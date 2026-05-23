Ovidiu Burcă, precaut Antrenorul nu vrea să repete greșeala de la Dinamo, după ce a promovat cu Sepsi: „Lăsăm sentimentele deoparte"
Ovidiu Burcă, precaut Antrenorul nu vrea să repete greșeala de la Dinamo, după ce a promovat cu Sepsi: „Lăsăm sentimentele deoparte”

Publicat: 23.05.2026, ora 18:42
Actualizat: 23.05.2026, ora 18:42
  • Ovidiu Burcă (46 de ani) a vorbit despre planurile pe care le are la Sepsi, pentru viitorul sezon în care echipa va evolua în Liga 1.

Tehnicianul a promovat cu formația covăsneană, care a retrogradat în mod surprinzător la finalul sezonului trecut, și vrea să evite greșelile pe care le-a făcut cu Dinamo, când clubul bucureștean a trecut prin aceeași situație.

Ovidiu Burcă: „La Dinamo am făcut această greșeală: am promovat și am rămas cu unii jucători”

Antrenorul lui Sepsi își dorește ca cei din conducere să întărească lotul corespunzător nivelului din Liga 1, indiferent de sentimentele care există pentru anumiți jucători.

„Lotul trebuie remaniat. Trebuie să fim lucizi și să lăsăm sentimentele deoparte atunci când pregătim sezonul de Liga 1, pentru că apar alte exigențe.

Trebuie să fim suficient de abili încât să construim o echipă competitivă pentru nivelul primei ligi. Va fi nevoie să aducem jucători capabili să performeze la acest nivel.

La Dinamo am făcut această greșeală: am promovat și am rămas cu unii jucători. Era și o situație specială, pentru că nu puteam face transferuri, dar s-a dovedit că ai nevoie de fotbaliști de alt nivel pentru a rezista în Liga 1”, a declarat Ovidiu Burcă, potrivit sptfm.ro.

Ovidiu Burcă: „Nu a fost deloc simplu să realizăm obiectivul”

În plus, Burcă a vorbit și despre dificultățile pe care le-a avut la Sepsi, pentru a obține promovarea:

„A fost un an bun, nu excepțional. Au existat și lucruri mai puțin bune, dar, una peste alta, ne-am realizat obiectivul, iar asta a fost cel mai important. Nu a fost deloc simplu. Când am venit, situația era complicată și dificilă, iar conducerea era într-o stare de mare dezamăgire.

Nu se așteptau la deznodământul din sezonul trecut, mai ales că este un club care beneficiază de unele dintre cele mai bune condiții.

Am avut un început complicat. Nu ne așteptam să existe atât de multă energie negativă și să fim nevoiți să schimbăm atât de mulți jucători.

A fost greu până am găsit fotbaliști care să lupte pentru noul obiectiv, mai ales că mulți dintre ei veneau din Liga 1 și nu erau obișnuiți cu o astfel de luptă. Dar, treptat, lumea a început să conștientizeze momentul și să fie motivată pentru atingerea obiectivului”, a mai spus Burcă.

