„Suntem pregătiți” Vladimir Putin, mesaj surprinzător: „O oportunitate minunată să amintim asta”
alt-text Publicat: 29.03.2026, ora 23:24
  • Vladimir Putin (73 de ani), președintele Rusiei, a anunțat că țara sa este pregătită să găzduiască Jocurile Olimpice în viitor.

Până în prezent, Rusia a găzduit două ediții ale Jocurilor Olimpice: ediția de vară din 1980, la Moscova, și ediția de iarnă din 2014, la Soci.

Vladimir Putin: „Rusia este pregătită să găzduiască Jocurile Olimpice în viitor”

Cu ocazia împlinirii a 115 ani de existenţă a Comitetul Olimpic Rus, Putin a avut un mesaj și a subliniat faptul că Rusia este deschisă oricând să găzduiască Jocurile Olimpice.

„Vă adresez cele mai sincere felicitări cu ocazia celei de-a 115-a aniversări a Comitetului Olimpic Rus. Este de remarcat faptul că țara noastră a fost una dintre fondatoarele Comitetului Internațional Olimpic și, începând cu anul 1900, a participat la Jocurile Olimpice moderne, găzduindu-le de două ori: la Moscova, în 1980, și la Soci, în 2014.

În ambele cazuri, organizarea a fost la un nivel excepțional, atât în ceea ce privește creativitatea, cât și execuția, fapt recunoscut de CIO.

Aș sublinia că Rusia rămâne deschisă găzduirii viitoarelor Jocuri Olimpice de vară și de iarnă și este pregătită să contribuie la susținerea adevăratelor idealuri ale olimpismului.

Această aniversare oferă, de asemenea, o oportunitate minunată de a-i aminti pe cei care au stat la originile sportului rus, care i-au consolidat tradițiile mândre de victorie, care au câștigat medalii și titluri în fața unei competiții acerbe și necruțătoare și care au format și pregătit deținători de recorduri olimpice, campioni și medaliați.

Este îmbucurător să constatăm că, în prezent, Comitetul Olimpic Rus aduce o contribuție cu adevărat unică la dezvoltarea sportului de performanță în Rusia și la pregătirea olimpicilor, precum și la promovarea valorilor unui stil de viață sănătos și la consolidarea legăturilor umanitare internaționale”, se arată în mesajul lui Putin, potrivit en.kremlin.ru.

Sportivii ruși au revenit la Jocurile Olimpice de Iarnă, după o pauză de 4 ani

La finele anului trecut, Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS) a anulat interdicția totală a sportivilor din Rusia și Belarus pentru Jocurile Olimpice de Iarnă 2026.

Cele două țări fuseseră excluse în februarie 2022, după ce a început invazia rusă din Ucraina.

13
sportivi ruși au concurat ca sportivi individuali neutri la JO de la Milano-Cortina

