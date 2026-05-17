Le-au întors spatele VIDEO. Ce făceau fanii lui U Cluj la 0-3 pentru Craiova + gest de zile mari după dezastrul de pe „Oblemenco”

U CRAIOVA - U CLUJ 5-0. La scorul de 0–3 pentru echipa din Bănie, cei 344 de suporteri ai oaspeților s-au întors cu spatele la joc.

Formația antrenată de Cristiano Bergodi a avut o seară neagră pe stadionul „Ion Oblemenco”, în ceea ce a fost descrisă drept finala campionatului.

Condusă cu 2-0 încă din minutul 9, U Cluj a rămas în inferioritate numerică după eliminarea lui Mendy dinainte de pauză, iar coșmarul nu s-a oprit aici.

U CRAIOVA - U CLUJ 5-0 . Suporterii oaspeților s-au întors cu spatele la joc

La două minute de la reluarea jocului scorul a luat proporții după ce Al Hamlawi a realizat „dubla”.

A fost momentul în care suporterii celor de la U Cluj au ales să facă celebrarea cunoscută sub numele de „Poznan”.

Concret, s-au întors cu spatele la joc, s-au luat de umeri și au început să sară în sincron.

Numele de „Poznan” provine chiar de la fanii lui Lech Poznan, care au popularizat această formă de susținere în meciurile echipei favorite.

Ulterior, celebrarea a devenit faimoasă, fiind preluată și de suporterii marilor cluburi din Europa, cum ar fi Manchester City.

Imediat după gestul suporterilor de la U Craiova a marcat și golul de 4-0, după o execuție superbă a lui Anzor Mekvabishvili. Luca Băsceanu a închis tabela în minutul 73.

La finalul partidei, fanii „șepcilor roșii” și-au aplaudat favoriții, în ciuda dezastrului de pe tabelă. Aceștia le-au transmis jucătorilor că sunt mândri de ei și i-au strigat numele lui Cristiano Bergodi.

