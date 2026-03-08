Olymiacos - PAOK 0-0. Gruparea pregătită de Răzvan Lucescu a remizat în derby-ul rundei #24. Ambele echipe sunt acum la două puncte în spatele liderului AEK Atena.

Răzvan Lucescu are un obiectiv clar în acest sezon: Cupa și campionatul în anul în care PAOK va sărbători centenarul, însă lupta la titlu este tot mai dificilă.

Pe 25 aprilie, PAOK va juca finala Cupei Greciei, cu OFI Creta, chiar în săptămâna în care clubul va aniversa 100 de ani de existență, primul obiectiv fiind destul de ușor de realizat.

Cât despre titlu, lupta devine tot mai dificilă. După această remiză cu Olyimpiacos, cele două echipe rămân la egalitate de puncte, însă pe locurile 2 și 3, la două puncte sub AEK Atena, care s-a impus la limită, 1-0 cu AEL Larissa.

Cu două etape înainte de finalul sezonului regulat, play-off-ul din campionatul Greciei este deja stabilit, având aceeași compenență ca în sezonul precedent: Olympiacos, PAOK, AEK Atena și Panathinaikos.

Cum arată clasamentul în prezent:

Loc/Echipă Meciuri Puncte 1. AEK Atena 24 56 2. PAOK 24 54 3. Olympiacos 24 54 4. Panathinaikos 24 45

În lupta cu AEK și Olypiacos, PAOK are până acum avantajul meciurilor directe din sezonul regulat.

Ce urmează în play-off? Exclusiv derby-uri. Fiecare dintre cele 4 formații va juca de două ori cu celelalte trei, însă fără înjumătățirea punctelor, așa cum se procedează în Liga 1.

