FCSB a lăsat acasă 5 jucători Lotul deplasat de campioana României la Belgrad, pentru meciul cu Steaua Roșie

FCSB își va continua, joi, aventura europeană, în etapa #5 din faza principală din Europa League. Campioana României va avea o misiune dificilă pe terenul celor de la Steaua Roșie Belgrad.

Steaua Roșie - FCSB. Cei 5 jucători care nu au făcut deplasarea la Belgrad

Elias Charalambous a decis să nu se bazeze la acest meci pe 4 jucători: Mihai Toma, Alexandru Stoian, David Kiki și Vlad Chiricheș. Pe lângă aceștia, campioana nu se poate baza pe Denis Alibec, care a avut nevoie de o intervenție chirurgicală.

Primii doi urmează să evolueze pentru FCSB în Youth League, în meciul tur al „dublei” cu Academia Puskas. Duelul va avea loc astăzi, cu începere de la ora 17:30, la Buftea.

David Kiki nu a făcut parte din lotul roș-albaștrilor nici la remiza din campionat, 1-1, cu Petrolul Ploiești. De altfel, fotbalistul din Benin a fost folosit rar de Elias Charalambous.

În ceea ce îl privește pe Chiricheș, veteranul celor de la FCSB se recuperează în continuare după problemele medicale acuzate luna trecută.

2 luni se vor împlini în curând de la ultimul meci jucat de Vlad Chiricheș: 28 septembrie, FCSB - Oțelul Galați 1-0

Pe lângă cei cinci, FCSB nu se putea baza nici pe Ștefan Târnovanu.

Titularul din poarta campioanei a fost eliminat în înfrângerea din Elveția, scor 1-3, cu Basel, în timp ce atacantul s-a operat chiar înaintea partidei de la Belgrad.

Cum ar putea arăta primul „11” al FCSB-ului pentru meciul cu Steaua Roșie:

Zima – Pantea, Graovac, Ngezana, Radunovic – Șut, Lixandru – Miculescu, Olaru, Thiam – Bîrligea

Lotul FCSB pentru meciul cu Steaua Roșie:

Portari: Lukas Zima, Mihai Udrea

Lukas Zima, Mihai Udrea Fundași: Valentin Crețu, Danijel Graovac, Alexandru Pantea, Siyabonga Ngezana, Risto Radunovic

Valentin Crețu, Danijel Graovac, Alexandru Pantea, Siyabonga Ngezana, Risto Radunovic Mijlocași: Adrian Șut, Mihai Lixandru, Malcom Edjouma, Dennis Politic, Darius Olaru, Juri Cisotti, Octavian Popescu, Baba Alhassan

Adrian Șut, Mihai Lixandru, Malcom Edjouma, Dennis Politic, Darius Olaru, Juri Cisotti, Octavian Popescu, Baba Alhassan Atacanți: Daniel Bîrligea, Florin Tănase, David Miculescu, Mamadou Thiam.

Programul FCSB în Europa League

Go Ahead Eagles (Olanda) - FCSB 0-1

0-1 FCSB - Young Boys (Elveția) 0-2

- Young Boys (Elveția) 0-2 FCSB - Bologna (Italia) 1-2

- Bologna (Italia) 1-2 Basel (Elveția) - FCSB 3-1

3-1 27 noiembrie, 22:00: Steaua Roșie (Serbia) - FCSB

Steaua Roșie (Serbia) - FCSB 11 decembrie, 22:00: FCSB - Feyenoord (Olanda)

FCSB - Feyenoord (Olanda) 22 ianuarie 2026, 22:00: Dinamo Zagreb (Croația) - FCSB

Dinamo Zagreb (Croația) - FCSB 29 ianuarie 2026, 22:00: FCSB - Fenerbahce (Turcia)

Clasamentul grupei Europa League

Poziție/Echipă Gol Puncte Zona echipelor care merg direct în optimi⤵️ 1. Midtjylland 11-3 12 2. Freiburg 8-3 10 3. Ferencvaros 8-4 10 4. Celta Vigo 9-4 9 5. Braga 8-4 9 6. Aston Villa 6-2 9 7. Lyon 5-2 9 8. Plzen 6-2 8 Zona echipelor care merg în play-off⤵️ 9. Betis 6-2 8 10. PAOK 9-6 7 11. Brann 5-2 7 12. Dinamo Zagreb 7-6 7 13. Genk 5-4 7 14. FC Porto 4-4 7 15. Fenerbahce 4-4 7 16. Panathinaikos 7-6 6 17. FC Basel 6-5 6 18. AS Roma 5-4 6 19. Lille 6-6 6 20. Stuttgart 6-6 6 21. Eagles 4-5 6 22. Young Boys 6-10 6 23. Nottingham Forest 6-5 5 24. Bologna 3-3 5 Zona echipelor eliminate⤵️ 25. Sturm Graz 3-5 4 26. Steaua Roșie 3-5 4 27. Celtic 4-7 4 28. Salzburg 4-6 3 29. Feyenoord 3-6 3 30. Ludogorets 5-9 3 31. FCSB 3-7 3 32. Utrecht 1-5 1 33. Malmo 2-7 1 34. Maccabi Tel-Aviv 1-8 1 35. Nice 4-9 0 36. Rangers 1-8 0

