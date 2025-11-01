De la Luvru la meci  Suspecții jafului de la celebrul muzeu din Paris, arestați când mergeau la o partidă din Ligue 1
Foto: IMAGO
De la Luvru la meci Suspecții jafului de la celebrul muzeu din Paris, arestați când mergeau la o partidă din Ligue 1

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 01.11.2025, ora 11:57
alt-text Actualizat: 01.11.2025, ora 12:03
  • Paris FC - Olympique Lyon 3-3. Cinci suspecți în cazul jafului de la muzeul Luvru au fost arestați în timp ce se îndreptau către partida din Ligue 1, de miercuri.

Pe 19 octombrie, 4 bărbați cu cagule pe față au intrat în galeria Apollon de la muzeul Luvru, casa bijuteriilor coroanei franceze.

Hoții au comis jaful în plină zi și au furat bijuterii napoleoniene neprețuite, relatează The Guardian, citat de hotnews.ro.

Paris FC - Lyon 3-3. Supecții în cazul jafului de la Luvru, arestați când mergeau la meci

După doar 10 zile de la evenimentul neplăcut de la muzeul Luvru, suspecții jafului au fost arestați în timp ce se îndreptau spre partida din Ligue 1, Paris FC - Olympique Lyon, scor 3-3, de pe 29 octombrie, potrivit lequipe.fr.

Potrivit Franceinfo, patru dintre ei se îndreptau spre stadionul „Jean-Bouin”, atunci când forțele de ordine au intervenit pentru a-i aresta. Al cincilea suspect a fost prins în La Courneuve, o comună apropiată de Paris.

Un procuror din Paris a vorbit despre arestările celor 5 suspecți:

„Unul dintre ei era, într-adevăr, una dintre țintele anchetatorilor, deoarece aveam urme de ADN care îl incriminau.

În ceea ce privește celelalte persoane care au fost plasate în arest preventiv, acestea sunt persoane care ne pot furniza eventual informații despre desfășurarea acestor fapte”.

Unul dintre suspecți ar fi chiar șoferul unui scuter care le-a permis hoților să părăsească locul faptei.

Partida dintre Paris FC - Olympique Lyon de miercuri s-a încheiat la egalitate, scor 3-3.

Camara (min. 65), Kebbal (min. 77) și Marchetti (min. 84) au înscris pentru gazde, în timp ce pentru Lyon au punctat Tolisso (min. 5) și Sulc (min. 51, 58).

Cronologia jafului de la Luvru

Pe 19 octombrie, 4 bărbați cu cagule pe față au intrat în galeria Apollon de la muzeul Luvru, de unde au furat 8 bijuterii istorice cu o valoare estimată la 88 de milioane de euro.

Printre obiectele furate se numără și un colier pe care împăratul Napoleon i l-a dăruit soției sale, potrivit hotnews.ro.

În jurul orei 9.30 dimineața – la aproximativ o jumătate de oră după ce se deschisese muzeul – hoții se aflau în partea de sud a clădirii, cu o utilitară cu nacelă și scară extensibilă.

Au urcat la fereastra balconului de la etajul al doilea, au pătruns folosind un polizor unghiular și alte unelte electrice, conform autorităților.

Au spart vitrine de sticlă, furând bijuteriile prețioase, dar când alarmele s-au declanșat, alertând paznicii, hoții au fugit pe motociclete. Jaful a durat mai puțin de 10 minute, potrivit ministrului francez de interne, Laurent Nunez.

olympique lyon ligue 1 jaf paris fc luvru suspecti
15:32
