ce n-a mai văzut Italia!

Theodor Jumătate: Chivu: ce n-a mai văzut Italia!

Theodor Jumătate: Chivu: ce <span>n-a</span> mai văzut Italia!
V-a plăcut finala Cupei?

Cristian Geambașu: V-a plăcut finala Cupei?

Cristian Geambașu: <span>V-a</span> plăcut finala Cupei?
Boom eee, Rapid ce mai e: non combat sau non valoare?

Dan Udrea: Boom eee, Rapid ce mai e: non combat sau non valoare?

Dan Udrea: Boom eee, Rapid ce mai e: non combat sau non valoare?
7 mai 1986 - Hai, Steaua!

Cătălin Tolontan: 7 mai 1986 - Hai, Steaua!

Cătălin Tolontan: 7 mai 1986 <span>-</span> Hai, Steaua!
Sus pe masă, fără bani

Cristian Geambașu: Sus pe masă, fără bani

Cristian Geambașu: Sus pe masă, fără bani
Arbitrajul e noul scop al fotbalului

Radu Naum: Arbitrajul e noul scop al fotbalului

Radu Naum: Arbitrajul e noul scop al fotbalului
Sigla

Cristian Geambașu: Sigla

Cristian Geambașu: Sigla
Exercițiu de ipocrizie

Cristian Geambașu: Exercițiu de ipocrizie

Cristian Geambașu: Exercițiu de ipocrizie
Când colonelul bagă capul în poza din care lipsește chiar generalul!

Dan Udrea: Când colonelul bagă capul în poza din care lipsește chiar generalul!

Dan Udrea: Când colonelul bagă capul în poza din care lipsește chiar generalul!
România și București, 8 zile de invidie pe Ungaria și Budapesta!

Dan Udrea: România și București, 8 zile de invidie pe Ungaria și Budapesta!

Dan Udrea: România și București, 8 zile de invidie pe Ungaria și Budapesta!
Din ce lume venea Steaua?

Cristian Geambașu: Din ce lume venea Steaua?

Cristian Geambașu: Din ce lume venea Steaua?
Să plângă cât vor!

Cristian Geambașu: Să plângă cât vor!

Cristian Geambașu: Să plângă cât vor!
Cine e hoțul, cine e prostul?

Dan Udrea: Cine e hoțul, cine e prostul?

Dan Udrea: Cine e hoțul, cine e prostul?
Frumoasa lecție a campionului Chivu

Theodor Jumătate: Frumoasa lecție a campionului Chivu

Theodor Jumătate: Frumoasa lecție a campionului Chivu
Ce a fost asta?

Cristian Geambașu: Ce a fost asta?

Cristian Geambașu: Ce a fost asta?
Ce sens are să ne întrebăm despre CSM?

Radu Naum: Ce sens are să ne întrebăm despre CSM?

Radu Naum: Ce sens are să ne întrebăm despre CSM?
Populismul lui Ciucu în cazul CSM București

Dan Udrea: Populismul lui Ciucu în cazul CSM București

Dan Udrea: Populismul lui Ciucu în cazul CSM București
Top stiri
Titlul e în Bănie după 35 de ani! VIDEO: U Craiova o zdrobește pe U Cluj și reușește eventul,  după un adevărat spectacol pe „Oblemenco”
Superliga
17.05
Titlul e în Bănie după 35 de ani! VIDEO: U Craiova o zdrobește pe U Cluj și reușește eventul, după un adevărat spectacol pe „Oblemenco”
Citește mai mult
Titlul e în Bănie după 35 de ani! VIDEO: U Craiova o zdrobește pe U Cluj și reușește eventul,  după un adevărat spectacol pe „Oblemenco”
„Am dat lovitura”  FOTO+VIDEO. Chivu, emoție și amuzament: Dimarco i-a vărsat apă în cap + poze cu familia și moment special cu Pio Esposito
Campionate
17.05
„Am dat lovitura” FOTO+VIDEO. Chivu, emoție și amuzament: Dimarco i-a vărsat apă în cap + poze cu familia și moment special cu Pio Esposito
Citește mai mult
„Am dat lovitura”  FOTO+VIDEO. Chivu, emoție și amuzament: Dimarco i-a vărsat apă în cap + poze cu familia și moment special cu Pio Esposito
Bănia, în flăcări VIDEO: Peluza Nord a transformat arena alb-albastră într-o cetate la Craiova - U Cluj, finala campionatului
Superliga
17.05
Bănia, în flăcări VIDEO: Peluza Nord a transformat arena alb-albastră într-o cetate la Craiova - U Cluj, finala campionatului
Citește mai mult
Bănia, în flăcări VIDEO: Peluza Nord a transformat arena alb-albastră într-o cetate la Craiova - U Cluj, finala campionatului
FOTO | Primii călători ai liniei Bucharest City Tour au fost doi simpatici frățiori. Peste 200 de oameni s-au plimbat cu autobuzele turistice prin București în prima zi cu ele pe traseu
B365
16.05
FOTO | Primii călători ai liniei Bucharest City Tour au fost doi simpatici frățiori. Peste 200 de oameni s-au plimbat cu autobuzele turistice prin București în prima zi cu ele pe traseu
Citește mai mult
FOTO | Primii călători ai liniei Bucharest City Tour au fost doi simpatici frățiori. Peste 200 de oameni s-au plimbat cu autobuzele turistice prin București în prima zi cu ele pe traseu

Echipe/Competiții

fcsb 41 CFR Cluj 29 dinamo bucuresti 29 rapid 19 Universitatea Craiova 44 petrolul ploiesti 3 Poli Iasi uta arad 2 farul constanta 1

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
18.05

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share