FCSB a lăsat acasă 5 jucători Lotul deplasat de campioana României la Belgrad, pentru meciul cu Steaua Roșie
FCSB/ Foto: sportpictures.eu
Europa League

alt-text Alexandru Smeu , Dan Udrea
alt-text Publicat: 26.11.2025, ora 12:19
alt-text Actualizat: 26.11.2025, ora 12:33
  • STEAUA ROȘIE - FCSB. Cinci jucători nu au prins lotul pentru partida de la Belgrad. Detalii, în rândurile de mai jos.
  • Steaua Roșie - FCSB se joacă joi, de la 22:00, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

FCSB își va continua, joi, aventura europeană, în etapa #5 din faza principală din Europa League. Campioana României va avea o misiune dificilă pe terenul celor de la Steaua Roșie Belgrad.

Steaua Roșie - FCSB. Cei 5 jucători care nu au făcut deplasarea la Belgrad

Elias Charalambous a decis să nu se bazeze la acest meci pe 4 jucători: Mihai Toma, Alexandru Stoian, David Kiki și Vlad Chiricheș. Pe lângă aceștia, campioana nu se poate baza pe Denis Alibec, care a avut nevoie de o intervenție chirurgicală.

Primii doi urmează să evolueze pentru FCSB în Youth League, în meciul tur al „dublei” cu Academia Puskas. Duelul va avea loc astăzi, cu începere de la ora 17:30, la Buftea.

David Kiki nu a făcut parte din lotul roș-albaștrilor nici la remiza din campionat, 1-1, cu Petrolul Ploiești. De altfel, fotbalistul din Benin a fost folosit rar de Elias Charalambous.

În ceea ce îl privește pe Chiricheș, veteranul celor de la FCSB se recuperează în continuare după problemele medicale acuzate luna trecută.

2 luni
se vor împlini în curând de la ultimul meci jucat de Vlad Chiricheș: 28 septembrie, FCSB - Oțelul Galați 1-0

Pe lângă cei cinci, FCSB nu se putea baza nici pe Ștefan Târnovanu.

Titularul din poarta campioanei a fost eliminat în înfrângerea din Elveția, scor 1-3, cu Basel, în timp ce atacantul s-a operat chiar înaintea partidei de la Belgrad.

Cum ar putea arăta primul „11” al FCSB-ului pentru meciul cu Steaua Roșie:

  • Zima – Pantea, Graovac, Ngezana, Radunovic – Șut, Lixandru – Miculescu, Olaru, Thiam – Bîrligea

Lotul FCSB pentru meciul cu Steaua Roșie:

  • Portari: Lukas Zima, Mihai Udrea
  • Fundași: Valentin Crețu, Danijel Graovac, Alexandru Pantea, Siyabonga Ngezana, Risto Radunovic
  • Mijlocași: Adrian Șut, Mihai Lixandru, Malcom Edjouma, Dennis Politic, Darius Olaru, Juri Cisotti, Octavian Popescu, Baba Alhassan
  • Atacanți: Daniel Bîrligea, Florin Tănase, David Miculescu, Mamadou Thiam.

Programul FCSB în Europa League

  • Go Ahead Eagles (Olanda) - FCSB 0-1
  • FCSB - Young Boys (Elveția) 0-2
  • FCSB - Bologna (Italia) 1-2
  • Basel (Elveția) - FCSB 3-1
  • 27 noiembrie, 22:00: Steaua Roșie (Serbia) - FCSB
  • 11 decembrie, 22:00: FCSB - Feyenoord (Olanda)
  • 22 ianuarie 2026, 22:00: Dinamo Zagreb (Croația) - FCSB
  • 29 ianuarie 2026, 22:00: FCSB - Fenerbahce (Turcia)

Clasamentul grupei Europa League

Poziție/EchipăGolPuncte
Zona echipelor care merg direct în optimi⤵️
1. Midtjylland11-312
2. Freiburg8-310
3. Ferencvaros8-410
4. Celta Vigo9-49
5. Braga8-49
6. Aston Villa6-29
7. Lyon5-29
8. Plzen6-28
Zona echipelor care merg în play-off⤵️
9. Betis6-28
10. PAOK9-67
11. Brann5-27
12. Dinamo Zagreb7-67
13. Genk5-47
14. FC Porto4-47
15. Fenerbahce4-47
16. Panathinaikos7-66
17. FC Basel6-56
18. AS Roma5-46
19. Lille6-66
20. Stuttgart6-66
21. Eagles4-56
22. Young Boys6-106
23. Nottingham Forest6-55
24. Bologna3-35
Zona echipelor eliminate⤵️
25. Sturm Graz3-54
26. Steaua Roșie3-54
27. Celtic4-74
28. Salzburg4-63
29. Feyenoord3-63
30. Ludogorets5-93
31. FCSB3-73
32. Utrecht1-51
33. Malmo2-71
34. Maccabi Tel-Aviv1-81
35. Nice4-90
36. Rangers1-80

