Ce mașină folosește Papa Leon al XIV-lea FOTO: Modelul hibrid pe care Suveranul Pontif îl conduce în Vatican: are tracțiune integrală și elemente personalizate

Actualizat: 30.03.2026, ora 11:04
  • La începutul anului 2026, angajații uzinei Ford din Chicago au lucrat luni de zile la un model special al SUV-ului Ford Explorer, fiind informați doar că mașina este destinată unui VIP, neștiind că e vorba despre Papa Leon al XIV-lea.
  • Identitatea beneficiarului a fost un secret până după finalizarea proiectului, când angajații din fabrica istorică, deschisă în 1924 de Henry Ford, în orașul în care s-a născut Papa Leon, au aflat că acesta va conduce SUV-ul.

Proiectul a implicat zeci de angajați, de la ingineri la tehnicieni, care au contribuit la realizarea unui exemplar unic. Noua mașină a fost montată la uzina de asamblare Ford din Chicago, care funcționează de peste un secol în partea de sud a orașului. Papa Leon al XIV-lea a crescut la aproximativ 8 kilometri distanță, în suburbia Dolton.

SUV-ul a fost oferit pontifului de către CEO-ul Ford, Jim Farley, și soția sa, Lia, în cadrul unei întâlniri private la Vatican, pe 28 februarie 2026.

„Suntem pregătiți” Vladimir Putin, mesaj surprinzător: „O oportunitate minunată să amintim asta”
Citește și
„Suntem pregătiți” Vladimir Putin, mesaj surprinzător: „O oportunitate minunată să amintim asta”
Citește mai mult
„Suntem pregătiți” Vladimir Putin, mesaj surprinzător: „O oportunitate minunată să amintim asta”

Ce mașină folosește Papa Leon al XIV-lea

Vehiculul nu înlocuiește papamobilul oficial, un Mercedes-Benz Clasa G electric, folosit în mod tradițional pentru apariții publice și dotat cu măsuri speciale de securitate, precum geamuri antiglonț și o platformă ceremonială pentru stat în picioare.

Mercedes-Benz Clasa G electric, papamobilul oficial folosit de Papa Leon al XIV-lea (group.mercedes-benz.com)

470.000 de euro
a costat papamobilul marca Mercedes-Benz

Noul Ford Explorer este un SUV de serie adaptat, destinat deplasărilor în interiorul Vaticanului, scrie businessinsider.com.

Modelul este o versiune hibridă a Explorer Platinum, cu tracțiune integrală, și include o serie de elemente personalizate care reflectă atât originile papei, cât și legăturile cu Vaticanul.

Modelele Explorer Platinum costă, de obicei, în jur de 50.000 de euro și pot crește până la aproximativ 60.000 de euro, în funcție de opțiuni, potrivit site-ului Ford.

Ford Explorer Platinum, mașina condusă de Papa Leon al XIV-lea

Explorer a fost personalizat cu un sistem de propulsie hibrid V6 de 3,3 litri și o transmisie hibridă cu 10 trepte, precum și o antenă compatibilă cu sistemul radio european.

Plăcuțele de înmatriculare personalizate sunt inscripționate „DA POPE” și „LEO XIV”, scrie carpro.com.

Am contactat Vaticanul acum câteva luni și așa a început totul. Am făcut chiar și o scurtă plimbare cu mașina și pot confirma că Sfântului Părinte îi place să conducă o mașină sport. Jim Farley, CEO Ford

Detalii personalizate și simboluri ale orașului Chicago

Interiorul mașinii a fost modificat pentru a include referințe la orașul natal al Suveranului Pontif: etichetele scaunelor prezintă steagul orașului Chicago, iar orizontul orașului este cusut în consola centrală a vehiculului.

Gravuri cu orizontul și Bazilica Sfântul Petru se găsesc pe plăcile de protecție din apropierea părții inferioare a ușilor SUV-ului.

După finalizarea vehiculului, membrii echipei au trimis scrisori către Vatican, exprimându-și mândria și emoția de a contribui la realizarea unui automobil destinat Papei.

Potrivit relatărilor, Papa s-a arătat interesat nu doar de mașină, ci și de oamenii care au construit-o, adresând întrebări despre muncitorii implicați în proiect și despre activitatea lor.

Papa i-a mărturisit lui Farley că a avut un Ford Fusion din 2013 cu transmisie manuală cu 6 trepte și că îi place să conducă mașini cu schimbător manual, iar fosta sa mașină este încă folosită de frații Augustinieni din orașul său natal, Chicago.

Citește și

Ultimul sezon!? Max Verstappen a recunoscut că s-ar putea retrage la finalul anului: „Mă întreb dacă mai merită”
Formula 1
22:29
Ultimul sezon!? Max Verstappen a recunoscut că s-ar putea retrage la finalul anului: „Mă întreb dacă mai merită”
Citește mai mult
Ultimul sezon!? Max Verstappen a recunoscut că s-ar putea retrage la finalul anului: „Mă întreb dacă mai merită”
CSM București își înfruntă coșmarul Misiune infernală pentru „tigroaice” în sferturile Ligii Campionilor
Handbal
19:08
CSM București își înfruntă coșmarul Misiune infernală pentru „tigroaice” în sferturile Ligii Campionilor
Citește mai mult
CSM București își înfruntă coșmarul Misiune infernală pentru „tigroaice” în sferturile Ligii Campionilor

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Cu bombardierele în aer pe drum spre Orient, SUA au primit un refuz categoric din Italia privind utilizarea unei baze strategice
Cu bombardierele în aer pe drum spre Orient, SUA au primit un refuz categoric din Italia privind utilizarea unei baze strategice
Cu bombardierele în aer pe drum spre Orient, SUA au primit un refuz categoric din Italia privind utilizarea unei baze strategice
Știrile zilei din sport
Performanță uriașă România U17 s-a calificat în premieră la Mondiale, chiar dacă a pierdut cu Italia și a ratat Euro 2026
Nationala
20:51
Performanță uriașă România U17 s-a calificat în premieră la Mondiale, chiar dacă a pierdut cu Italia și a ratat Euro 2026
Citește mai mult
Performanță uriașă România U17 s-a calificat în premieră la Mondiale, chiar dacă a pierdut cu Italia și a ratat Euro 2026
„Un efort foarte mare”  Dinamo a aplicat pentru licența UEFA după 9 ani: „Luptăm și am făcut totul!”
Superliga
19:25
„Un efort foarte mare” Dinamo a aplicat pentru licența UEFA după 9 ani: „Luptăm și am făcut totul!”
Citește mai mult
„Un efort foarte mare”  Dinamo a aplicat pentru licența UEFA după 9 ani: „Luptăm și am făcut totul!”
Drăgușin are antrenor  Tottenham a anunțat cine va fi noul tehnician al echipei, după plecarea lui Igor Tudor
Campionate
19:29
Drăgușin are antrenor Tottenham a anunțat cine va fi noul tehnician al echipei, după plecarea lui Igor Tudor
Citește mai mult
Drăgușin are antrenor  Tottenham a anunțat cine va fi noul tehnician al echipei, după plecarea lui Igor Tudor
Raport financiar la Dinamo  Clubul a publicat toate cifrele: cât s-a cheltuit pe transferuri + ce va face o diferență uriașă anul acesta
Superliga
19:29
Raport financiar la Dinamo Clubul a publicat toate cifrele: cât s-a cheltuit pe transferuri + ce va face o diferență uriașă anul acesta
Citește mai mult
Raport financiar la Dinamo  Clubul a publicat toate cifrele: cât s-a cheltuit pe transferuri + ce va face o diferență uriașă anul acesta
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
22:16
Pe bani publici, doar Steaua are interzis! Toate echipele din play-off-ul Ligii 2 sunt dependente de fonduri de stat sau locale. Cifrele oficiale
Pe bani publici, doar Steaua are interzis!  Toate echipele din play-off-ul Ligii 2 sunt dependente de fonduri de stat sau locale. Cifrele oficiale
21:08
Acționari noi la Dinamo Ce urmează pe plan financiar: „Care e strategia ta, cine ești tu?” + Ce i-a descurajat pe investitori
Acționari noi la Dinamo Ce urmează pe plan financiar: „Care e strategia ta, cine ești tu?” + Ce i-a descurajat pe investitori
20:51
Performanță uriașă România U17 s-a calificat în premieră la Mondiale, chiar dacă a pierdut cu Italia și a ratat Euro 2026
Performanță uriașă România U17 s-a calificat în premieră la Mondiale, chiar dacă a pierdut cu Italia și a ratat Euro 2026
21:46
LIVE Slovacia - România se joacă ACUM » Gazdele au deschis scorul rapid, în urma unui corner
LIVE Slovacia - România se joacă ACUM » Gazdele au deschis scorul rapid, în urma unui corner
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Loți joacă în echipă cu Viktor

Cristian Geambașu: Loți joacă în echipă cu Viktor

Cristian Geambașu: Loți joacă în echipă cu Viktor
Naționala „vegetală”

Cătălin Tolontan: Naționala „vegetală”

Cătălin Tolontan: Naționala „vegetală”
Mircea Lucescu: iubirea de fotbal și dincolo de viață

Theodor Jumătate: Mircea Lucescu: iubirea de fotbal și dincolo de viață

Theodor Jumătate: Mircea Lucescu: iubirea de fotbal și dincolo de viață
Când aranjatul jambierelor bate meseria de fotbalist, merităm să stăm acasă!

Dan Udrea: Când aranjatul jambierelor bate meseria de fotbalist, merităm să stăm acasă!

Dan Udrea: Când aranjatul jambierelor bate meseria de fotbalist, merităm să stăm acasă!
Pițurcă spune lucruri

Cristian Geambașu: Pițurcă spune lucruri

Cristian Geambașu: Pițurcă spune lucruri
Nu lui De Zerbi! Și gata discuția?

Cristian Geambașu: Nu lui De Zerbi! Și gata discuția?

Cristian Geambașu: Nu lui De Zerbi! Și gata discuția?
De ce Rațiu nu va fi niciodată acolo

Theodor Jumătate: De ce Rațiu nu va fi niciodată acolo

Theodor Jumătate: De ce Rațiu nu va fi niciodată acolo
Disprețul

Radu Naum: Disprețul

Radu Naum: Disprețul
Suntem așa cum suntem, pa!

Cristian Geambașu: Suntem așa cum suntem, pa!

Cristian Geambașu: Suntem așa cum suntem, pa!
Nimic nou sub soare

Silviu Tudor Samuilă: Nimic nou sub soare

Silviu Tudor Samuilă: Nimic nou sub soare
Demisia, Mircea Sandu!

Demisia, Mircea Sandu!

: Demisia, Mircea Sandu!
Ce mi-a plăcut și ce nu mi-a plăcut la Istanbul

Dan Udrea: Ce mi-a plăcut și ce nu mi-a plăcut la Istanbul

Dan Udrea: Ce <span>mi-a</span> plăcut și ce nu <span>mi-a</span> plăcut la Istanbul
Cum să te califici dacă n-ai nici măcar un fotbalist care să strălucească cu adevărat?!

Cum să te califici dacă n-ai nici măcar un fotbalist care să strălucească cu adevărat?!

: Cum să te califici dacă <span>n-ai</span> nici măcar un fotbalist care să strălucească cu adevărat?!
Hai la lupta cea mică!

Radu Naum: Hai la lupta cea mică!

Radu Naum: Hai la lupta cea mică!
Coșmarul Lojilor A și B

Cristian Geambașu: Coșmarul Lojilor A și B

Cristian Geambașu: Coșmarul Lojilor A și B
Mulțumim, Mircea Lucescu!

Cătălin Țepelin: Mulțumim, Mircea Lucescu!

Cătălin Țepelin: Mulțumim, Mircea Lucescu!
Burleanu și burlescul

Radu Naum: Burleanu și burlescul

Radu Naum: Burleanu și burlescul
De ce nu Târnovanu?

Cristian Geambașu: De ce nu Târnovanu?

Cristian Geambașu: De ce nu Târnovanu?
Explicația declarației lui Tarbă

Cristian Geambașu: Explicația declarației lui Tarbă

Cristian Geambașu: Explicația declarației lui Tarbă
O rușine de meci!

Cristian Geambașu: O rușine de meci!

Cristian Geambașu: O rușine de meci!
Top stiri
S-a prăbușit în timpul meciului VIDEO Medicii au intervenit imediat pentru a-i acorda primul ajutor selecționerului Turciei U21! Partida a fost întreruptă
Campionate
19:41
S-a prăbușit în timpul meciului VIDEO Medicii au intervenit imediat pentru a-i acorda primul ajutor selecționerului Turciei U21! Partida a fost întreruptă
Citește mai mult
S-a prăbușit în timpul meciului VIDEO Medicii au intervenit imediat pentru a-i acorda primul ajutor selecționerului Turciei U21! Partida a fost întreruptă
Cine va antrena FCSB Mihai Stoica a anunțat ce se va întâmpla la echipă, dacă Mirel Rădoi va pleca în vară
Superliga
18:10
Cine va antrena FCSB Mihai Stoica a anunțat ce se va întâmpla la echipă, dacă Mirel Rădoi va pleca în vară
Citește mai mult
Cine va antrena FCSB Mihai Stoica a anunțat ce se va întâmpla la echipă, dacă Mirel Rădoi va pleca în vară
Vești bune de la  stadionul Dinamo   A fost emis avizul de aprobare pentru o construcție vitală
Superliga
18:15
Vești bune de la stadionul Dinamo A fost emis avizul de aprobare pentru o construcție vitală
Citește mai mult
Vești bune de la  stadionul Dinamo   A fost emis avizul de aprobare pentru o construcție vitală
FOTO | Cel mai mare bar din țară se deschide în București, în Marketta Food Hall, mall-ul de restaurante din fosta hală Ford. Lista brandurilor
B365
30.03
FOTO | Cel mai mare bar din țară se deschide în București, în Marketta Food Hall, mall-ul de restaurante din fosta hală Ford. Lista brandurilor
Citește mai mult
FOTO | Cel mai mare bar din țară se deschide în București, în Marketta Food Hall, mall-ul de restaurante din fosta hală Ford. Lista brandurilor

