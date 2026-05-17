Eroii Craiovei Un puști de 19 ani și palestinianul care înscrie în meciurile esențiale au pus Clujul la pământ în 10 minute

U CRAIOVA - U CLUJ. David Matei, 19 ani, și Assad Al-Hamlawi (25) au deschis calea Craiovei spre titlu, duminică seară.

Tânărul cumpărat cu numai 75.000 de euro și vârful care decide partidele decisive în cursa spre titlu au înscris pentru 1-0 și 2-0.

La startul reprizei secunde, Al-Hamlawi a mai punctat o dată și pentru 3-0. Cu călcâiul!

Finala campionatului a început cu o Craiova furibundă. Decisă să răzbune acel 0-4 de la Cluj, pe 13 aprilie, când a jucat trei sferturi de meci în inferioritate, după eliminarea lui Etim.

Echipa lui Filipe Coelho voia să înscrie din nou în poarta lui U, după zece luni și trei confruntări albe (0-0 la Cluj, în sezonul regulat, 0-4 în play-off și 0-0 după 120 de minute, 6-5 la penaltyuri în finala Cupei României).

Nu mai punctase contra alb-negrilor de la 2-1, tot acasă, pe 28 iulie, în etapa a treia a Ligii 1.

Și, mai mult decât orice revanșă, voia să lovească dur Clujul pentru a-și asigura din start victoria și titlul de campioană așteptat în Bănie de 35 de ani.

Matei, puștiul de 19 ani cumpărat cu 75.000 de euro, a deschis calea Craiovei spre titlu

Nici 10 minute nu au trecut și Craiova avea 2-0. Doi marcatori speciali: un puști și un golgheter al meciurilor importante. David Matei și Assad Al-Hamlawi.

Matei e jucătorul U21 cumpărat cu numai 75.000 de euro în iulie 2025, de la CSA Steaua.

În vârstă de 19 ani, mijlocașul ofensiv a avut nevoie de câteva luni de adaptare. Din octombrie, a devenit titular indiscutabil al lui Coelho.

900.000 de euro valorează David Matei acum, potrivit Transfermarkt. În vara lui 2025, avea o cotă de 250.000

El a deschis scorul duminică seară. S-a demarcat perfect la marginea careului mare după pasa lui Bancu și a șutat excelent, la colț. Acolo unde portarul nu mai avea șanse să apere.

A fost primul său gol în play-off pentru alb-albaștri.

5 goluri și două assisturi are David Matei în 36 de meciuri la U Craiova

Al-Hamlawi , 8 goluri contra adversarilor tari ai Craiovei. Duminică, pentru 2-0 și 3-0

Dacă Matei a deschis calea Craiovei spre titlu, Al-Hamlawi a impus Craiova și mai puternic în confruntarea cu U Cluj.

Internaționalul palestinian, 25 de ani, a ajuns în Bănie tot în vara lui 2025, dar Universitatea a plătit un milion de euro când l-a transferat din Polonia, de la Slask Wroclaw.

15 goluri și 5 pase decisive are Assad Al-Hamlawi în 47 de partide jucate la Craiova în toate competițiile

Assad are 10 goluri în 33 de dueluri în Liga 1.

Dintre ele, șapte au fost în jocuri importante, cu adversari tari.

28 iulie: „dublă” la 2-1 cu U Cluj (a).

9 februarie: la 1-1 cu Dinamo (d).

15 februarie: la 1-0 cu FCSB (a).

6 aprilie: la 2-0 cu CFR Cluj (a), în play-off.

19 aprilie: la 1-0 cu Rapid (a), în play-off.

17 mai: „dublă” la finala campionatului, cu U Cluj (a). Golurile de 2–0 și 3-0.

Duminică seară, Al-Hamlawi a scăpat singur de la 40 de metri și a înscris cu ușurință în duelul unu contra unu cu Lefter.

Cum a pornit repriza secundă, în minutul 48, Assad a marcat și pentru 3-0. Cu călcâiul.

Matei și Al-Hamlawi, duetul care împlinește visul Craiovei. Victorie și titlu.

