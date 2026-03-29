CSM București își înfruntă coșmarul Misiune infernală pentru „tigroaice" în sferturile Ligii Campionilor
CSM București/ Foto: sportpictures.eu
Handbal

alt-text Alexandru Smeu
Publicat: 29.03.2026, ora 19:08
Actualizat: 29.03.2026, ora 19:12
  • CSM București o va întâlni pe Esbjerg (Danemarca) în sferturile de finală ale Ligii Campionilor la handbal feminin.

Echipa antrenată de Jesper Jense (48 de ani) a trecut fără emoții de Podravka (Croația). După succesul categoric din tur, 37-26, danezele s-au impus și pe teren propriu, 31-29.

CSM București va înfrunta Esbjerg în sferturile Ligii Campionilor

Primul meci este programat în perioada 18–19 aprilie, în Danemarca, în timp ce returul se joacă o săptămână mai târziu, la București.

„Tigroaicele” nu au amintiri plăcute în fața medaliatei cu bronz a ultimelor două sezoane din Liga Campionilor.

În precedentele șapte stagiuni, campioana României a fost eliminată de trei ori de Esbjerg, de fiecare dată în această fază a competiției.

  • 2022 – 25-26 pe teren propriu, 27-27 în Danemarca
  • 2023 – 31-33 și 28-32
  • 2025 – CSM a câștigat acasă cu 30-29, dar a pierdut în retur cu 22-26

CSM București a ajuns doar de trei ori în Final 4-ul Ligii Campionilor. Ultima dată s-a întâmplat în anul 2018.

2016
este anul în care CSM București reușea să ajungă pentru prima dată în Final 4 și să pună și mâna pe trofeul Ligii Campionilor, după 25-25 și 4-1 la 7m cu Gyor. Ulterior a mai obținut două locuri 3

Esbjerg a înfruntat deja în acest sezon o echipă din România. Este vorba de Gloria Bistrița.

Cele două echipe și-au împărțit victoriile: 38-35 pentru Gloria, la Bistrița, respectiv  32-28 pentru Esbjerg în Danemarca.

Gloria Bistrița este și ea în sferturi

Pentru prima dată din sezonul 2022-2023, România va avea două echipe în sferturile de finală, după ce Gloria Bistrița a trecut de Ikast (Danemarca).

După victoria din meciul tur, scor 35-34, elevele antrenate de Carlos Viver și-au surclasat adversarele, 37-28.

În sferturile Ligii Campionilor, Gloria Bistrița va juca cu Brest. Meciul tur va fi pe 18 aprilie, iar returul o săptămână mai târziu, pe 25 aprilie.

La fel ca în precedentele cinci sezoane, Final 4-ul Ligii Campionilor este programat La MVM Dome, în Budapesta, pe 6–7 iunie.

Liga Campionilor handbal feminin csm bucuresti team esbjerg
Știrile zilei din sport
Top stiri
Echipe/Competiții

fcsb 14 CFR Cluj 9 dinamo bucuresti 14 rapid 5 Universitatea Craiova 6 petrolul ploiesti 3 Poli Iasi uta arad 1 farul constanta 1

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova liga 1 Cristi Chivu fcsb baraj cm 2026
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
30.03

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share