Le-au întors spatele VIDEO. Ce făceau fanii lui U Cluj la 0-3 pentru Craiova + gest de zile mari după dezastrul de pe „Oblemenco”

- U CRAIOVA - U CLUJ 5-0. La scorul de 0–3 pentru echipa din Bănie, cei 344 de suporteri ai oaspeților s-au întors cu spatele la joc.
Formația antrenată de Cristiano Bergodi a avut o seară neagră pe stadionul „Ion Oblemenco”, în ceea ce a fost descrisă drept finala campionatului.
Condusă cu 2-0 încă din minutul 9, U Cluj a rămas în inferioritate numerică după eliminarea lui Mendy dinainte de pauză, iar coșmarul nu s-a oprit aici.
U CRAIOVA - U CLUJ 5-0. Suporterii oaspeților s-au întors cu spatele la joc
La două minute de la reluarea jocului scorul a luat proporții după ce Al Hamlawi a realizat „dubla”.
A fost momentul în care suporterii celor de la U Cluj au ales să facă celebrarea cunoscută sub numele de „Poznan”.
Concret, s-au întors cu spatele la joc, s-au luat de umeri și au început să sară în sincron.
- Numele de „Poznan” provine chiar de la fanii lui Lech Poznan, care au popularizat această formă de susținere în meciurile echipei favorite.
- Ulterior, celebrarea a devenit faimoasă, fiind preluată și de suporterii marilor cluburi din Europa, cum ar fi Manchester City.
Imediat după gestul suporterilor de la U Craiova a marcat și golul de 4-0, după o execuție superbă a lui Anzor Mekvabishvili. Luca Băsceanu a închis tabela în minutul 73.
La finalul partidei, fanii „șepcilor roșii” și-au aplaudat favoriții, în ciuda dezastrului de pe tabelă. Aceștia le-au transmis jucătorilor că sunt mândri de ei și i-au strigat numele lui Cristiano Bergodi.