Ce mașină folosește Papa Leon al XIV-lea FOTO: Modelul hibrid pe care Suveranul Pontif îl conduce în Vatican: are tracțiune integrală și elemente personalizate

La începutul anului 2026, angajații uzinei Ford din Chicago au lucrat luni de zile la un model special al SUV-ului Ford Explorer, fiind informați doar că mașina este destinată unui VIP, neștiind că e vorba despre Papa Leon al XIV-lea.

Identitatea beneficiarului a fost un secret până după finalizarea proiectului, când angajații din fabrica istorică, deschisă în 1924 de Henry Ford, în orașul în care s-a născut Papa Leon, au aflat că acesta va conduce SUV-ul.

Proiectul a implicat zeci de angajați, de la ingineri la tehnicieni, care au contribuit la realizarea unui exemplar unic. Noua mașină a fost montată la uzina de asamblare Ford din Chicago, care funcționează de peste un secol în partea de sud a orașului. Papa Leon al XIV-lea a crescut la aproximativ 8 kilometri distanță, în suburbia Dolton.

SUV-ul a fost oferit pontifului de către CEO-ul Ford, Jim Farley, și soția sa, Lia, în cadrul unei întâlniri private la Vatican, pe 28 februarie 2026.

Ce mașină folosește Papa Leon al XIV-lea

Vehiculul nu înlocuiește papamobilul oficial, un Mercedes-Benz Clasa G electric, folosit în mod tradițional pentru apariții publice și dotat cu măsuri speciale de securitate, precum geamuri antiglonț și o platformă ceremonială pentru stat în picioare.

470.000 de euro a costat papamobilul marca Mercedes-Benz

Noul Ford Explorer este un SUV de serie adaptat, destinat deplasărilor în interiorul Vaticanului, scrie businessinsider.com.

Modelul este o versiune hibridă a Explorer Platinum, cu tracțiune integrală, și include o serie de elemente personalizate care reflectă atât originile papei, cât și legăturile cu Vaticanul.

Modelele Explorer Platinum costă, de obicei, în jur de 50.000 de euro și pot crește până la aproximativ 60.000 de euro, în funcție de opțiuni, potrivit site-ului Ford.

Explorer a fost personalizat cu un sistem de propulsie hibrid V6 de 3,3 litri și o transmisie hibridă cu 10 trepte, precum și o antenă compatibilă cu sistemul radio european.

Plăcuțele de înmatriculare personalizate sunt inscripționate „DA POPE” și „LEO XIV”, scrie carpro.com.

Am contactat Vaticanul acum câteva luni și așa a început totul. Am făcut chiar și o scurtă plimbare cu mașina și pot confirma că Sfântului Părinte îi place să conducă o mașină sport. Jim Farley, CEO Ford

Detalii personalizate și simboluri ale orașului Chicago

Interiorul mașinii a fost modificat pentru a include referințe la orașul natal al Suveranului Pontif: etichetele scaunelor prezintă steagul orașului Chicago, iar orizontul orașului este cusut în consola centrală a vehiculului.

Gravuri cu orizontul și Bazilica Sfântul Petru se găsesc pe plăcile de protecție din apropierea părții inferioare a ușilor SUV-ului.

După finalizarea vehiculului, membrii echipei au trimis scrisori către Vatican, exprimându-și mândria și emoția de a contribui la realizarea unui automobil destinat Papei.

Potrivit relatărilor, Papa s-a arătat interesat nu doar de mașină, ci și de oamenii care au construit-o, adresând întrebări despre muncitorii implicați în proiect și despre activitatea lor.

Papa i-a mărturisit lui Farley că a avut un Ford Fusion din 2013 cu transmisie manuală cu 6 trepte și că îi place să conducă mașini cu schimbător manual, iar fosta sa mașină este încă folosită de frații Augustinieni din orașul său natal, Chicago.

